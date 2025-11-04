Новини
Свят »
Германия »
Най-възрастният мъж в Германия, роден през Първата световна война, почина на 110 г.

4 Ноември, 2025 13:49 654 8

Роденият на 2 септември 1915 г. Хайдле преживява големите сътресения на XX век – от имперска Германия през нацизма

Най-възрастният мъж в Германия, роден през Първата световна война, почина на 110 г. - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Смятаният за най-възрастен мъж в Германия почина на 110 години, предаде ДПА, съобщи БТА.

Карл Хайдле почина в събота през нощта, се казва в изявление, публикувано вчера от община Кернен близо до град Щутгарт.

Роденият на 2 септември 1915 г. Хайдле преживява големите сътресения на 20-ти век – от имперска Германия през нацизма, двете световни войни, Студената война, падането на Берлинската стена и настъпването на цифровата епоха, посочва ДПА.

След като учи за механик и служи през Втората световна война, през 1948 г. той се завръща в родното си населено място Щетен, което сега е част от Кернен. Там Хайдле поема семейния бизнес и се посвещава на семейството си и на земеделието.

Хайдле продължава да е активен въпреки напредването на възрастта. Дори когато вече е почти на 100 години, той продължава да работи на лозята си и ежедневно се интересува какво се случва в Германия и по света.

„Неговата енергия, скромност и прекрасно чувство за хумор ще бъдат запомнени от мнозина“, се казва в изявлението на общината.

Хайдле бе обявен за най-възрастния мъж в Германия от Томас Брайнинг от Университетската болница в Улм, който работи за Групата за геронтологични изследвания – международната институция, която удостоверява възрастта на столетниците, които са възраст над 110 години.

Според групата най-възрастната жена родена в Германия е 113-годишната Илзе Майнгаст, която живее в САЩ.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мими Кучева🐕

    3 4 Отговор
    ЕС загуби поредния либерал.🤔🌈🤔

    13:52 04.11.2025

  • 2 Ами да, те

    3 1 Отговор
    така правят сто и десет годишните...

    13:55 04.11.2025

  • 3 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT

    2 0 Отговор
    Германия е планирано значително повишаване на данъците. Според Bild, в края на годината страната ще бъде залята от мощна вълна на увеличаване на таксите.
    Общините повишават таксите за транспорт, услуги по извозване на отпадъци, почистване на улици, пречистване на отпадъчни води, паркиране, ползване на спортни съоръжения, притежание на кучета.
    Вече пострадаха: Касел (цена на паркиране до +424%), Фрайзинг (цена за почистване на улици +95%), Любек (извозване на отпадъци и отдих +59%), Лайпциг (данък за кучета +56%).

    13:58 04.11.2025

  • 4 Здрасти

    6 0 Отговор
    То му е писнало на човека... Войни, желязна завеса, сега имигранти .... Сигурно последните му думи са били "Сасипаха я тая държава..."

    Коментиран от #5

    13:59 04.11.2025

  • 5 Здрасти

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Здрасти":

    Този е избил 500 ватенки.

    14:02 04.11.2025

  • 6 Ивелин Михайлов

    3 0 Отговор
    Англичаните, французите и американците вече съжаляват,че Германия изгуби войната 😉😝

    Коментиран от #7

    14:09 04.11.2025

  • 7 Връщай

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ивелин Михайлов":

    Парите бе!

    14:12 04.11.2025

  • 8 браво

    3 0 Отговор
    Максимално ги е одрънкал с пенсии - евала - да почива в мир!

    14:16 04.11.2025

