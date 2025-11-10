Новини
Свързаха натрупването на мазнини върху женската талия с увреждане на паметта и мисленето

10 Ноември, 2025 10:42 562 4

Мастните натрупвания около вътрешните органи – така наречените висцерални мазнини – представляват особен риск за мозъка

Свързаха натрупването на мазнини върху женската талия с увреждане на паметта и мисленето - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Увеличаването на обиколката на талията при жените може да сигнализира не само за риск от сърдечно-съдови заболявания, но и за началото на когнитивен спад, сочи изследване, публикувано в списание Menopause.

Както отбелязват учените, наддаването на тегло по време на перименопаузата и постменопаузата е често срещано явление, особено в коремната област. Това се случва на фона на намаляващи нива на естроген и е съпроводено с намалена инсулинова чувствителност и повишено възпаление. Нов анализ показва, че мастните натрупвания около вътрешните органи – така наречените висцерални мазнини – представляват особен риск за мозъка.

Висцералното затлъстяване отдавна се свързва с метаболитен синдром, диабет, хипертония, повишени нива на липиди и сърдечно-съдови заболявания. Сега обаче е открито, че то може също да увеличи риска от болестта на Алцхаймер и други форми на деменция.

За да проверят тази хипотеза, учените анализирали данни от повече от 700 жени на възраст от 42 до 58 години, които са били в ранна постменопауза (по-малко от три години след менопаузата). Участниците били разделени в три групи: едната получавала перорален конюгиран естроген от коне, другата получавала трансдермален естрадиол, а третата получавала плацебо. Централното затлъстяване е оценено по съотношението талия-ханш.

Установено е, че жените с по-голямо съотношение талия-ханш се представят по-зле на повечето когнитивни тестове. В продължение на четири години, промените във зрителното внимание и изпълнителната функция са особено забележими.

Авторите на изследването подчертават, че дори при нисък риск от сърдечно-съдови заболявания, когнитивното здраве на жените в ранна постменопауза изисква специално внимание. Според изследователите, измерването на обиколката на талията и ханша може да осигури лесен начин за идентифициране на тези, които са изложени на риск от нарушения на паметта и мисленето.


  • 1 увреждане на паметта и мисленето

    3 1 Отговор
    аз пък се чудя що доста каки и наборки гледат наборсучено и злобно
    и се бутат в градския и кауфланд
    и го разбрах гледайки ги бая поохранени

    затова вместо плюскат тортички и зяпат турски сапунки
    да замесват редовно кекс с игриви и отзивчиви наборо барем посвалят някое кило и се усмихват приветливо

    10:54 10.11.2025

  • 2 Ето

    3 1 Отговор
    защо Теменуга изяде картата и не помни , че я е виждала някога даже , както и Сачевата изобщо не знае , че някога била хулила с ненавист Боко , от когото сега не се отделя !

    11:04 10.11.2025

  • 3 казанова

    2 1 Отговор
    След 40 , че даже и след 50 , Италиянки ,Французойки разцъфат , българката се отпуска и навлича размъкнатия анцунг , превръщайки се мърмореща ,дебела леличка .

    11:07 10.11.2025

  • 4 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Демек слабичките не мислят или не могат

    11:24 10.11.2025