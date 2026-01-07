Новини
Стефани Разсолков се сгоди на хеликоптер в Бразилия (ВИДЕО)

7 Януари, 2026 13:58 1 573 12

  • стефани разсолков-
  • бразилия-
  • годеж-
  • предложение за брак-
  • модел

Бившата еротична моделка се разплака при вида на пръстена

Стефани Разсолков се сгоди на хеликоптер в Бразилия (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Риалити героинята и еротичен модел Стефани Разсолков прие предложението за брак на своя приятел Веселин на стотици метри височина и придружено с доза адреналин, докато бяха на романтично пътуване с хеликоптер над Бразилия.

Бившата онлифенсърка сподели и видео от специалния миг, с което разкри щастието си пред последователите.

На кадрите се вижда как двойката се любува на впечатляваща гледка, а Стефани не може да скрие сълзите си от щастие. Веселин, който днес се изявява като дизайнер, избра нестандартен и запомнящ се начин да направи следващата крачка във връзката им.

Той участваше миналата година в онлайн риалити шоуто "Къщата на инфлуенсърите", чиято аудиторията задминава по гледаемост много от телевизионните формати, дори и "Биг Брадър", който никак не се радва на рейтинга си отпреди години.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    7 0 Отговор
    3,14ЗДЕЦ Пфу...

    14:02 07.01.2026

  • 2 полЮцай Разсолков

    5 0 Отговор
    Ай чИститу на щеркята

    14:08 07.01.2026

  • 3 Турбодизел

    7 1 Отговор
    ХудаФуцк са тези хора и защо под ягодите трябва да ни вълнува тяхното бракосъчетание?

    14:12 07.01.2026

  • 4 Ханко Брат

    6 0 Отговор
    И аз се разплаках. Отдавна чаках това. Впрочем за пръв път чувам за тая ама както и да е.

    14:18 07.01.2026

  • 5 ваууу

    8 0 Отговор
    Тези хора от бялата раса ли са или май не?

    14:19 07.01.2026

  • 6 Зарзават

    5 0 Отговор
    Асане мама

    14:21 07.01.2026

  • 7 Паразити всякакви..

    9 0 Отговор
    Тая трябва да в дезинфекцираш предварително ( после карантина за седмица) пак дезинфекция и не е сигурно..

    14:31 07.01.2026

  • 8 Пфъъъ

    4 1 Отговор
    Че и се размножават м... им😬

    14:45 07.01.2026

  • 9 Кофти

    3 0 Отговор
    И защо трябва да ни интересува този kарaконджyл?!

    14:50 07.01.2026

  • 10 Байчо

    1 0 Отговор
    Веско от Факултета се е надявал да не почернява повече, ама ей на ! А заради Стефка измряха от завист папагалите в зоопарка...само си мислеха, че са шарени.

    14:56 07.01.2026

  • 11 Дядо Митьоo

    2 0 Отговор
    Тоя Разсолков по мъжествен от бат Весо,да не изкара някой патлак???

    14:59 07.01.2026

  • 12 оригинално хрумване

    0 0 Отговор
    На вертолет и тя му е перката.

    15:17 07.01.2026