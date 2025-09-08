Трагедия: Колоездач почина по време на състезание

16-годишният колоездач Ноа Сартис почина по време на колоездачно състезание във френския град Курмон в западната част на страната, съобщи RMC Sport.
Французинът участвал в тур за спортисти под 17 години на 7 септември. Сартис бил във водещата група, когато сърцето му спряло. Спортистът паднал на земята и лекарите бързо се спуснали да му окажат му първа помощ, но не успели да го спасят.
Причините за инцидента се разследват. След смъртта на Сартис, състезанието за по-възрастни спортисти, насрочено за същия ден в Курмон, било отменено.
Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тройна бустерица
Коментиран от #2
13:28 08.09.2025
2 Руди
До коментар #1 от "Тройна бустерица":Май теб са те ударили в затвора, сигурно и за цигари са те разменяли.
Коментиран от #3
13:30 08.09.2025
3 Чшшшш
До коментар #2 от "Руди":Много си бърз бе ковидаре. Това още ли капят центове ако тролиш за ваксата?
Коментиран от #5
13:32 08.09.2025
4 Е те така те
13:38 08.09.2025
5 Руди
До коментар #3 от "Чшшшш":Вече сме на драхми.
Коментиран от #9
13:38 08.09.2025
6 Кит
Явно лекарите, допуснали младежа да участва в състезанието са пропуснали да индикират проблема и това е довело до трагедията...
Нека това момче почива в мир!
13:46 08.09.2025
7 Г-н Ковачев
13:51 08.09.2025
8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
13:52 08.09.2025
9 Абе нали ти пада по нещо
До коментар #5 от "Руди":Че иначе ще трябва да се хванеш на работа, а пък това не си е работа
14:03 08.09.2025
10 ццц
14:11 08.09.2025