„Битка след битка" бе отличен за най-добър филм на наградите „Изборът на критиците"

Черната комедия с елементи на екшън трилър Битка след битка беше отличена с приза за най-добър филм на 31-вата церемония на наградите „Изборът на критиците“, проведена в Санта Моника, Калифорния, съобщават Variety и AFP. Отличието затвърди позициите на продукцията като един от водещите фаворити в настоящия награден сезон.
Филмът донесе още два приза на своя създател Пол Томас Андерсън – за най-добра режисура и най-добър адаптиран сценарий, с което затвърди авторския му почерк и силното критическо признание към проекта.
В актьорските категории журито отличи Джеси Бъкли за главна женска роля във филма Хамнет, както и Тимъти Шаламе за главна мъжка роля във Върховният Марти.
Най-много отличия тази година – по четири – получиха две силно коментирани продукции: новият прочит на класическия хорър Франкенщайн на Гийермо дел Торо и вампирската драма Грешници на Райън Куглър.
„Франкенщайн“ беше отличен за поддържаща мъжка роля на Джейкъб Елорди, както и за дизайн на продукцията, грим и прически и костюми. „Грешници“ спечели награди за оригинален сценарий, кастинг, оригинална музика и най-добър млад актьор за Майлс Кейтън.
Призът за най-добра поддържаща актриса отиде при Ейми Мадиган за ролята ѝ в Оръжия. В анимационните категории доминира Кей-поп: Ловци на демони, който получи отличията за най-добър анимационен филм и най-добра песен от филм за Golden. За най-добър чуждестранен филм беше обявен Тайният агент.
В телевизионните категории лимитираният сериал Юношество спечели четири награди, включително за най-добър лимитиран сериал и за актьорските изпълнения на Стивън Греъм, Оуен Купър и Ерин Дохърти. Сара Снук беше отличена за главна женска роля в лимитиран сериал за По нейна вина.
За най-добра телевизионна драма беше обявен сериалът Спешни случаи в Питсбърг, който донесе индивидуални отличия на Ноа Уайли и Катрин Ланаса. В комедийните категории триумфира Студиото, като Сет Роугън беше отличен за главна мъжка роля, а Айк Баринхолц – за поддържаща.
Церемонията беше водена от Челси Хендлър, която в откриващото си слово отдаде почит на режисьора Роб Райнър. Сред връчващите наградите бяха Алиша Силвърстоун, Алисън Джани, Били Боб Торнтън, Колман Доминго, Диего Луна, Джеф Голдблум, Кейли Куоко, Реджина Хол и Уилям Мейси.
За сравнение, миналогодишният носител на наградата за най-добър филм – Анора – впоследствие продължи победния си път и на наградите „Оскар“, което традиционно засилва вниманието към отличените от „Изборът на критиците“ като ранен индикатор за успех в наградния сезон.
1 Див селянин
Коментиран от #5
11:06 05.01.2026
2 несъм англичанин но
11:08 05.01.2026
3 честен ционист
11:09 05.01.2026
4 Реалист
Тръгнах си преди края на филма, жалко за участието на Ди каприо..., очаквах повече
11:09 05.01.2026
5 че кой ходи?
До коментар #1 от "Див селянин":има вече големи телевизори интернет за какво ти е да стоиш в неудобните им седалки да нямаш маса за питието и да ти проглушават ушите от безумно силния звук
11:10 05.01.2026
6 Ъъъ
Коментиран от #7
11:15 05.01.2026
7 честен ционист
До коментар #6 от "Ъъъ":Какъв Ген-Зи си, ако не си го откраднал от торентите?
Коментиран от #9
11:18 05.01.2026
8 Пилотът Гошу
11:20 05.01.2026
9 Ъъъ
До коментар #7 от "честен ционист":Хаха Ген-Зи хаха, кукло нещо много си се объркала😂
11:23 05.01.2026
10 Евроджендър
11:26 05.01.2026