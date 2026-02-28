Избираме песента, с която DARA ще представи България на "Евровизия"

Овен

Риби (20.02 - 20.03) Нежността и приемането днес са водещи. Чувствате се по-свързани със себе си. Денят е подходящ за тихо приключване на месеца. Краят на февруари носи мекота и вътрешен мир.

Водолей (21.01 - 19.02) Последният ден на месеца Ви дава яснота за собственото Ви място. Изразяването е по-уверено и спокойно. Денят е подходящ за осъзнато затваряне на цикъл. Оставате с усещане за вътрешна свобода.

Козирог (23.12 - 20.01) Съботата носи усещане за стабилност и заслужен покой. Усилията от месеца намират вътрешно признание. Не е нужно да правите повече. Краят на февруари Ви оставя с чувство за устойчивост.

Стрелец (23.11 - 22.12) Оптимизмът днес е по-спокоен и осъзнат. Чувствате по-ясно накъде искате да вървите. Подходящ момент е да обобщите наученото. Денят завършва с уверен поглед напред.

Скорпион (24.10 - 22.11) Вътрешната сила днес е тиха, но стабилна. Не е нужно да навлизате в дълбочини – яснота вече има. Денят е подходящ за приемане и затваряне. Краят на февруари носи усещане за зрялост.

Везни (24.09 - 23.10) Хармонията днес идва по естествен начин. Чувствате се по-уверени в избора си и в себе си. Подходящ момент е за спокоен завършек на месеца. Денят оставя усещане за баланс.

Дева (24.08 - 23.09) Съботата Ви помага да усетите ред и смисъл в преживяното. Не е нужно да анализирате повече – достатъчно е да приемете. Денят е подходящ за вътрешно завършване. Краят на месеца носи усещане за подреденост.

Лъв (24.07 - 23.08) Последният ден на месеца Ви поставя в по-уверена и осъзната позиция. Изразяването идва от вътрешна стабилност, а не от нужда за внимание. Подходящ момент е да застанете зад себе си спокойно. Денят завършва с чувство за достойнство.

Рак (22.06 - 23.07) Емоционалният фон се усеща по-стабилен и топъл. Чувствате се по-сигурни в собственото си присъствие. Денят е подходящ за затваряне на вътрешни теми. Краят на февруари носи меко спокойствие.

Близнаци (22.05 - 21.06) Мислите днес се подреждат по по-зрял начин. Лесно намирате думи, които носят смисъл, а не шум. Добър момент е да обобщите наученото през месеца. Денят завършва с яснота и увереност.

Телец (21.04 - 21.05) Съботата носи спокойно усещане за сигурност и вътрешна опора. Не е нужно да доказвате нищо – достатъчно е да бъдете себе си. Денят е подходящ за завършване и приемане. Краят на месеца Ви оставя с чувство за устойчивост.