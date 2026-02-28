Избираме песента, с която DARA ще представи България на "Евровизия"

Тази вечер от 21 часа е финалът на националната селекция за "Евровизия".
"Ще имаме наистина страхотен хит, който ще ни представи на Евровизия.", очаква Боряна Граматикова
Зрители и жури ще изберат песента, с която DARA ще представи България на "Евровизия" през месец май. DARA ще изпълни три песни, написани специално за участието ѝ във Виена, като на този етап остават в тайна много неизвестни - на какъв език са песните, в какъв стил са те и какво ще е сценичното им представяне.
Песента победител ще бъде определена чрез комбиниран вот – с тежест по равно между гласовете на професионално жури и на зрителите.
Журито тази вечер е обединено - от предишните етапи на Националната селекция, съобщиха от БНТ.
