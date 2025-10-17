Анджелина Джоли с нови подробности за бурния си развод с Брад Пит

Анджелина Джоли е направила нови разкрития за личните обстоятелства около раздялата си с Брад Пит, в рамките на продължаващата им съдебна битка за собствеността върху френското имение „Шато Миравал“. Според съдебни документи, цитирани от The Daily Beast и People, актрисата описва раздялата като „емоционално тежък период“ за нея и децата им, подчертавайки, че никога не е стъпвала отново в имота след събитията, довели до края на брака им.

Джоли и Пит финализираха развода си през декември 2024 г., след осем години на съдебни процедури, започнали още през 2016 г. Въпреки това отношенията между двамата остават напрегнати, основно заради продължаващия спор около луксозното шато в Прованс, което преди години придобиха съвместно и превърнаха в производствен център за виното „Miraval Rosé“.

В новите документи Анджелина Джоли твърди, че след раздялата е оставила на Пит пълен контрол върху „Шато Миравал“ и семейния им дом в Лос Анджелис, без да иска финансово обезщетение, „с надеждата това да го успокои след трудния период“. Актрисата добавя, че оттогава тя и децата им не са посещавали имението заради спомените, свързани с него.

Според материалите по делото, Джоли посочва, че причината за подаването на молбата за развод е инцидент по време на полет от Франция до Калифорния през 2016 г., когато Пит, според нея, е проявил словесна и физическа агресия спрямо нея и едно от децата, докато е бил в нетрезво състояние. Брат Пит отрича обвиненията, но случаят предизвика разследване от ФБР и Службата за социални грижи в Лос Анджелис. И двете институции впоследствие прекратиха проверката без повдигнати обвинения.

„Шато Миравал“, закупено от двойката през 2011 г. за около 25 милиона евро, остава обект на съдебен спор. След развода Анджелина Джоли продаде своя дял от имението на люксембургска компания, свързана с руския бизнесмен Юрий Шефлер, собственик на марката Stolichnaya. Брад Пит заведе дело, твърдейки, че сделката е извършена без неговото съгласие, в нарушение на предишни договорености. От своя страна Джоли заявява, че продажбата е била напълно законна и продиктувана от необходимостта да прекъсне всички финансови връзки с бившия си съпруг.

Двамата актьори имат шест деца — Мадокс, Пакс, Захара, Шайло и близнаците Нокс и Вивиен. През последните месеци няколко американски медии, включително The Independent и People, съобщиха, че част от децата са решили да се дистанцират от фамилията на Пит, като първа това направи Захара Джоли-Пит, последвана от Вивиен и Шайло.

В документите Анджелина Джоли уточнява, че след раздялата е търсила нов дом в близост до жилището на Брад Пит, за да може децата да поддържат връзка с баща си. Актрисата твърди, че не е искала издръжка или финансова помощ, тъй като средствата ѝ са били „вложени изцяло в Миравал“.

Представители на Брад Пит отказват официален коментар по случая, но източник, цитиран от The Hollywood Reporter, определя твърденията на Джоли като „опит да се отклони вниманието от истинския спор – бизнес решенията около Миравал и нарушените договорености между партньори“.

Според близки до актьора, Пит продължава да работи по проекта за развитие на винарната и планира разширяване на международния ѝ бранд. За Анджелина Джоли пък настоящият период е свързан с активна работа по театралния проект „Atelier Jolie“ и ангажименти към инициативи на ООН в защита на жените и децата в конфликтни зони.

Макар бракът им да приключи официално, съдебната сага около „Шато Миравал“ продължава да държи двете холивудски звезди в общо заглавие — осем години след края на една от най-обсъжданите връзки в съвременния шоубизнес.