"Семейство Симпсън" пенсионира още един свой култов герой след 30 г. на екран

7 Януари, 2026 15:31

Рекламният персонаж Дъфман свали червената си пелерина и колана от кенчета бира

"Семейство Симпсън" пенсионира още един свой култов герой след 30 г. на екран - 1
Снимка: Fox
Събина Андреева

С последно „Oh, yeah!“ дългогодишният персонаж Дъфман от анимационния сериал "Семейство Симпсън" изглежда беше изведен от екран по време на епизода от 4 януари, озаглавен „Seperance“ – пародия на продукцията Severance.

В епизода култовият рекламен талисман на бирата Duff, озвучаван от Ханк Азария, обявява, че образът на Дъфман е окончателно пенсиониран. Вместо това персонажът заявява, че занапред ще бъде просто Бари Дъфман. Новината е съобщена лично на семейство Симпсън, след като той се появява в дома на Хоумър и Мардж.

Корпорацията Duff пенсионира този персонаж завинаги. Всички стари форми на реклама вече са отживелица. Корпоративни говорители, печатни реклами, телевизионни клипове – днешните деца дори не могат да изпеят рекламните мелодии“, заявява Дъфман с характерния си глас.

В хода на епизода той дори предлага на Хоумър работа в корпорация, наречена EOD, преди впоследствие сам да се „депрограмира“ от корпоративната си роля. В последните сцени персонажът се появява в цивилно облекло, без емблематичния си костюм – червената пелерина, слънчевите очила и колана с кенчета Duff, което подсказва окончателно сбогуване с образа.

Не е изключено обаче цялата сюжетна линия да представлява шега, тъй като епизодът е изграден като пародия на „Severance“. От продукцията на сериала и телевизия Fox към момента не са дали официален коментар.

Дъфман се появява за първи път в премиерния епизод на девети сезон – „The City of New York vs. Homer Simpson“, излъчен на 21 септември 1997 г., и бързо се превръща в един от най-разпознаваемите второстепенни персонажи в сериала.

Ханк Азария, който озвучава още редица образи в „Семейство Симпсън“, сред които Мо Сизлак, шеф Уигъм и Комикс Гай, неведнъж е признавал, че ролята на Дъфман е физически натоварваща за гласа му. В интервю през 2020 г. той заявява, че гласът на Дъфман „изтощава гласните струни изключително бързо“ и че често оставя този персонаж за края на записите. Актьорът, познат и от сериала Приятели, разкрива още, че е застраховал гласните си струни, след като веднъж е загубил гласа си за две седмици вследствие на работа по анимацията.

От началото на настоящия, 37-и сезон сериалът се раздели и с други дългогодишни персонажи. Органистката на Първата църква в Спрингфийлд Алис Глик почина внезапно по време на проповед в епизод от 16 ноември. Персонажът е присъствал в сериала в продължение на 34 години. През миналата година беше „убит“ и Лари „Барфлая“ Далримпъл, а в края на 36-и сезон Мардж Симпсън почина в сцена с поглед към бъдещето.

„Семейство Симпсън“, който дебютира по Fox през 1989 г., вече е подновен за още четири сезона.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
