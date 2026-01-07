Новини
Любопитно »
Венета Райкова е станала жертва на магия, докарала я до инвалидна количка

7 Януари, 2026

"Не ходете по врачки и ходжи, защото те ви вредят, а не ви помагат", предупреждава Венета

Венета Райкова е станала жертва на магия, докарала я до инвалидна количка - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова

Венета Райкова предизвика буря в социалните мрежи с емоционален пост, в който твърди, че е станала жертва на магия, довела я до сериозни здравословни проблеми и дори до инвалидна количка.

Разкритието е направено във връзка с новата ѝ книга „Абракадабра“, която по думите ѝ е резултат именно от здравословните кризи и духовните уроци, научени от тях.

Водещата, която през последните години е и успешен автор, разказва, че е попаднала в болница заради проблеми с краката и в продължение на три години лекарите не са могли да поставят диагноза. Именно тогава тя започнала да си задава въпроса дали причината не е извън чисто медицинската логика.

„Лежах си един ден и се чудех – кой и по какъв начин ме отклонява от моя път“, започва публикацията си тя.

"Знаем, че всеки човек е като съд пълен с енергия. Когато му направят магия, тази енергия изтича и той започва да боледува, оставят го без здраве, любов, пари и късмет. Истината е, че на всеки може да бъде направена магия, след като свалят защитата , която той има по рождение, дори и да не вярва в магии, както не вярвах и аз.", пише още Венета Райкова.

Тя описва магията като насочена енергия, целяща да промени съдбата на човек чрез думи и ритуали, водени от завист, ревност или желание за отмъщение.

"80% от болестите се дължат на магии.", гръмко заявява водещата и обяснява на почитателите си, че в книгата подробно е описала как могат да разпознаят дали над тях тегне магия или проклятие и какви видове има. "Не ходете по врачки и ходжи, защото те ви вредят, а не ви помагат", предупреждава още тя.

Венета Райкова обяви, че затваря коментарите под публикацията си, тъй като темата е болезнена за нея. Въпреки това тя заявява, че не изпитва омраза към хората, които смята, че са ѝ навредили.

„Без тях нямаше да я има тази книга“, пише тя и завършва с призив за „изчистване“, като условие за любов, здраве и успех през 2026 година.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Освалдо Риос

    2 0 Отговор
    Чародейка е Венета.

    14:34 07.01.2026

  • 2 А по точно

    12 1 Отговор
    Жертва е на ЛИПСА на умствени клетки… 🙈😂😂😂

    Коментиран от #9

    14:43 07.01.2026

  • 3 Къде ?

    4 0 Отговор
    У Попово ли ?

    14:46 07.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Рутка Тутуруткова

    4 1 Отговор
    За разваляне на магия - изтупване с кожена палка

    14:50 07.01.2026

  • 6 Ще се мре

    0 0 Отговор
    Щом си мисли че болест на краката е магия и че ще я лекува на магия ... То вярно че докторите нищо не могат да направят с хроночни болести, ама все пак ако имаш интелект и можеш да разбереш медицинска статия, може и да намериш нещо да се излекуваш. Аз спрях да ям глутен и "варикозните" вени ми се изпариха. Не си спомням вече кога за последно са се подували. Но това е истинска медицина за напреднали, а не "магия".

    14:51 07.01.2026

  • 7 @@@

    0 2 Отговор
    Пробили са и Файъруола и след това са и хакнали краката, доколкото разбирам от статията, страхотно, развлекателно четиво :)

    15:03 07.01.2026

  • 8 хммм

    3 0 Отговор
    Магиите могат да бъдат върнати на подателя. Тогава той ще преживее това, което е пожелал на жертвата си. Затова, не бъдете злобни, защото всичките ви дела са записани...

    15:07 07.01.2026

  • 9 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "А по точно":

    Ти си такава жертва

    15:13 07.01.2026

  • 10 Бай Араб

    0 0 Отговор
    Кой гадняр непрокопсан направи на момичето магия да се обърне срещу него .

    Коментиран от #11

    15:16 07.01.2026

  • 11 Да видим...

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Бай Араб":

    Някой, който има проблем с краката?

    15:19 07.01.2026

  • 12 Аха

    0 0 Отговор
    Магията на голямата бургия.

    15:26 07.01.2026

  • 13 Моряка

    0 0 Отговор
    Е пъ таа,до кога ще ни занимавате с измишльотините и.Разбирам,че си търси работа,но пък чак толкова долнопробна самореклама?

    15:29 07.01.2026