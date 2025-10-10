105-годишна шефка на обувна фабрика отпразнува рождения си ден с работа в офиса (ВИДЕО)

Италианка отпразнува 105-ия си рожден ден на работа, пише Sputnik Mundo.

Видео поздрав от Летиция Гали, ръководител на фабрика за обувки, стана вирусен в социалните мрежи. Тя отпразнува 105-ия си рожден ден на работа, заобиколена от колеги и подчинени. Въпреки възрастта си, италианката все още ходи в офиса и управлява бизнеса, който баща ѝ основава още преди Втората световна война, през 1926 г.

Гали поема управлението през 1939 г., когато е само на 19 години. Тя не само запазва, но и укрепва позицията на марката през военните години. Въпреки че юздите на лидерството преминават към третото поколение на семейство Гали през 2005 г., Летиция остава активна част от екипа и лицето на компанията. Столетницата твърди, че няма планове да се пенсионира, тъй като работата ѝ помага да се чувства необходима и да поддържа социални връзки.

Геронтолозите свързват здравословното остаряване със социалната активност и интереса към работата. Признанието от колегите, работните събития и ежедневните контакти са от полза за здравето на възрастните хора. Социалната активност намалява риска от депресия, тревожност и дори сърдечно-съдови заболявания.