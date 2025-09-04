Новини
Спорт »
Световен футбол »
Трагедия: Вратар почина няколко секунди, след като спаси дузпа (ВИДЕО)

Трагедия: Вратар почина няколко секунди, след като спаси дузпа (ВИДЕО)

4 Септември, 2025 20:18 1 196 5

  • антонио едсон дос сантос соуза-
  • вратар-
  • футзал-
  • починал-
  • трагедия-
  • бразилия

Причината за смъртта му все още не е официално потвърдена

Трагедия: Вратар почина няколко секунди, след като спаси дузпа (ВИДЕО) - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Бразилия 31-годишният вратар Антонио Едсон дос Сантос Соуза, известен като Пиксе, почина няколко секунди, след като спаси дузпа, пише аржентинското издание La 100.

След като отбил удара с гърди, Едсон направил няколко крачки, след което загубил съзнание и паднал на терена. Мачът бил прекратен, а играчът спешно хоспитализиран, но медиците така и не са успели да го спасят. Причината за смъртта му все още не е официално потвърдена.

Отбелязва се, че инцидентът е станал по време на аматьорско състезание по футзал. Мачът се е провеждал в община Аугусто Корея, в бразилския щат Пара.

Местната федерация по мини футбол изрази съболезнованията си на близките на починалия спортист в социалните мрежи. „Неговото присъствие винаги ще се помни на и извън игрището, не само като примерен играч, но и като специален човек, който очарова всички“, се казва в съобщението.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Карлос Друсар

    0 6 Отговор
    Имало е до става. Един човек по-малко, повече дрога за нас живите.

    20:25 04.09.2025

  • 2 Урсула фон Брюксел

    6 3 Отговор
    С мойта ваксина ли е бил ваксиниран?

    20:27 04.09.2025

  • 3 ясно

    4 1 Отговор
    боцц

    20:28 04.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хипотетично

    3 0 Отговор
    Удара на топката в сърдечната област е нарушила дейността на сърцето. Удар с юмрук в сърдечния сплит е смъртоносен.

    20:45 04.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ