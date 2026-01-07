Защо толкова много хора страдат от депресия през януари?

Януари традиционно се свързва с рязко увеличаване на оплакванията от понижено настроение, тревожност и депресивни симптоми. Данни от психиатрични клиники и общопрактикуващи лекари показват, че именно в първите седмици на годината значителна част от хората търсят помощ за психичното си здраве. Специалистите са единодушни, че това не е случайно явление, а резултат от съвпадение на няколко обективни фактора.

Къси дни, дълги нощи и недостатъчно слънце

На първо място стои сезонният недостиг на дневна светлина. През януари дните са най-къси, а слънчевите часове – ограничени. Това влияе пряко върху биологичните ритми на организма. Намаленото излагане на естествена светлина води до спад в нивата на серотонин – невротрансмитер, свързан с доброто настроение и психическата устойчивост. Паралелно с това се увеличава секрецията на мелатонин, което води до сънливост, умора и затруднена концентрация. При част от хората тези промени се проявяват като сезонно афективно разстройство, а при други – като по-леки, но продължителни депресивни състояния.

Край на празниците и почивните дни

Към биологичните фактори се добавя и рязката промяна в ритъма на живот след празничния период. Декември е свързан с повече почивни дни, социални контакти и емоционална стимулация. Януари носи връщане към работния режим, по-строги графици и по-малко социални събития. Този контраст често води до усещане за празнота и психическо изтощение, особено при хора, които възприемат празниците като основен източник на положителни емоции.

Финансова несигурност

Сериозен фактор остава и финансовото напрежение. Празничните разходи, натрупани задължения и повишените сметки през зимния период създават допълнителен стрес. Финансовата несигурност е добре установен рисков фактор за развитие на тревожност и депресия, като ефектът ѝ се засилва в комбинация с липсата на енергия и мотивация, характерни за зимните месеци.

Натиск за ново начало

Психолозите обръщат внимание и на социалния натиск, свързан с началото на новата година. Януари често се възприема като момент за равносметка и поставяне на цели. За хората, които изпитват неудовлетвореност от личния или професионалния си живот, този период може да засили чувството за провал и несъответствие с очакванията. Постоянните сравнения, подхранвани от социалните мрежи, допълнително задълбочават негативните нагласи.

Не излизаме толкова често

Зимният сезон ограничава и възможностите за физическа активност и социални контакти. По-ниските температури и краткият ден водят до по-заседнал начин на живот и по-рядко общуване. Липсата на движение и социална изолация са сред най-често посочваните фактори, които допринасят за влошаване на психичното състояние.

Как да се погрижим за себе си?

Специалистите подчертават, че е важно да се прави разлика между временно понижено настроение и клинична депресия. Когато симптоми като постоянна умора, липса на интерес, нарушения на съня и апетита или усещане за безнадеждност се задържат повече от две седмици и нарушават нормалното функциониране, е необходима консултация със специалист.

Заключението на експертите е ясно: увеличаването на депресивните състояния през януари не е въпрос на лична слабост, а закономерна реакция на организма и психиката към комбинация от сезонни, социални и икономически фактори. Ранното разпознаване на симптомите и навременната грижа за психичното здраве остават ключови за ограничаване на дългосрочните последици.