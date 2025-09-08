Трагедия: Колоездач почина по време на състезание

16-годишният колоездач Ноа Сартис почина по време на колоездачно състезание във френския град Курмон в западната част на страната, съобщи RMC Sport.

Французинът участвал в тур за спортисти под 17 години на 7 септември. Сартис бил във водещата група, когато сърцето му спряло. Спортистът паднал на земята и лекарите бързо се спуснали да му окажат му първа помощ, но не успели да го спасят.

Причините за инцидента се разследват. След смъртта на Сартис, състезанието за по-възрастни спортисти, насрочено за същия ден в Курмон, било отменено.