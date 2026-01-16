Новини
Венета Райкова към жените в менопауза: Качвате килограми от магии, чистете се енергийно

16 Януари, 2026 12:46 968 29

  • венета райкова-
  • менопауза-
  • магии

Блондинката твърди, че следвайки нейните съвети, жените ще отложат максимално менопаузата

Венета Райкова към жените в менопауза: Качвате килограми от магии, чистете се енергийно - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В социалните мрежи Венета Райкова дава съвети на жените как да поддържат младостта си, като подчертава, че тайната не е в диетите, а в енергията на клетките, хормоналния баланс и мозък, който работи без кофеин. Тя публикува и дълъг списък от добавки, които приема, пише hotarena.net.

Сподели, че е на 51 години, тежи 51 кг и има цикъл. Блондинката категорично твърди, че следвайки нейните съвети, жените ще отложат максимално менопаузата, както е направила самата тя, и после преходът през нея ще бъде сравнително лесен.

Това обаче не се случва само заради дългите списъци с хранителни добавки, които тя приема, а и чрез ритуали за „чистене“ на магии, които според нея са основните виновници за остаряването, качването на килограми и разболяването.

В своя публикация Райкова споделя, че всяка сутрин се тегли чисто гола и публично показва кантара си – 50,8 кг при ръст 164 см, на 51-годишна възраст, и то след много празнични трапези. По думите ѝ повечето „наборки“ качват килограми дори при едно леко кривване от правия път, което жените обикновено отдават на менопауза, хормони и забавен метаболизъм с напредването на възрастта. Според нея обаче, когато човек е енергийно чист, нито храната, нито възрастта имат значение. Тя предупреждава, че при определени видове магии килограмите се качват рязко и без видима причина, като това било подробно описано в една от книгите ѝ.

Венета твърди още, че самата тя наскоро е станала жертва на нова магия, направена ѝ от „нови хора“. По думите ѝ тя разпознава различните видове магии по болките и симптомите в тялото си и е успяла бързо да се изчисти, защото вече знаела как. Райкова уверява, че всичко, което е било отнето чрез магия, се връща умножено по седем, защото над всички тъмни сили стои Бог, когото тя нарича „Шефа“. Според нея човек трябва ежедневно да общува с него чрез благодарност и молитва, за да получи защита и помощ.

Най-стряскащите твърдения на Райкова обаче са свързани със здравето. Тя заявява, че 80 процента от болестите се дължат на магии. Според нея, когато защитата на човек бъде свалена, енергията му започва да изтича, а резултатът е загуба на здраве, любов, пари и късмет. Венета разказва, че самата тя е стигнала до болница и дори до инвалидна количка заради проблеми с краката, като в продължение на три години не ѝ била поставена диагноза. По думите ѝ изходът от този кошмар дошъл едва след като „се откупила“, написвайки въпросната книга, с която успяла да се изчисти и да се възстанови.

В публикациите си Райкова подробно описва различни видове магии – по снимка, чрез храна и напитки, за „затваряне на пътя“, любовни магии, магии за смърт, чрез коса, игла, в църква и дори венец за безбрачие. Тя настоява, че всичко това е част от живота на много хора, дори и на онези, които не вярват в подобни неща. Решението според нея е просто – човек трябва да си купи книгата ѝ и да изпълнява описаните в нея стъпки, за да се изчисти сам, без помощта на врачки и ходжи, които според нея само вредят.


Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Делю Хайдутин

    8 3 Отговор
    За стройно тяло повече кекс.

    12:47 16.01.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    10 2 Отговор
    Да,Българката е налазена от магьосници от Пакистан и Индия!💋👩🦍🥳🤣🖕

    Коментиран от #24

    12:49 16.01.2026

  • 3 Обективен

    16 0 Отговор
    Ама за това сме на това дередже ,защото пишете , за залезли аврантии ,които нямат и капка мозък в кратуните.

    Коментиран от #6

    12:51 16.01.2026

  • 4 Венелино

    17 1 Отговор
    хайде двете с Венета да се хванете за ръчички, и дружно да се изнесете в посока, която да бъде неизвестна за Нас, читателите. Моля те!

    Коментиран от #5

    12:52 16.01.2026

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Венелино":

    Може и да идат да поплуват в Панчаревското езеро. 💋👩🥳🤣🖕

    12:53 16.01.2026

  • 6 Това е

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Обективен":

    защото и двете страни са на един акъл, ако може да се каже, че имат такъв.

    12:53 16.01.2026

  • 7 анти-шопчЕ

    2 1 Отговор
    Брависссссимо на дамата ;)

    12:55 16.01.2026

  • 8 ФЕН

    11 0 Отговор
    Според мен тя НЕ е изтрещяла ....а просто търси ИЗТРЕЩЕЛИ жени за да пробута поредните и номера ! БТВ се усетиха на първия месец се идва ред на по ниско ниво ....демек КНИГА !?!? Всичко е за пустите кинти!!

    12:56 16.01.2026

  • 9 Търси

    10 1 Отговор
    Мющерии за книгите си... Балами колко щеш...

    12:57 16.01.2026

  • 10 Факт

    5 0 Отговор
    Отрежете източника на магиите!

    Коментиран от #23

    12:59 16.01.2026

  • 11 @@@

    2 0 Отговор
    Има цикъл, ама е на Крепс или на Карно

    13:00 16.01.2026

  • 12 градинар

    4 0 Отговор
    тоз троскот жив ли е още,да го напръскам

    13:01 16.01.2026

  • 13 Оф оф

    2 0 Отговор
    На тази бих й казал, много си тъп Саше!

    13:03 16.01.2026

  • 14 мунчу

    3 0 Отговор
    пък мойта жена плюска сланина и жули червено вино всеки ден - търся някой да и напрай магия да отслабни...

    Коментиран от #15

    13:06 16.01.2026

  • 15 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "мунчу":

    Закарай я на пазара в Турция ,към Анадола и я остави там...

    13:13 16.01.2026

  • 16 Бай Илия кантарджия

    1 0 Отговор
    Бих я теглил всяка сутрин на кожената ,,баланца" с двата топуза...:))

    13:15 16.01.2026

  • 17 кака кифла

    2 1 Отговор
    Качвате килограми от цъкане по сайтове с лапнишарани за его и похапвате сладкиши гледайки сапунки, чистете се енергийно с редовни протеинови добавки от игриви господа набори

    13:23 16.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Вещерът

    5 1 Отговор
    Да evа и вещицата....

    13:25 16.01.2026

  • 20 Аман от

    4 0 Отговор
    Вещици и контра вещици!

    13:31 16.01.2026

  • 21 Зловещо

    0 0 Отговор
    Зайкова, пак подкара метлата.

    13:44 16.01.2026

  • 22 антимагия

    1 0 Отговор
    Баба Славка не качва килограми, а тъкмо обратното - съсухри се като мумия.🤭🤭

    13:45 16.01.2026

  • 23 Всичко върви по план

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Факт":

    Направо ше го изтръгнем!

    13:47 16.01.2026

  • 24 Лошата карма ги застигна

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Те затова периодично се бият по границите.🔫🔫

    13:50 16.01.2026

  • 25 СПУН

    0 1 Отговор
    Тази женица съвсем се е омагьосала...
    Мозъчно гниене в действие.

    13:52 16.01.2026

  • 26 Българката и окултизма

    2 1 Отговор
    От въздуха ли е тука , от какво ли е, но българките ги обичат тези неща. Очичките им светват за магии, гледане на карти, на кафе... Дали по този начин се опитват да правят иначе безсмисленото си съществуване по стойностно. Направете една хубава салата на мъжете си, пуснете телевизора на любимия му спортен канал и се затворете на тъмно в кенефа да гледате Венета в нета да ви говори за вендета. РАЙ!

    Коментиран от #27

    13:52 16.01.2026

  • 27 Абе ...

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Българката и окултизма":

    Разни прегоряли вещери се занимават с българката, ама са забравили, че всеки гяволък се плаща.

    13:56 16.01.2026

  • 28 Няма

    0 0 Отговор
    нищо по страшно от незадоволена жена.

    Коментиран от #29

    14:06 16.01.2026

  • 29 Има, имаа

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Няма":

    Мъж неможач е по-страшното!

    14:07 16.01.2026