Честита Баба Марта!

Честита Баба Марта!

1 Март, 2026 04:00 4 935 29

В първия ден на март окичваме близките и приятелите си с мартеници за здраве

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес празнуваме Баба Марта, имен ден имат всички, които носят имената Марта, Мартина, Мартин. В народните вярвания името на Марта е свързано с името на месеца.

Три са месеците, които са персонифицирани в българските митични представи – януари, февруари и март.

Януари и февруари са представени като братя с лют характер – Голям Сечко и Малък Сечко, а Баба Марта се смята за тяхна сестра, която ту е усмихната и добронамерена, ту непредвидимо зла, пише vesti.bg.

Според поверията

за да се омилостиви Баба Марта, преди изгрев слънце жените изнасят на двора нещо червено - дреха, пояс, прежда, и го оставят на стряхата или на плодно дърво за девет дни. Вярва се, че червеното "ще разсмее Марта" и времето ще бъде хубаво.

Жените не перат и не простират бели дрехи, за да не падат слани и градушки. За предпазване от гръм не се буха с бухалка, не се тъче, не се вари нищо. Жените не трябва да шият, плетат, предат, тъкат и да работят в градината.

Православната църква чества паметта на св. Евдокия. От гръцки името означава "благопожелание" и "добра воля".

Вярва се, че жените с това име са с добър и спокоен характер. Евдокия държи на честността и справедливостта, но въпреки това добродушният ѝ характер може да прости всяка лъжа и грешка.

Традициите повеляват в деня на Баба Марта всеки да подари на близките си специален амулет, наречен мартеница, за здраве и сила през следващата година. Мартениците се изработват специално за този ден, когато според българския народ започва новата стопанска година.

В някои български региони мястото, където е поставена мартеницата зависи от социалното положение. Младите неомъжени девойки носят мартеници от ляво на дрехите си, младите ергени ги носят на кутрето на лявата си ръка, женените мъже си слагат мартеница в десния чорап.

На плодни дръвчета, дръжките на вратите и избите също се слагат мартеници.

Някои от обичаите на 1 март, свързани с изгонването на злите сили, включват палене на огън и изгаряне на сметта на двора, а след това всички прескачат жаравата. Разпространен е и гадателският обичай за избиране на ден.


София / България
  • 1 българин

    Да е жив и здрав целият народ , и дано оцелее при следващите 4 год. ,защото сме на-безумното племе на вселената!!!!

    07:21 01.03.2021

  • 2 Сатъра на Хана

    На тоя Ден оригиналния ритуал е гоненето на змии и гущери
    Върви се по двора с метла лопата и малко пепел ръси се и се бият лопатата и метлата "Бягайте Змии и Гущери , Баба Марта иде"
    07:22 01.03.2021

  • 3 мислещ

    Честита и да отбележите 3-и подобаващо, без да се плашите от забраните на мутрите!

    07:22 01.03.2021

  • 4 БАЙ Х@Й ‼

    ЧБМ на всички ! Християнска България празнува езически празник с китайски изделия!

    07:25 01.03.2021

  • 5 БАЙ Х@Й ‼

    До коментар #3 от "мислещ":

    ВЛАСТИТУТКИТЕ РАЗРЕШИХА организирани екскурзии, РАЗРЕШИХА и събирания на закрито! Но ЗАБРАНИХА честванията на ТРЕТИ МАРТ НА в.ШИПКА НА ОТКРИТО !!! НАРОДЕ ????

    07:26 01.03.2021

  • 6 Наистина

    До коментар #2 от "Сатъра на Хана":

    Ако днес не стане, да го направим на 04.04.2021 !

    07:26 01.03.2021

  • 7 трясъ

    Честита Баба Марта с дебитна карта! Или с Ковид златна дезинфекционна карта.

    07:34 01.03.2021

  • 8 Сатъра на Хана

    До коментар #4 от "БАЙ Х@Й ‼":

    Мога да приема Турците като наши братя
    .....................
    ............ ....... Когато пак почнат да се кланят на бог Тангра - техния истински Бог , и да вярват в Червеното и Бялото на Тибетските символи Ин и Ян :)))))

    07:35 01.03.2021

  • 9 Гост 666

    Който вярва на стари езически поверия , да си слага .Аз ще си сложа значкАта със 666 и сатаната . 🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🎸🎸🎸🎸🎸🎸🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇺🇲

    07:36 01.03.2021

  • 10 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ

    Това е истинскиЯ Български Празник!!!Не привнесен от някъде и от някой народ!Редно е да се Пази и тачи ,а защо да не стане и национален празник???Празник на Оцеляването през тежката Зи ма??

    08:05 01.03.2021

  • 11 pepy

    Ч Б М на всички!

    08:42 01.03.2021

  • 12 Джендър Стрезов

    Как така само баба Марта? А дядо Мартин къде е? Тази традиция противоречи на нашите евроатлантически ценности. Трябва да се отмени. В Англия забраниха да се използва думата майчино мляко за храна за бебета. А ние баба Марта. Много сме изостанали.

    09:08 01.03.2021

  • 13 Един на 54

    Някой да разкаже за обичая с т.нар. "Пернишка мартеница!"

    09:16 01.03.2021

  • 14 Гормогон

    Честита Баба Марта на всички

    09:36 01.03.2021

  • 15 Аз40🏴‍☠️

    Скоро очаквам реклама на ваксини, нещо от рода на:
    Ваксино моя, моя бяла мафио,
    още неживяна, непразнувана,
    само в зрачни сънища бълнувана,
    как минуваш ниско над заблудените,
    но не спираш тука своята пандемия.

    10:09 01.03.2021

  • 17 111

    До коментар #8 от "Сатъра на Хана":

    Ако си роден там, сигурно са ти братя, но на нас не са.

    12:31 01.03.2021

  • 18 www

    До коментар #4 от "БАЙ Х@Й ‼":

    Ти пък ходиш и по джамии и по манастири.

    12:34 01.03.2021

  • 19 Баба Марта

    До коментар #2 от "Сатъра на Хана":

    Тази година ще гоним и мутри.

    12:36 01.03.2021

  • 20 111

    Е, не за всички Марта е баба – за някои е леля, за други кака, за най-възрастните е нещо като съученичка.

    13:57 01.03.2021

  • 21 Баба Марта

    До коментар #20 от "111":

    На теб мога да съм ти внучка.

    13:58 01.03.2021

  • 24 УдоМача

    Добри хора, не се окичвайте с идоли. Това е скверно пред Бога!!

    04:05 01.03.2026

  • 25 Шeкелджия от жълтия пaваж

    Ура! В oргазъм съм, че от утре литър нафта ще ни струва минимум 5 левро!

    04:07 01.03.2026

  • 26 Дам

    Подгрята манджа от 2021г даже не си правят труда да напишат нова публикация.

    04:42 01.03.2026

  • 27 Скъсан шeкелджия от жълтия пaваж

    Ура! В oргазъм съм, че от утре литър нафта ще ни струва минимум 5 левро!

    05:00 01.03.2026

  • 28 Последния Софиянец

    Една мартеница 20 евро.Честита Баба Марта.

    05:31 01.03.2026

  • 29 Георги Илиев Митев

    Стихотворение по случай първи Март. : Баба Марта : " Понякога добра, понякога зла, но към дечицата със обич - такава е тя. За здраве,за радост дари мартенички и тъй благославя послушните, всички. Снежец ни изпраща за поздрав дори, когато приятно навънка вали . И снежни човеци , и топки за бой, а после на топло у дома си стой. Болнава ли е и сърдита изпраща снежна буря без да пита и щипе бузките студени, и стават те съвсем червени. Когато Баба Марта е във настроение Слънчо изгрява без съмнение, а плахо цвят подава бялото кокиче, като невинно и нежно момиче. Накрая Баба Марта заминава и само споменът остава. Отстъпва място тя не брата мил. - чаровния зелен Април." . Автор: Георги Илиев Митев. 01.03.2026. град София.

    05:38 01.03.2026