Български художник иска да подари на Тръмп двоен портрет, оценен на 1 милион долара

6 Януари, 2026 13:58 647 9

С иновативния портрет Петко Дурмана открива 11-месечна изложба онлайн

Български художник иска да подари на Тръмп двоен портрет, оценен на 1 милион долара - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

С портрет на Доналд Тръмп, на стойност 1 000 000 долара, българският художник Петко Дурмана открива 11-месечна изложба в международната платформа Artsy, съобщава самият автор.

По думите му произведението, наречено Hey Iran! (2019) няма да бъде продавано, а ще бъде подарено лично на Доналд Тръмп по повод една година от неговата инагурация.

Проектът Double Portraits включва общо 10 двойни портрета, всеки от които съдържа два слоя – видим публичен образ и скрит инфрачервен портрет, достъпен чрез специална визуализация. Последните три произведения от серията все още не са създадени и ще бъдат реализирани в хода на изложбата, пише БТА.

Български художник иска да подари на Тръмп двоен портрет, оценен на 1 милион долара
Портрет: Петко Дурмана

„Паралелно с физическите произведения, проектът въвежда токенизация на изкуство – модел за прозрачност, участие и сертификация чрез блокчейн. Всеки месец от изложбата ще бъде реализиран отделен „дроп“, като токенизацията ще се осъществява в USD1 – най-бързо развиващия се стейбълкойн в света, издаван от World Liberty Financial. Технологичен партньор на проекта е австралийската платформа Culture Vault за токенизирано изкуство, а изложбата е представена от галерия BuyArt (КупиИзкуство) в Artsy“, разказва Петко Дурмана.

Финалът на изложбата е планиран за 10 декември, датата на церемонията за връчване на Нобеловата награда за мир. Тогава ще бъдат подарени и последните два двойни портрета – един на Доналд Тръмп и един на членовете на Нобеловия комитет. Проектът поставя изкуството в нов икономически и технологичен контекст, изследвайки възможността то да функционира като прозрачен, доларово деноминиран, ончейн актив, без да губи своята културна и символна стойност, обобщава авторът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хахаха

    2 1 Отговор
    Тръмп е по гювеча , и ще го вземе !

    14:02 06.01.2026

  • 3 Тръмп

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Ще ти дам да целунеш и президента по главата.

    14:04 06.01.2026

  • 4 12340

    1 0 Отговор
    "....Паралелно с физическите произведения, проектът въвежда токенизация на изкуство – модел за прозрачност, участие и сертификация чрез блокчейн. Всеки месец от изложбата ще бъде реализиран отделен „дроп“, като токенизацията ще се осъществява в USD1 – най-бързо развиващия се стейбълкойн в света, издаван от World Liberty Financial. Технологичен партньор на проекта е австралийската платформа Culture Vault за токенизирано изкуство, а изложбата е представена от галерия BuyArt (КупиИзкуство) в Artsy“, разказва Петко Дурмана.... "
    .... Петко Дурмана явно е роден в Айдахо, а не в Елена.

    14:12 06.01.2026

  • 5 ТИГО

    2 0 Отговор
    А подавайки портрета тоя няма ли да си забучи метла отзад за да полети и да го фърли с парашут ? Мале тия ептен изтъпеха от слагане и подлагане ! Са чакаме и роден певец да направи трио с портрета че нали е с две лица пустият , и да изпее "Излязъл ми Тръмпи миротворец"

    14:13 06.01.2026

  • 6 Опааа

    2 0 Отговор
    😆 Ужас! Какъв милион ве??? За тази простотия…

    14:14 06.01.2026

  • 7 Тоя сам си е оценил "творчеството"

    2 0 Отговор
    Иначе за нищо не стават каартинките му.

    14:14 06.01.2026

  • 8 Пудра за Тръмп

    1 0 Отговор
    Защо да му го подарява, Тръмп пари ли няма? Къде е Нап , кой плаща таксите за дарение?

    14:15 06.01.2026

  • 9 Да му беше нарисувал

    0 0 Отговор
    Мекото пикало щеше да струва повече.

    14:23 06.01.2026