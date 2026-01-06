Новини
Култура »
Група „Сигнал“ ще зарадва феновете си с най-големия любовен концерт за Св. Валентин

Група „Сигнал“ ще зарадва феновете си с най-големия любовен концерт за Св. Валентин

6 Януари, 2026 14:59 489 5

  • сигнал-
  • група-
  • концерт-
  • любов-
  • свети валентин-
  • турне-
  • данчо караджов

Любовта ще бъде основа движеща сила и в новото турне на групата

Група „Сигнал“ ще зарадва феновете си с най-големия любовен концерт за Св. Валентин - 1
Снимка: Facebook
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Група „Сигнал“ се подготвя за голям любовен концерт за деня на влюбените. Събитието ще се проведе на 14 февруари в зала 11 на НДК, информират от екипа на групата. Концертът ще отбележи и началото на националното турне на групата.

„Концертът е замислен като мащабен VIP музикален спектакъл, посветен на любовта като движеща сила – в човешките отношения, в изкуството и в цялото творчество на групата. Това ще бъде вечер, в която различни поколения ще се срещнат, за да преживеят заедно песните, превърнали се в саундтрак на лични истории, любови и съдби.

Този концерт има и по-дълбок смисъл. Той бележи началото на национално турне, което цяло лято ще обикаля страната и ще се превърне в кампания, поведена лично от Данчо Караджов, с ясно и силно послание – повече любов между хората. Чрез музиката на „Сигнал“, чрез срещите с публиката в различни градове, турнето ще носи идеята за близост, човечност и споделена емоция във време, в което обществото има нужда именно от това“, разказват организаторите.

„Любовта не е клише, тя е избор и отговорност“, споделят от екипа на групата.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Леле мале

    2 2 Отговор
    С бастунчета ще да е концерта. Внучетата ще купят ли билети?

    15:21 06.01.2026

  • 2 Шопа

    1 2 Отговор
    Огладнели са много...

    15:30 06.01.2026

  • 3 За съжаление...

    2 2 Отговор
    Изпяли са си песента.Излизат на концерта,изпяват си старите изтъркани песни колкото и да са хубави и нищо.Няма шоу,няма никакво сценично поведение,застанали като бастуни и чакащи овации.Не се прави така.

    15:39 06.01.2026

  • 4 Сандо

    1 0 Отговор
    Дано Данчо Караджов да си спомни как се пеят нормално песни.Защото колкото пъти го видя ппрез последните години само вие,стене,имитира някакво пеене и кара публиката да пее вместо него.Жалко за хубавите песни.

    15:54 06.01.2026

  • 5 Идън

    1 0 Отговор
    Данчо да не преиграва при пеенето и по- малко,, йеее,йеее,,.Изкривяването на песните не е демонстрация на глас.

    15:58 06.01.2026