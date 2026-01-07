Новини
Любопитно »
Бруно Марс подготвя първия си албум след 10 г. пауза

Бруно Марс подготвя първия си албум след 10 г. пауза

7 Януари, 2026 18:01 366 0

  • бруно марс-
  • нов албум-
  • солов албум-
  • певец

Музикантът пусна последния си албум през 2016 г.

Бруно Марс подготвя първия си албум след 10 г. пауза - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Носителят на „Грами“ Бруно Марс обяви, че новият му студиен албум е завършен — близо десет години след последния му солов проект.

В публикация в платформата X в понеделник, 5 януари, 40-годишният изпълнител написа лаконично: „Албумът ми е готов.“ Това ще бъде първата му самостоятелна дългосвиреща продукция след излезлия през 2016 г. 24K Magic.

Макар през последното десетилетие Бруно Марс да не е издавал солов албум, той остана изключително активен на музикалната сцена. През 2021 г. той реализира съвместен проект с Андерсън Паак под името Silk Sonic, от който се родиха хитовете „Leave the Door Open“ и „Smokin Out the Window“. Дуото спечели общо четири награди „Грами“ през 2022 г.

През последните две години Марс отбеляза значителен успех и с дуетни парчета. Дуетът „Die with a Smile“ с Лейди Гага оглави класацията Billboard Hot 100 и донесе на изпълнителите награда „Грами“ за най-добро поп дуо/групово изпълнение през 2025 г. Песента „APT.“ с Розе достигна трето място в Billboard Hot 100 и е номинирана в четири категории за предстоящата церемония „Грами“ през 2026 г., докато „Fat, Juicy & Wet“ със Sexyy Red се изкачи до 17-о място в основната класация и донесе на Марс място в топ 5 на Hot R&B/Hip-Hop Songs в САЩ.

Албумът „24K Magic“ от 2016 г. включваше хитове като едноименната песен, „That’s What I Like“, „Versace on the Floor“ и „Finesse“ и затвърди позициите на Марс като една от водещите фигури в съвременната поп и R&B музика.

След новината за завършения албум в социалните мрежи се появиха и шеговити коментари, свързани със слуховете, че изпълнителят е натрупал над 50 млн. долара дълг от хазарт по време на своята резиденция в Лас Вегас. Твърденията, появили се в публикация на NewsNation през март 2024 г., бяха официално отречени от MGM Resorts International, а самият Марс впоследствие се пошегува с тях в социалните мрежи.

Към момента изпълнителят не е разкрил заглавието, датата на издаване или допълнителни подробности около предстоящия си албум.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ