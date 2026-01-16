Новини
Звезда от "Отчаяни съпруги" и "Грозната Бети" бори щетите от менопаузата с лекарство за диабет

16 Януари, 2026 07:41 479 2

  • ванеса уилямс-
  • отчаяни съпруги-
  • лекарство-
  • диабет-
  • менопауза-
  • munjaro

Ванеса Уилямс призна, че приемала Munjaro, за да постигне стройна фигура

Звезда от "Отчаяни съпруги" и "Грозната Бети" бори щетите от менопаузата с лекарство за диабет - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американската певица и актриса Ванеса Уилямс разкри, че приема лекарство за диабет, за да отслабне, пише списание Hello!.

62-годишната звезда от телевизионните сериали „Отчаяни съпруги“ и „Грозната Бети“ призна, че приемала Munjaro, лекарство, предназначено за лечение на диабет тип 2, в продължение на две години, за да постигне стройна фигура. Уилямс обясни, че се е чувствала изгубена по време на перименопаузата.

„Започнах перименопаузата в края на 40-те си години, но изведнъж, на 51 години, осъзнах колко много се е променило тялото ми. Чувствах се изгубена, защото тренирах по същия начин, хранех се по същия начин и тялото ми реагираше по съвсем различен начин. Когато навърших 60, си помислих: „Искам да живея дълго и да изглеждам по най-добрия начин“, каза звездата.



  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    Има САКА на 60 да изглежда като на 30 и да ЧУКА 20 годишни❗

    07:45 16.01.2026

  • 2 Боря се СЪС/С

    0 0 Отговор
    Овратителни извращения с българския език..

    07:51 16.01.2026