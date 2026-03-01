Честита Баба Марта!

Днес празнуваме Баба Марта, имен ден имат всички, които носят имената Марта, Мартина, Мартин. В народните вярвания името на Марта е свързано с името на месеца.
Три са месеците, които са персонифицирани в българските митични представи – януари, февруари и март.
Януари и февруари са представени като братя с лют характер – Голям Сечко и Малък Сечко, а Баба Марта се смята за тяхна сестра, която ту е усмихната и добронамерена, ту непредвидимо зла, пише vesti.bg.
Според поверията
за да се омилостиви Баба Марта, преди изгрев слънце жените изнасят на двора нещо червено - дреха, пояс, прежда, и го оставят на стряхата или на плодно дърво за девет дни. Вярва се, че червеното "ще разсмее Марта" и времето ще бъде хубаво.
Жените не перат и не простират бели дрехи, за да не падат слани и градушки. За предпазване от гръм не се буха с бухалка, не се тъче, не се вари нищо. Жените не трябва да шият, плетат, предат, тъкат и да работят в градината.
Православната църква чества паметта на св. Евдокия. От гръцки името означава "благопожелание" и "добра воля".
Вярва се, че жените с това име са с добър и спокоен характер. Евдокия държи на честността и справедливостта, но въпреки това добродушният ѝ характер може да прости всяка лъжа и грешка.
Традициите повеляват в деня на Баба Марта всеки да подари на близките си специален амулет, наречен мартеница, за здраве и сила през следващата година. Мартениците се изработват специално за този ден, когато според българския народ започва новата стопанска година.
В някои български региони мястото, където е поставена мартеницата зависи от социалното положение. Младите неомъжени девойки носят мартеници от ляво на дрехите си, младите ергени ги носят на кутрето на лявата си ръка, женените мъже си слагат мартеница в десния чорап.
На плодни дръвчета, дръжките на вратите и избите също се слагат мартеници.
Някои от обичаите на 1 март, свързани с изгонването на злите сили, включват палене на огън и изгаряне на сметта на двора, а след това всички прескачат жаравата. Разпространен е и гадателският обичай за избиране на ден.
1 българин
07:21 01.03.2021
2 Сатъра на Хана
.........
Върви се по двора с метла лопата и малко пепел ръси се и се бият лопатата и метлата "Бягайте Змии и Гущери , Баба Марта иде"
............ ......... .........
Коментиран от #6, #19
07:22 01.03.2021
3 мислещ
Коментиран от #5
07:22 01.03.2021
4 БАЙ Х@Й ‼
Коментиран от #8, #18
07:25 01.03.2021
5 БАЙ Х@Й ‼
До коментар #3 от "мислещ":ВЛАСТИТУТКИТЕ РАЗРЕШИХА организирани екскурзии, РАЗРЕШИХА и събирания на закрито! Но ЗАБРАНИХА честванията на ТРЕТИ МАРТ НА в.ШИПКА НА ОТКРИТО !!! НАРОДЕ ????
07:26 01.03.2021
6 Наистина
До коментар #2 от "Сатъра на Хана":Ако днес не стане, да го направим на 04.04.2021 !
07:26 01.03.2021
7 трясъ
07:34 01.03.2021
8 Сатъра на Хана
До коментар #4 от "БАЙ Х@Й ‼":Мога да приема Турците като наши братя
.....................
............ ....... Когато пак почнат да се кланят на бог Тангра - техния истински Бог , и да вярват в Червеното и Бялото на Тибетските символи Ин и Ян :)))))
Коментиран от #17
07:35 01.03.2021
9 Гост 666
07:36 01.03.2021
10 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ
08:05 01.03.2021
11 pepy
08:42 01.03.2021
12 Джендър Стрезов
09:08 01.03.2021
13 Един на 54
09:16 01.03.2021
14 Гормогон
09:36 01.03.2021
15 Аз40🏴☠️
Ваксино моя, моя бяла мафио,
още неживяна, непразнувана,
само в зрачни сънища бълнувана,
как минуваш ниско над заблудените,
но не спираш тука своята пандемия.
Коментиран от #16
10:09 01.03.2021
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 111
До коментар #8 от "Сатъра на Хана":Ако си роден там, сигурно са ти братя, но на нас не са.
12:31 01.03.2021
18 www
До коментар #4 от "БАЙ Х@Й ‼":Ти пък ходиш и по джамии и по манастири.
12:34 01.03.2021
19 Баба Марта
До коментар #2 от "Сатъра на Хана":Тази година ще гоним и мутри.
12:36 01.03.2021
20 111
Коментиран от #21
13:57 01.03.2021
21 Баба Марта
До коментар #20 от "111":На теб мога да съм ти внучка.
13:58 01.03.2021
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 УдоМача
04:05 01.03.2026
25 Шeкелджия от жълтия пaваж
04:07 01.03.2026
26 Дам
04:42 01.03.2026
27 Скъсан шeкелджия от жълтия пaваж
05:00 01.03.2026
28 Последния Софиянец
05:31 01.03.2026
29 Георги Илиев Митев
05:38 01.03.2026