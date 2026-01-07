Синът на Мишел и Роб Райнър застава пред съда днес за убийството на родителите си

Ник Райнър - синът на американския режисьор Роб Райнър, трябва да се яви днес в съда в Лос Анджелис, където може да пледира виновен или невинен за убийството на родителите си, предадоха Асошиейтед прес и АФП.

Срещу 32-годишния Райнър са повдигнати две обвинения в убийство от първа степен с утежняващи вината обстоятелства.

Смъртта на Роб Райнър и съпругата му Мишел Сингър Райнър разтърси Холивуд миналия месец, припомня БТА. Телата на 78-годишния режисьор, известен с филми като „Когато Хари срещна Сали" и „Доблестни мъже", и на 70-годишната фотографка, бяха намерени безжизнени на 14 декември във вилата им в квартал Брентуд в Лос Анджелис. Двамата са били намушкани до смърт.

Психическото здраве на по-малкия им син Ник, който има история на злоупотреба с наркотици и преди няколко години е бил диагностициран с шизофрения, вероятно ще бъдат във фокуса на делото.

Очаква се изслушването днес да бъде кратко. Ник Райнър ще бъде информиран за повдигнатите срещу него обвинения, както и за правата му. Защитата му ще има възможност да посочи дали той се признава за виновен или не.

Адвокатът на Ник Райнър Алън Джаксън каза миналия месец, че случаят трябва да бъде разгледан със „сдържаност и достойнство", определяйки го като „опустошителна трагедия, сполетяла семейство Райнър".

„В този случай има множество сложни и сериозни въпроси. Те трябва да бъдат разгледани задълбочено", добави тогава Джаксън.

Ник Райнър рискува доживотен затвор без право на помилване, и дори смъртно наказание, тъй като то не е официално отменено в щата Калифорния, който само наложи мораториум върху него през 2019 г.

Синът на Роб Райнър е живял в пристройка в имота на родителите си. Според американски медии, в навечерието на убийствата Ник Райнър е провалил парти, организирано от Конан О'Брайън, на което е бил поканен заедно с родителите си. Вестник "Ню Йорк таймс" тогава отбеляза, че баща и син са се скарали жестоко.

Според информация, предоставена на изданието от източник, близък до семейството, в деня на трагедията съпрузите Райнър е трябвало да дарят средства заедно с бившия президент на САЩ Барак Обама и съпругата му Мишел, и освен това са имали насрочена среща за масаж. Масажистът е отишъл в дома им, но не получил отговор и се е свързал с дъщеря им Роми Райнър. Именно тя е открила тялото на баща си, преди пристигналите парамедици да намерят трупа на майка ѝ.

Полицията арестува Ник Райнър на няколко километра от мястото на престъплението по-късно през нощта.