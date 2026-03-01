Джъстин Бийбър на 32 г.: От YouTube сензация до поп икона

Днес – 1 март 2026 г. канадската поп звезда Джъстин Бийбър - един от най-успешните и обсъждани музикални артисти на нашето време, навършва 32 години. Вижте любопитни подробности от биографията на певеца:
От YouTube феномен до глобална суперзвезда
Джъстин Дрю Бийбър започва необикновената си кариера, когато видео от изпълнението му е публикувано в YouTube от майка му, а мениджърът Скутър Браун го забелязва и го отвежда в Атланта, където работи с R&B изпълнителя Ъшър и подписва първия си договор.
Така той се превръща в икона на музикалната индустрия със световни хитове - “One Time”, “Baby”, “Love Yourself” и “Stay”. Неговият първи албум My World (2009) го прави международно известен почти веднага.
Сега Бийбър е сред най-продаваните артисти в света с десетки милиони продадени албуми, множество отличия – включително Grammy Awards, Billboard и MTV награди – и милиони фенове по всички континенти.
Любопитни факти
- Роден е в Лондон, Онтарио, а израства в Стратфорд, Канада, като син на самотна майка.
- Още в детството си се интересува от музика, спорт и учи няколко инструмента – пиано, китара, барабани и тромпет.
- Един от неговите първи хитове, “Baby”, за известно време става най-нехаресваният клип в YouTube, но също така е сред най-гледаните.
- През 2018 г. се жени за моделката Хейли Бийбър, с която имат син, роден през 2024 г.
Скандали, слухове и бурни моменти
Любовни връзки: Преди брака си с Хейли, Джъстин има обществено обсъждана връзка със звездата Селена Гомес, която продължава да вълнува феновете години наред.
Слухове за брака: През последните години по социалните мрежи се разпространяваха слухове за проблеми в брака му, но изпълнителят лично ги опроверга с любовни послания към Хейли.
Актуални новини
През януари 2026 г. Бийбър изнася специално изпълнение на церемонията Grammy 2026
Последният му студиен албум “Swag” (2025) е получил силен отклик от критиците
От YouTube сензация до световноизвестна звезда - историята на Джъстин Бийбър е пример как дигиталната ера може да превърне млад талант в глобална икона.
