Гръб, който спря дъха: Кейт Мос взриви подиума на Gucci (ВИДЕО)

По време на Milan Fashion Week легендарната супермоделка Кейт Мос отново прикова вниманието, дефилирайки за Gucci в дръзка черна рокля с бляскави елементи. На пръв поглед визията изглежда елегантна и сравнително изчистена, но впечатлението се променя, щом моделът се обърне с гръб — дълбокото изрязване разкриваше прашка с логото на модната къща, превръщайки тоалета в провокативен моден акцент.

С появата си Мос демонстрира характерната за нея увереност и безупречно присъствие на подиума, доказвайки, че остава сред най-влиятелните фигури в индустрията, независимо от тенденциите и поколенията.

По-рано същата седмица тя беше забелязана в компанията на дъщеря си, Лила Мос, по време на London Fashion Week. Двете присъстваха на ревю на Burberry, където отново привлякоха вниманието на фотографите и модните критици.

С тази поява Кейт Мос затвърди статута си на икона, която умело съчетава класическа елегантност и съвременна провокация.