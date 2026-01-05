Новини
„Битка след битка" бе отличен за най-добър филм на наградите „Изборът на критиците"

5 Януари, 2026 11:01

  • битка след битка-
  • леонардо ди каприо-
  • изборът на критиците-
  • награда-
  • филмови награди

„Битка след битка" бе отличен за най-добър филм на наградите „Изборът на критиците" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева

Черната комедия с елементи на екшън трилър Битка след битка беше отличена с приза за най-добър филм на 31-вата церемония на наградите „Изборът на критиците“, проведена в Санта Моника, Калифорния, съобщават Variety и AFP. Отличието затвърди позициите на продукцията като един от водещите фаворити в настоящия награден сезон.

Филмът донесе още два приза на своя създател Пол Томас Андерсън – за най-добра режисура и най-добър адаптиран сценарий, с което затвърди авторския му почерк и силното критическо признание към проекта.

В актьорските категории журито отличи Джеси Бъкли за главна женска роля във филма Хамнет, както и Тимъти Шаламе за главна мъжка роля във Върховният Марти.

Най-много отличия тази година – по четири – получиха две силно коментирани продукции: новият прочит на класическия хорър Франкенщайн на Гийермо дел Торо и вампирската драма Грешници на Райън Куглър.

„Франкенщайн“ беше отличен за поддържаща мъжка роля на Джейкъб Елорди, както и за дизайн на продукцията, грим и прически и костюми. „Грешници“ спечели награди за оригинален сценарий, кастинг, оригинална музика и най-добър млад актьор за Майлс Кейтън.

Призът за най-добра поддържаща актриса отиде при Ейми Мадиган за ролята ѝ в Оръжия. В анимационните категории доминира Кей-поп: Ловци на демони, който получи отличията за най-добър анимационен филм и най-добра песен от филм за Golden. За най-добър чуждестранен филм беше обявен Тайният агент.

В телевизионните категории лимитираният сериал Юношество спечели четири награди, включително за най-добър лимитиран сериал и за актьорските изпълнения на Стивън Греъм, Оуен Купър и Ерин Дохърти. Сара Снук беше отличена за главна женска роля в лимитиран сериал за По нейна вина.

За най-добра телевизионна драма беше обявен сериалът Спешни случаи в Питсбърг, който донесе индивидуални отличия на Ноа Уайли и Катрин Ланаса. В комедийните категории триумфира Студиото, като Сет Роугън беше отличен за главна мъжка роля, а Айк Баринхолц – за поддържаща.

Церемонията беше водена от Челси Хендлър, която в откриващото си слово отдаде почит на режисьора Роб Райнър. Сред връчващите наградите бяха Алиша Силвърстоун, Алисън Джани, Били Боб Торнтън, Колман Доминго, Диего Луна, Джеф Голдблум, Кейли Куоко, Реджина Хол и Уилям Мейси.

За сравнение, миналогодишният носител на наградата за най-добър филм – Анора – впоследствие продължи победния си път и на наградите „Оскар“, което традиционно засилва вниманието към отличените от „Изборът на критиците“ като ранен индикатор за успех в наградния сезон.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Див селянин

    3 2 Отговор
    6@л съм ги...я на кино ни одя

    Коментиран от #5

    11:06 05.01.2026

  • 2 несъм англичанин но

    1 0 Отговор
    буквално се превежда една битка след друга но явно има и метафоричен превод битка след битка

    11:08 05.01.2026

  • 3 честен ционист

    3 2 Отговор
    Гледах филма с другаря Лео. Гола вода си беше. Ген-Зито трябва да знае, че истинските лефтисти отдавна са при диктатора Георги Димитров и че днешните революционери Кирчо, Кокорчо и оня с маратонките със знака Z по тях са едно голямо менте.

    11:09 05.01.2026

  • 4 Реалист

    4 1 Отговор
    Е по-тъп филм не бях гледал скоро

    Тръгнах си преди края на филма, жалко за участието на Ди каприо..., очаквах повече

    11:09 05.01.2026

  • 5 че кой ходи?

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Див селянин":

    има вече големи телевизори интернет за какво ти е да стоиш в неудобните им седалки да нямаш маса за питието и да ти проглушават ушите от безумно силния звук

    11:10 05.01.2026

  • 6 Ъъъ

    3 1 Отговор
    Гледах го наскоро по НВО, но първоначално изобщо не можах да се сетя за какво се разказваше, явно изобщо не ме е грабнал!? След коментара на циониста се сетих, че беше някакъв буламач за някаква революционетка, щерка й дълбоката държава и това, че Леонардо този път малко се поизложи😉

    Коментиран от #7

    11:15 05.01.2026

  • 7 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ъъъ":

    Какъв Ген-Зи си, ако не си го откраднал от торентите?

    Коментиран от #9

    11:18 05.01.2026

  • 8 Пилотът Гошу

    3 1 Отговор
    Филмът е пълна тъпотия...

    11:20 05.01.2026

  • 9 Ъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    Хаха Ген-Зи хаха, кукло нещо много си се объркала😂

    11:23 05.01.2026

  • 10 Евроджендър

    0 1 Отговор
    Либерално, пропагандна помия

    11:26 05.01.2026