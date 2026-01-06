Отиде си композиторът и диригент на Биг бенда на БНР Янко Миладинов

Месец преди да навърши 83 години почина маестро Янко Миладинов - пианист, композитор и дългогодишен диригент на Биг бенда на БНР. Тъжната вест съобщи общественото радио, позовавайки се на близки на маестрото.
Той е създал десетки песни по текстове на най-обичаните български поети, изпълнени от звезди на родната популярна музика. Носител е на голямата награда на Българското национално радио "Сирак Скитник".
Поклон пред паметта му!
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА