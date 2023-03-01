Кой има имен ден днес, 1 март 2026 г.

В народните предания Баба Марта е сестра на Голям и Малък Сечко (Януари и Февруари) и винаги е люта, защото двамата ѝ братя всяка година изпиват виното и не я оставят дори да го опита, пише manager.bg.
Оттук идва и поверието, че Баба Марта трябва да се умилостиви, защото настроението ѝ оказва силно влияние върху времето. Когато е засмяна, времето е слънчево и топло, но ядоса ли се, излиза вятър и облаци закриват Слънцето.
Имен ден празнуват: Марта, Марти, Мартина и Мартин.
ГРАД КОЗЛОДУЙ
06:12 01.03.2023
4 хаберих
- Колко захар искаш в кафето?!
Той:
-Нека да е хрупкаво.
07:55 01.03.2023
Дядо Ташко кашик от Марица
11:23 01.03.2023
На баба
11:44 01.03.2023
"Нотариуса"
05:47 01.03.2024
11 Крадец,
До коментар #7 от "На баба":това е мое изобретение.
06:01 01.03.2024
българин
11:45 01.03.2024
Мартин
15:36 01.03.2024
Добро утро, човеци! ЧБМ!!!
06:51 01.03.2025
дфцжв
07:44 01.03.2025
16 Анонимен
Всички те са мошенници.
Всички те крадат и между другото и за заплати спорят.
Искат да ги вдигнат от 5 хил. на 10 хил. лева.
Оправданието беше че миналната заплата била 2500лв,
Това не е вярно аз все още взимам минимална заплата 950 лв,
това с налъгването и надцакването не знам как ще бъде.
17:31 01.03.2025
Име
17:35 01.03.2025
18 кумчо ВЪЛЧО
Че много хора искат да им пратят своите ПО-ЗДРАВИ поздрави !
Народната любов е силна и ще избие нанякъде..................
19:17 01.03.2025
Скъсан шeкелджия от жълтия пaваж
05:32 01.03.2026
Това е някакъв
05:45 01.03.2026
21 Вече празнуваха
До коментар #18 от "кумчо ВЪЛЧО":На бонговасил и на Коледа.
05:48 01.03.2026