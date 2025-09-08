Новини
Трагедия: Колоездач почина по време на състезание

8 Септември, 2025 13:26

Причините за инцидента се разследват

Трагедия: Колоездач почина по време на състезание - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

16-годишният колоездач Ноа Сартис почина по време на колоездачно състезание във френския град Курмон в западната част на страната, съобщи RMC Sport.

Французинът участвал в тур за спортисти под 17 години на 7 септември. Сартис бил във водещата група, когато сърцето му спряло. Спортистът паднал на земята и лекарите бързо се спуснали да му окажат му първа помощ, но не успели да го спасят.

Причините за инцидента се разследват. След смъртта на Сартис, състезанието за по-възрастни спортисти, насрочено за същия ден в Курмон, било отменено.


  • 1 Тройна бустерица

    6 6 Отговор
    Ударил е една тройна бустерица и сега се види резултатът

    Коментиран от #2

    13:28 08.09.2025

  • 2 Руди

    7 8 Отговор

    До коментар #1 от "Тройна бустерица":

    Май теб са те ударили в затвора, сигурно и за цигари са те разменяли.

    Коментиран от #3

    13:30 08.09.2025

  • 3 Чшшшш

    5 7 Отговор

    До коментар #2 от "Руди":

    Много си бърз бе ковидаре. Това още ли капят центове ако тролиш за ваксата?

    Коментиран от #5

    13:32 08.09.2025

  • 4 Е те така те

    6 8 Отговор
    Още ли бълнувате за тия ваксини.?!....

    13:38 08.09.2025

  • 5 Руди

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Чшшшш":

    Вече сме на драхми.

    Коментиран от #9

    13:38 08.09.2025

  • 6 Кит

    4 1 Отговор
    Колоезденето е спорт с екстремни натоварвания върху сърдечно-съдовата система на човека. Всеки установен проблем там означава забрана за практикуването на състезателни форми на този спорт!
    Явно лекарите, допуснали младежа да участва в състезанието са пропуснали да индикират проблема и това е довело до трагедията...
    Нека това момче почива в мир!

    13:46 08.09.2025

  • 7 Г-н Ковачев

    5 0 Отговор
    Когато един колоездач загива по време на състезание е трагедия а какво е когато стотици здрави хора загиват в Палестина или в Украйна!?!?каде си изгубихте човещината? Заради 💰 сте готови и родителите си да продадете...

    13:51 08.09.2025

  • 8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    1 1 Отговор
    Жалко за момчето, но вероятно е взело стабилна доза стимуланти преди състезанието...

    13:52 08.09.2025

  • 9 Абе нали ти пада по нещо

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Руди":

    Че иначе ще трябва да се хванеш на работа, а пък това не си е работа

    14:03 08.09.2025

  • 10 ццц

    3 0 Отговор
    Тествани и безопасни.....Що шаран се хвана на тая въдица.....

    14:11 08.09.2025

