Почина режисьорът Бела Тар

Големият унгарски режисьор Бела Тар почина днес на 70-годишна възраст. Той е починал в ранните часове на деня след дълго и тежко боледуване. Това съобщи от името на семейството Бенце Флигауф, негов колега режисьор, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

Роден в Печ през 1955 г., Тар започва кариерата си като режисьор аматьор на 16-годишна възраст. По-късно работи в студиото „Бела Балаж“, центърът на унгарското експериментално кино, където режисира първия си пълнометражен филм „Семейно гнездо“ през 1977 г.

Филмът му от 1988 г. „Проклятие“, първият независим унгарски пълнометражен филм, е премиерно представен на Международния филмов фестивал в Берлин и постига значително международно признание.

Тар живее в Берлин от 1989 до 1990 г. като гост на програмата DAAD Artists-in-Berlin, а по-късно преподава като гостуващ професор в Германската филмова и телевизионна академия – Берлин, продължавайки академичната си работа до 2011 г. През 1997 г. е избран за член на Европейската филмова академия. През 2003 г. основава свое филмово студио, която ръководи до 2011 г. и чрез която продуцира последните си филми, включително „Торинският кон“, който обявява за последната си работа като режисьор.

След 2011 г. Тар се посвещава на преподаването и изследването на нови форми на кинопродукция, като същевременно е продуцент на филми на други забележителни режисьори.