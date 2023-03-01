Кой има имен ден днес, 1 март 2026 г.

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Честита Баба Марта – нека червеното ви даде жизненост, а бялото ви донесе вътрешна чистота. Март ви приканва да поставите ясни лични граници. Състраданието е сила, когато не е за сметка на самите вас. Грижата за себе си ще ви направи по-уверени и спокойни.

Водолей (21.01 - 19.02) Честита Баба Марта – нека червеното разпали идеите ви, а бялото ги направи ясни и осъществими. Месецът ви носи желание за промяна. Ще бъде важно да останете свързани с хората около вас. Сътрудничеството ще ви даде стабилност.

Козирог (23.12 - 20.01) Честита Баба Марта – нека червеното укрепи амбицията ви, а бялото омекоти сърцето ви. Март ви насърчава да преосмислите целите си. Успехът ще има по-дълбок смисъл, ако е споделен. Позволете си повече откритост в отношенията.

Стрелец (23.11 - 22.12) Честита Баба Марта – нека червеното ви вдъхнови за нови хоризонти, а бялото ви даде трезв поглед. Месецът ви подтиква да съчетаете мечтите с реални стъпки. Не всяка възможност е вашата възможност. Изберете посоката, която носи смисъл.

Скорпион (24.10 - 22.11) Честита Баба Марта – нека червеното ви даде сила за трансформация, а бялото ви донесе вътрешна чистота. Март е месец на освобождаване от стари напрежения. Контролът ще отстъпи място на доверие. Това ще ви направи по-устойчиви и спокойни.

Везни (24.09 - 23.10) Нека Баба Марта ви донесе равновесие и мир. Фокусът пада върху баланса между вашите нужди и тези на другите. Може да се наложи да вземете решение, което отдавна отлагате. Избирайте онова, което ви носи вътрешно спокойствие.

Дева (24.08 - 23.09) Честита Баба Марта – нека червеното ви даде решителност, а бялото ви донесе спокойствие. Месецът е подходящ за освобождаване от излишни тревоги. Подреждането започва отвътре, а после се проявява и навън. Малките промени ще донесат голямо облекчение.

Лъв (24.07 - 23.08) Честита Баба Марта – нека червеното ви даде увереност, а бялото ви напомни за мярката. Март е време за осъзнаване на истинските ви желания. Не всичко трябва да бъде доказвано пред света. Вътрешната стабилност ще ви направи по-сияйни отвън.

Рак (22.06 - 23.07) Честита Баба Марта – нека червеното стопли сърцето ви, а бялото ви донесе вътрешен мир. Месецът ви приканва към грижа за себе си и близките. Ще почувствате нужда от повече сигурност и споделеност. Нежността ще бъде вашата най-голяма сила.

Близнаци (22.05 - 21.06) Честита Баба Марта – нека червеното ви вдъхнови, а бялото ви помогне да се фокусирате. Март ви насърчава да изберете дълбочината пред разпиляването. Разговорите ще имат по-голяма тежест от обикновено. Искреността ще създаде ново качество в отношенията ви.

Телец (21.04 - 21.05) Нека червеното на мартеничките укрепи волята ви, а бялото подреди мислите ви. Месецът ви носи възможност да пренаредите приоритетите си. Някои стари привързаности ще отстъпят място на по-зрели избори. Постоянството ви ще ви даде стабилност.