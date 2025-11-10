Свързаха натрупването на мазнини върху женската талия с увреждане на паметта и мисленето

Увеличаването на обиколката на талията при жените може да сигнализира не само за риск от сърдечно-съдови заболявания, но и за началото на когнитивен спад, сочи изследване, публикувано в списание Menopause.

Както отбелязват учените, наддаването на тегло по време на перименопаузата и постменопаузата е често срещано явление, особено в коремната област. Това се случва на фона на намаляващи нива на естроген и е съпроводено с намалена инсулинова чувствителност и повишено възпаление. Нов анализ показва, че мастните натрупвания около вътрешните органи – така наречените висцерални мазнини – представляват особен риск за мозъка.

Висцералното затлъстяване отдавна се свързва с метаболитен синдром, диабет, хипертония, повишени нива на липиди и сърдечно-съдови заболявания. Сега обаче е открито, че то може също да увеличи риска от болестта на Алцхаймер и други форми на деменция.

За да проверят тази хипотеза, учените анализирали данни от повече от 700 жени на възраст от 42 до 58 години, които са били в ранна постменопауза (по-малко от три години след менопаузата). Участниците били разделени в три групи: едната получавала перорален конюгиран естроген от коне, другата получавала трансдермален естрадиол, а третата получавала плацебо. Централното затлъстяване е оценено по съотношението талия-ханш.

Установено е, че жените с по-голямо съотношение талия-ханш се представят по-зле на повечето когнитивни тестове. В продължение на четири години, промените във зрителното внимание и изпълнителната функция са особено забележими.

Авторите на изследването подчертават, че дори при нисък риск от сърдечно-съдови заболявания, когнитивното здраве на жените в ранна постменопауза изисква специално внимание. Според изследователите, измерването на обиколката на талията и ханша може да осигури лесен начин за идентифициране на тези, които са изложени на риск от нарушения на паметта и мисленето.