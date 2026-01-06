Новини
Отиде си композиторът и диригент на Биг бенда на БНР Янко Миладинов

6 Януари, 2026 07:25

Той е създал десетки песни по текстове на най-обичаните български поети

Отиде си композиторът и диригент на Биг бенда на БНР Янко Миладинов - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова

Месец преди да навърши 83 години почина маестро Янко Миладинов - пианист, композитор и дългогодишен диригент на Биг бенда на БНР. Тъжната вест съобщи общественото радио, позовавайки се на близки на маестрото.

Той е създал десетки песни по текстове на най-обичаните български поети, изпълнени от звезди на родната популярна музика. Носител е на голямата награда на Българското национално радио "Сирак Скитник".

Поклон пред паметта му!


