8 креативни начина да вдъхнем нов живот на старите си тениски

Вероятно във всяко домакинство има поне едно чекмедже, пълно със стари тениски. Много от тях са леко износени, но все още могат да бъдат използвани за спорт, работа в градината или ремонт у дома, предава Lifestyle.bg.

Ако обаче не всички тениски ви вършат работа, не бързайте да ги изхвърляте. Има устойчиви и креативни начини да им дадем втори живот. Ето осем идеи, предложени от GoodHousekeeping:

1. Завивка от стари тениски

Нарежете тениските на еднакви квадратни парчета и ги зашийте заедно, като добавите пълнеж. Така ще получите уникална завивка, която отразява индивидуалността ви.

2. Калъфка за декоративна възглавница

Използвайте същия метод за калъфки за възглавници. Нарежете плата с желаната големина и зашийте, като оставите отвор за пълнежа.

3. Аксесоари за коса

Памучната материя е идеална за ленти за глава или ластици. Нарежете плата на дълги ленти и ги сплетете или усучете преди да завържете краищата.

4. Платнена торба

Една или две тениски могат да се превърнат в практична торба за пазаруване. Изрежете ръкавите и деколтето, завържете долния подгъв на възел и готово.

5. Парцали за почистване

Най-износените тениски могат да се нарежат на парчета и да се използват като парцали. Те са подходящи за различни повърхности, перат се лесно и не оставят власинки.

6. Килим

С голяма купчина тениски и малко време можете да направите цветен килим. Нарежете плата на ленти и ги сплетете до желания размер, като внесете настроение в стаята.

7. Играчка за домашен любимец

Сплетете нарязани ленти от плат, за да създадете играчка за четирикрак приятел. Материята е мека и щадяща за зъбите на животното, а играчката може да се пере.

8. Закачалка за растения

Създайте закачалка в стил макраме за стайни или външни растения. Нарежете ленти от тениските и ги завържете една за друга, така че да оформят здрава поддържаща структура за саксията.