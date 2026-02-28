Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Гръб, който спря дъха: Кейт Мос взриви подиума на Gucci (ВИДЕО)

Гръб, който спря дъха: Кейт Мос взриви подиума на Gucci (ВИДЕО)

28 Февруари, 2026 18:29 1 265 5

  • кейт мос-
  • gucci-
  • рокля-
  • прашки-
  • гол гръб

На пръв поглед визията изглежда елегантна и сравнително изчистена

Гръб, който спря дъха: Кейт Мос взриви подиума на Gucci (ВИДЕО) - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

По време на Milan Fashion Week легендарната супермоделка Кейт Мос отново прикова вниманието, дефилирайки за Gucci в дръзка черна рокля с бляскави елементи. На пръв поглед визията изглежда елегантна и сравнително изчистена, но впечатлението се променя, щом моделът се обърне с гръб — дълбокото изрязване разкриваше прашка с логото на модната къща, превръщайки тоалета в провокативен моден акцент.


С появата си Мос демонстрира характерната за нея увереност и безупречно присъствие на подиума, доказвайки, че остава сред най-влиятелните фигури в индустрията, независимо от тенденциите и поколенията.

По-рано същата седмица тя беше забелязана в компанията на дъщеря си, Лила Мос, по време на London Fashion Week. Двете присъстваха на ревю на Burberry, където отново привлякоха вниманието на фотографите и модните критици.

С тази поява Кейт Мос затвърди статута си на икона, която умело съчетава класическа елегантност и съвременна провокация.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе.....

    2 0 Отговор
    На горната снимка и физиономията и спира дъха...

    18:34 28.02.2026

  • 2 Варна

    3 0 Отговор
    Изглежда на подиума точно като дърта К-а, която има дълъг стаж в ползването на наркотици.

    18:44 28.02.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор
    Грозничка си беше и грозничка си остана тази супермоделка. Сега след толкова наркотици трудно издържаш да я гледаш.

    18:50 28.02.2026

  • 4 Гръб, който спря дъха

    3 0 Отговор
    на писарката

    ех вече и резбата сменена

    19:10 28.02.2026

  • 5 Гост

    0 0 Отговор
    И по-грозни, и по-хубави сме... Ама по-дърти, никогаш!

    19:21 28.02.2026