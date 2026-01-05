„Битка след битка" бе отличен за най-добър филм на наградите „Изборът на критиците"

Черната комедия с елементи на екшън трилър Битка след битка беше отличена с приза за най-добър филм на 31-вата церемония на наградите „Изборът на критиците“, проведена в Санта Моника, Калифорния, съобщават Variety и AFP. Отличието затвърди позициите на продукцията като един от водещите фаворити в настоящия награден сезон.

Филмът донесе още два приза на своя създател Пол Томас Андерсън – за най-добра режисура и най-добър адаптиран сценарий, с което затвърди авторския му почерк и силното критическо признание към проекта.

В актьорските категории журито отличи Джеси Бъкли за главна женска роля във филма Хамнет, както и Тимъти Шаламе за главна мъжка роля във Върховният Марти.

Най-много отличия тази година – по четири – получиха две силно коментирани продукции: новият прочит на класическия хорър Франкенщайн на Гийермо дел Торо и вампирската драма Грешници на Райън Куглър.

„Франкенщайн“ беше отличен за поддържаща мъжка роля на Джейкъб Елорди, както и за дизайн на продукцията, грим и прически и костюми. „Грешници“ спечели награди за оригинален сценарий, кастинг, оригинална музика и най-добър млад актьор за Майлс Кейтън.

Призът за най-добра поддържаща актриса отиде при Ейми Мадиган за ролята ѝ в Оръжия. В анимационните категории доминира Кей-поп: Ловци на демони, който получи отличията за най-добър анимационен филм и най-добра песен от филм за Golden. За най-добър чуждестранен филм беше обявен Тайният агент.

В телевизионните категории лимитираният сериал Юношество спечели четири награди, включително за най-добър лимитиран сериал и за актьорските изпълнения на Стивън Греъм, Оуен Купър и Ерин Дохърти. Сара Снук беше отличена за главна женска роля в лимитиран сериал за По нейна вина.

За най-добра телевизионна драма беше обявен сериалът Спешни случаи в Питсбърг, който донесе индивидуални отличия на Ноа Уайли и Катрин Ланаса. В комедийните категории триумфира Студиото, като Сет Роугън беше отличен за главна мъжка роля, а Айк Баринхолц – за поддържаща.

Церемонията беше водена от Челси Хендлър, която в откриващото си слово отдаде почит на режисьора Роб Райнър. Сред връчващите наградите бяха Алиша Силвърстоун, Алисън Джани, Били Боб Торнтън, Колман Доминго, Диего Луна, Джеф Голдблум, Кейли Куоко, Реджина Хол и Уилям Мейси.

За сравнение, миналогодишният носител на наградата за най-добър филм – Анора – впоследствие продължи победния си път и на наградите „Оскар“, което традиционно засилва вниманието към отличените от „Изборът на критиците“ като ранен индикатор за успех в наградния сезон.