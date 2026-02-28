Даниел Радклиф не иска да е призрак за главните актьори в сериала "Хари Потър"

Даниел Радклиф сподели мнението си за новите актьори, които ще играят Хари Потър, Хърмаяни Грейнджър и Рон Уизли в сериала на HBO. Той добави, че не иска да се превърне във фантом в живота на децата, според Deadline.

Звездата каза, че след кастинга на нови актьори за ролите на тримата герои, в социалните мрежи започнали искания за „грижа за тези деца“.

„Едно от нещата, които можете да направите за мен, е да не питате постоянно за нас с Ема /Уотсън/ и Рупърт /Гринт/", каза Радклиф.

Актьорът вярва, че сериалът ще бъде нещо ново и напълно различно. Той добави, че не иска да оказва натиск върху главните актьори.

„Бих искал да не съм този странен призрак в живота на тези деца и просто да ги оставя да живеят живота си, защото това ще бъде нещо ново и напълно различно“, каза Радклиф.

Той смята, че Доминик Маклафлин ще се справи с ролята, вярвайки, че новият актьор ще бъде по-добър от него. Той добави, че децата ще се забавляват страхотно, докато снимат сериала.

Премиерата на сериала е планирана за 2027 г. по HBO и HBO & Max. Доминик Маклафлин (Хари Потър), Арабела Стантън (Хърмаяни Грейнджър) и Аластер Стаут (Рон Уизли) ще играят главните герои. Снимките започнаха на 14 юли 2025 г. По-рано актьорът Локс Прат, който ще играе Драко Малфой в сериала на HBO, заяви, че първият сезон ще включва сцени от живота на семейство Малфой. Зрителите ще видят много повече, отколкото в книгите, заяви Прат.