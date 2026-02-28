Новини
Избираме песента, с която DARA ще представи България на "Евровизия"

28 Февруари, 2026 19:10 427 2

  • dara-
  • дара-
  • евровизия-
  • песен

ARA ще изпълни три песни, написани специално за участието ѝ във Виена

Избираме песента, с която DARA ще представи България на "Евровизия" - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Тази вечер от 21 часа е финалът на националната селекция за "Евровизия".

"Ще имаме наистина страхотен хит, който ще ни представи на Евровизия.", очаква Боряна Граматикова

Зрители и жури ще изберат песента, с която DARA ще представи България на "Евровизия" през месец май. DARA ще изпълни три песни, написани специално за участието ѝ във Виена, като на този етап остават в тайна много неизвестни - на какъв език са песните, в какъв стил са те и какво ще е сценичното им представяне.

Песента победител ще бъде определена чрез комбиниран вот – с тежест по равно между гласовете на професионално жури и на зрителите.

Журито тази вечер е обединено - от предишните етапи на Националната селекция, съобщиха от БНТ.


Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 фалшива кифла

    4 1 Отговор
    Нагласен избор

    19:17 28.02.2026

  • 2 Спецназ

    3 1 Отговор
    БЕЗ Дара!

    Тая, Баце е пълна гнус!

    19:19 28.02.2026