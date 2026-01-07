Бруно Марс подготвя първия си албум след 10 г. пауза

Носителят на „Грами“ Бруно Марс обяви, че новият му студиен албум е завършен — близо десет години след последния му солов проект.

В публикация в платформата X в понеделник, 5 януари, 40-годишният изпълнител написа лаконично: „Албумът ми е готов.“ Това ще бъде първата му самостоятелна дългосвиреща продукция след излезлия през 2016 г. 24K Magic.

Макар през последното десетилетие Бруно Марс да не е издавал солов албум, той остана изключително активен на музикалната сцена. През 2021 г. той реализира съвместен проект с Андерсън Паак под името Silk Sonic, от който се родиха хитовете „Leave the Door Open“ и „Smokin Out the Window“. Дуото спечели общо четири награди „Грами“ през 2022 г.

През последните две години Марс отбеляза значителен успех и с дуетни парчета. Дуетът „Die with a Smile“ с Лейди Гага оглави класацията Billboard Hot 100 и донесе на изпълнителите награда „Грами“ за най-добро поп дуо/групово изпълнение през 2025 г. Песента „APT.“ с Розе достигна трето място в Billboard Hot 100 и е номинирана в четири категории за предстоящата церемония „Грами“ през 2026 г., докато „Fat, Juicy & Wet“ със Sexyy Red се изкачи до 17-о място в основната класация и донесе на Марс място в топ 5 на Hot R&B/Hip-Hop Songs в САЩ.

Албумът „24K Magic“ от 2016 г. включваше хитове като едноименната песен, „That’s What I Like“, „Versace on the Floor“ и „Finesse“ и затвърди позициите на Марс като една от водещите фигури в съвременната поп и R&B музика.

След новината за завършения албум в социалните мрежи се появиха и шеговити коментари, свързани със слуховете, че изпълнителят е натрупал над 50 млн. долара дълг от хазарт по време на своята резиденция в Лас Вегас. Твърденията, появили се в публикация на NewsNation през март 2024 г., бяха официално отречени от MGM Resorts International, а самият Марс впоследствие се пошегува с тях в социалните мрежи.

Към момента изпълнителят не е разкрил заглавието, датата на издаване или допълнителни подробности около предстоящия си албум.