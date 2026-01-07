През 2026 г. светът отбелязва 101 години от рождението на Джералд Даръл – писател, натуралист и визионер в опазването на животните, чийто топъл хумор и неподправена човечност превърнаха природозащитата в завладяващо четиво за милиони.

Детство, което ражда страст

Роден на 7 януари 1925 г. в Индия, Даръл прекарва най-формиращите си години на гръцкия остров Корфу. Именно там, сред гущери, скорпиони и птици, се оформя неговата ненаситна любознателност. Семейството му – ексцентрично и шумно – по-късно ще се превърне в галерия от незабравими литературни образи, а островът – в сцена на безброй приключения.

Писателят, който разсмива и учи

Даръл започва да пише не от суета, а по необходимост – за да финансира експедициите си. Резултатът е блестящ: книги, които съчетават научна наблюдателност с самоирония и разказваческа лекота. Най-популярната му творба, Моето семейство и други животни, остава класика – не само заради животните, а и заради живите портрети на близките му. Мнозина читатели признават, че именно чрез тези истории са открили любовта си към природата.

Зоопарк с мисия

През 1959 г. Даръл основава зоопарк на остров Джърси – днес световноизвестен център за опазване на застрашени видове. За разлика от традиционните зоологически градини, неговата философия е ясна: зоопаркът трябва да бъде „ковчег“ за спасение, а не витрина за забавление. Тук се раждат успешни програми за развъждане и връщане на животни в дивата природа – от маврикийския кестеняв гълъб до различни видове лемури.

Малко известни факти

Даръл е бил силно късоглед и често изпускал животни, докато се опитвал да ги улови – ситуации, които по-късно описва със заразителен смях.

Не понасял бюрокрацията и признавал, че предпочита компанията на животни пред официални срещи.

Въпреки славата си, до края на живота си остава скромен и отдаден на каузата, а не на публичния образ.

Наследство, което продължава

Джералд Даръл си отива през 1995 г., но идеите му живеят. Основаната от него фондация продължава да обучава природозащитници по целия свят, а книгите му се преиздават и екранизират за нови поколения.