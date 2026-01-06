Български художник иска да подари на Тръмп двоен портрет, оценен на 1 милион долара

С портрет на Доналд Тръмп, на стойност 1 000 000 долара, българският художник Петко Дурмана открива 11-месечна изложба в международната платформа Artsy, съобщава самият автор.

По думите му произведението, наречено Hey Iran! (2019) няма да бъде продавано, а ще бъде подарено лично на Доналд Тръмп по повод една година от неговата инагурация.

Проектът Double Portraits включва общо 10 двойни портрета, всеки от които съдържа два слоя – видим публичен образ и скрит инфрачервен портрет, достъпен чрез специална визуализация. Последните три произведения от серията все още не са създадени и ще бъдат реализирани в хода на изложбата, пише БТА.

Портрет: Петко Дурмана

„Паралелно с физическите произведения, проектът въвежда токенизация на изкуство – модел за прозрачност, участие и сертификация чрез блокчейн. Всеки месец от изложбата ще бъде реализиран отделен „дроп“, като токенизацията ще се осъществява в USD1 – най-бързо развиващия се стейбълкойн в света, издаван от World Liberty Financial. Технологичен партньор на проекта е австралийската платформа Culture Vault за токенизирано изкуство, а изложбата е представена от галерия BuyArt (КупиИзкуство) в Artsy“, разказва Петко Дурмана.

Финалът на изложбата е планиран за 10 декември, датата на церемонията за връчване на Нобеловата награда за мир. Тогава ще бъдат подарени и последните два двойни портрета – един на Доналд Тръмп и един на членовете на Нобеловия комитет. Проектът поставя изкуството в нов икономически и технологичен контекст, изследвайки възможността то да функционира като прозрачен, доларово деноминиран, ончейн актив, без да губи своята културна и символна стойност, обобщава авторът.