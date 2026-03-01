Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Джъстин Бийбър на 32 г.: От YouTube сензация до поп икона

1 Март, 2026 09:17 459 7

  • джъстин бийбър-
  • рожден ден

Вижте любопитни факти от биографията на канадския поп изпълнител

Джъстин Бийбър на 32 г.: От YouTube сензация до поп икона - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес – 1 март 2026 г. канадската поп звезда Джъстин Бийбър - един от най-успешните и обсъждани музикални артисти на нашето време, навършва 32 години. Вижте любопитни подробности от биографията на певеца:

От YouTube феномен до глобална суперзвезда

Джъстин Дрю Бийбър започва необикновената си кариера, когато видео от изпълнението му е публикувано в YouTube от майка му, а мениджърът Скутър Браун го забелязва и го отвежда в Атланта, където работи с R&B изпълнителя Ъшър и подписва първия си договор.

Така той се превръща в икона на музикалната индустрия със световни хитове - “One Time”, “Baby”, “Love Yourself” и “Stay”. Неговият първи албум My World (2009) го прави международно известен почти веднага.

Сега Бийбър е сред най-продаваните артисти в света с десетки милиони продадени албуми, множество отличия – включително Grammy Awards, Billboard и MTV награди – и милиони фенове по всички континенти.

Любопитни факти

  • Роден е в Лондон, Онтарио, а израства в Стратфорд, Канада, като син на самотна майка.
  • Още в детството си се интересува от музика, спорт и учи няколко инструмента – пиано, китара, барабани и тромпет.
  • Един от неговите първи хитове, “Baby”, за известно време става най-нехаресваният клип в YouTube, но също така е сред най-гледаните.

  • През 2018 г. се жени за моделката Хейли Бийбър, с която имат син, роден през 2024 г.

Скандали, слухове и бурни моменти

Любовни връзки: Преди брака си с Хейли, Джъстин има обществено обсъждана връзка със звездата Селена Гомес, която продължава да вълнува феновете години наред.

Слухове за брака: През последните години по социалните мрежи се разпространяваха слухове за проблеми в брака му, но изпълнителят лично ги опроверга с любовни послания към Хейли.

Актуални новини

През януари 2026 г. Бийбър изнася специално изпълнение на церемонията Grammy 2026

Последният му студиен албум “Swag” (2025) е получил силен отклик от критиците

От YouTube сензация до световноизвестна звезда - историята на Джъстин Бийбър е пример как дигиталната ера може да превърне млад талант в глобална икона.



