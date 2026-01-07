Стефани Разсолков се сгоди на хеликоптер в Бразилия (ВИДЕО)

Риалити героинята и еротичен модел Стефани Разсолков прие предложението за брак на своя приятел Веселин на стотици метри височина и придружено с доза адреналин, докато бяха на романтично пътуване с хеликоптер над Бразилия.
Бившата онлифенсърка сподели и видео от специалния миг, с което разкри щастието си пред последователите.
На кадрите се вижда как двойката се любува на впечатляваща гледка, а Стефани не може да скрие сълзите си от щастие. Веселин, който днес се изявява като дизайнер, избра нестандартен и запомнящ се начин да направи следващата крачка във връзката им.
Той участваше миналата година в онлайн риалити шоуто "Къщата на инфлуенсърите", чиято аудиторията задминава по гледаемост много от телевизионните формати, дори и "Биг Брадър", който никак не се радва на рейтинга си отпреди години.
