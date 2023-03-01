Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Кой има имен ден днес, 1 март 2026 г.

1 Март, 2023 06:00, обновена 27 Февруари, 2026 12:51 33 273 21

Имен ден празнуват: Марта, Марти, Мартина и Мартин.

Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В народните предания Баба Марта е сестра на Голям и Малък Сечко (Януари и Февруари) и винаги е люта, защото двамата ѝ братя всяка година изпиват виното и не я оставят дори да го опита, пише manager.bg.

Оттук идва и поверието, че Баба Марта трябва да се умилостиви, защото настроението ѝ оказва силно влияние върху времето. Когато е засмяна, времето е слънчево и топло, но ядоса ли се, излиза вятър и облаци закриват Слънцето.

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    20 19 Отговор
    ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН на ХОРАТА имащи ИМЕН ДЕН

    Коментиран от #2, #3

    06:12 01.03.2023

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хаберих

    16 7 Отговор
    Тя:
    - Колко захар искаш в кафето?!
    Той:
    -Нека да е хрупкаво.

    07:55 01.03.2023

  • 5 Дядо Ташко кашик от Марица

    10 7 Отговор
    Честита БАБА МАРТА на всички.

    11:23 01.03.2023

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 На баба

    4 9 Отговор
    ви Мартата!

    Коментиран от #11

    11:44 01.03.2023

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 "Нотариуса"

    6 5 Отговор
    щеше да има и да черпи нотариуси , прокурори , съдии , полицаи и служби , но не биде !

    05:47 01.03.2024

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Крадец,

    5 5 Отговор

    До коментар #7 от "На баба":

    това е мое изобретение.

    06:01 01.03.2024

  • 12 българин

    3 0 Отговор
    чи те една камара от циганите са мартиновци

    11:45 01.03.2024

  • 13 Мартин

    6 2 Отговор
    Всички с името Мартин и неговите производни имат имен ден на 14 АПРИЛ. Това с месец МАРТ е нова измишльотина.

    15:36 01.03.2024

  • 14 Добро утро, човеци! ЧБМ!!!

    4 1 Отговор
    За мен едгно « Мартини», съседа плаща. Има имен ден!

    06:51 01.03.2025

  • 15 дфцжв

    4 1 Отговор
    Това са пълни глупости бе??? То няма такъв имен ден особенно пък днес. По првославието няма имен ден на месец. Има на светиите на Христа Бога, а не на месеца от годината. Съвсем изтрещяхте. днес се почита "Св. прпмчца Евдокия Илиополска (Събота от сиропустната седмица,Тип. с. 421)"

    07:44 01.03.2025

  • 16 Анонимен

    0 0 Отговор
    Абсолютно всички в тоя парламент са виновни.
    Всички те са мошенници.
    Всички те крадат и между другото и за заплати спорят.
    Искат да ги вдигнат от 5 хил. на 10 хил. лева.
    Оправданието беше че миналната заплата била 2500лв,
    Това не е вярно аз все още взимам минимална заплата 950 лв,
    това с налъгването и надцакването не знам как ще бъде.

    17:31 01.03.2025

  • 17 Име

    0 1 Отговор
    Честита Баба Марта!

    17:35 01.03.2025

  • 18 кумчо ВЪЛЧО

    1 0 Отговор
    А кога имат именни дни героите ни Бойко и Делян ?
    Че много хора искат да им пратят своите ПО-ЗДРАВИ поздрави !
    Народната любов е силна и ще избие нанякъде..................

    Коментиран от #21

    19:17 01.03.2025

  • 19 Скъсан шeкелджия от жълтия пaваж

    4 0 Отговор
    Ура! В oргазъм съм, че от утре литър нафта ще ни струва минимум 5 левро!

    05:32 01.03.2026

  • 20 Това е някакъв

    2 0 Отговор
    Марсиански празник.

    05:45 01.03.2026

  • 21 Вече празнуваха

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "кумчо ВЪЛЧО":

    На бонговасил и на Коледа.

    05:48 01.03.2026