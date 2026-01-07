Венета Райкова е станала жертва на магия, докарала я до инвалидна количка

Венета Райкова предизвика буря в социалните мрежи с емоционален пост, в който твърди, че е станала жертва на магия, довела я до сериозни здравословни проблеми и дори до инвалидна количка.

Разкритието е направено във връзка с новата ѝ книга „Абракадабра“, която по думите ѝ е резултат именно от здравословните кризи и духовните уроци, научени от тях.

Водещата, която през последните години е и успешен автор, разказва, че е попаднала в болница заради проблеми с краката и в продължение на три години лекарите не са могли да поставят диагноза. Именно тогава тя започнала да си задава въпроса дали причината не е извън чисто медицинската логика.

„Лежах си един ден и се чудех – кой и по какъв начин ме отклонява от моя път“, започва публикацията си тя.

"Знаем, че всеки човек е като съд пълен с енергия. Когато му направят магия, тази енергия изтича и той започва да боледува, оставят го без здраве, любов, пари и късмет. Истината е, че на всеки може да бъде направена магия, след като свалят защитата , която той има по рождение, дори и да не вярва в магии, както не вярвах и аз.", пише още Венета Райкова.

Тя описва магията като насочена енергия, целяща да промени съдбата на човек чрез думи и ритуали, водени от завист, ревност или желание за отмъщение.

"80% от болестите се дължат на магии.", гръмко заявява водещата и обяснява на почитателите си, че в книгата подробно е описала как могат да разпознаят дали над тях тегне магия или проклятие и какви видове има. "Не ходете по врачки и ходжи, защото те ви вредят, а не ви помагат", предупреждава още тя.

Венета Райкова обяви, че затваря коментарите под публикацията си, тъй като темата е болезнена за нея. Въпреки това тя заявява, че не изпитва омраза към хората, които смята, че са ѝ навредили.

„Без тях нямаше да я има тази книга“, пише тя и завършва с призив за „изчистване“, като условие за любов, здраве и успех през 2026 година.