Шер разкри за драми и напрежение по време на снимките на "Бурлеска" (ВИДЕО)

Шер и Кристен Бел си припомниха напрегнатата атмосфера по време на снимките на драматичния мюзикъл "Бурлеска", когато се събраха в понеделник в подкаста Armchair Expert, воден от съпруга на Бел – Дакс Шепърд.

„Филмът можеше да бъде наистина добър и забавен – с изключение на, знаете, кого“, заяви Шер в разговора, уточнявайки по-късно, че не визира актьорите. Кристен Бел, която също играе главна роля във филма, се включи с кратък коментар, че снимките са били „трудни“.

Двете не навлязоха в подробности, но Шепърд даде контекст, като обясни, че по това време на снимачната площадка е имало романтична връзка между високопоставени фигури, която често се е разигравала публично и е създавала напрежение. Шер допълни, че е имало и други обстоятелства, които не може да коментира, и си спомни за изказване на мъж от ръководството на продукцията, който заявил, че ще изреже нейна песен от филма, за да не „развали“ проекта.

Кристен Бел призна, че помни значителна доза драма, но подчерта, че е намерила начин да се справи, като се е дистанцирала от хаоса заедно със свои колеги, сред които Стенли Тучи. Шер на свой ред отбеляза, че отношенията ѝ с актрисата на снимачната площадка са били отлични и че е оценила професионализма ѝ още при първата им съвместна работа.

Филмът е режисиран и написан от Стивън Антин и включва в актьорския си състав още Кристина Агилера, Джулиан Хаф, Алън Къминг, Кам Жиганде и Питър Галахър. Около премиерата му се появиха публикации, според които дългогодишната връзка между Антин и тогавашния президент на Screen Gems Клинт Кълпепър е създала сериозно напрежение по време на продукцията, включително публични конфликти пред екипа и актьорите.

Въпреки трудностите, „Бурлеска“ постигна успех с близо 100 млн. долара приходи в световния боксофис и донесе награда „Златен глобус“ за най-добра оригинална песен за изпълнението на Шер „You Haven’t Seen the Last of Me“. През годините обаче певицата нееднократно е изразявала критично отношение към филма и режисурата му, определяйки проекта като пропусната възможност.