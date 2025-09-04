Трагедия: Вратар почина няколко секунди, след като спаси дузпа (ВИДЕО)

В Бразилия 31-годишният вратар Антонио Едсон дос Сантос Соуза, известен като Пиксе, почина няколко секунди, след като спаси дузпа, пише аржентинското издание La 100.

След като отбил удара с гърди, Едсон направил няколко крачки, след което загубил съзнание и паднал на терена. Мачът бил прекратен, а играчът спешно хоспитализиран, но медиците така и не са успели да го спасят. Причината за смъртта му все още не е официално потвърдена.

Отбелязва се, че инцидентът е станал по време на аматьорско състезание по футзал. Мачът се е провеждал в община Аугусто Корея, в бразилския щат Пара.

Местната федерация по мини футбол изрази съболезнованията си на близките на починалия спортист в социалните мрежи. „Неговото присъствие винаги ще се помни на и извън игрището, не само като примерен играч, но и като специален човек, който очарова всички“, се казва в съобщението.