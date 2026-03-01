Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Тюрлюгювеч с пилешко месо
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Тюрлюгювеч с пилешко месо

1 Март, 2026 10:05 837 7

  • тюрлюгювеч-
  • пилешко месо-
  • зеленчуци-
  • какво да сготвя

Класика, която ухае на домашна кухня

Рецепта на деня: Тюрлюгювеч с пилешко месо - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • пилешки месо - 500 г;
  • картофи - 5 - 6 бр.;
  • лук - 1 глава;
  • червена чушка - 1 бр.;
  • зелена чушка - 1 бр.;
  • тиквичка - 1/2 бр.;
  • моркови - 1 бр.;
  • домати - 3 бр.;
  • грах - 1/2 ч.ч.;
  • бамя - 5 - 6 бр.;
  • сол;
  • червен пипер 1/2 с.л.;
  • олио - 5 с.л.;
  • бахар - 2 - 3 зърна.

Начин на приготвяне:

Картофите се обелват и нарязват на едро, лукът на полумесеци, чушките на дребно, морковът на колелца, а тиквичката на кубчета.

Зеленчуците се слагат в дълбока тава. Към тях се прибавят грах и бамя.

Единият домат се настъргва, а другите нарязват на едро.

Слага се сол на вкус, червен пипер, бахар, дафинов лист и олио.

Всичко се разбърква, а най отгоре се нареждат парчетата пилешко месо, предварително овкусени със сол и червен пипер.

Налива се вода до средата на продуктите, след което тавата се поставя във фурната.

Тюрлюгювечът се пече на 200 градуса за около 80 минути. Сервира се поръсен с пресен магданоз, пише gotvach.bg.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Шокирано шекеларче тролещо за Оземпика

    4 2 Отговор
    А где новини для наш Зеленко?!

    Коментиран от #6

    10:07 01.03.2026

  • 2 Тюрлюгювеч с постна Тиква

    5 1 Отговор
    това е менюто за наивни избирачи на тикви

    10:14 01.03.2026

  • 3 Манджа

    7 1 Отговор
    с грозде !

    10:18 01.03.2026

  • 4 Турски гювеч c мeсo

    3 3 Отговор
    Тюрлюгювеч e oбидa

    10:21 01.03.2026

  • 5 Я гле...

    5 1 Отговор
    Аз си мислех, че "Турлюгювеч" е фигура на речта, описваща несъвместими мешавици...

    10:35 01.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 сега върви

    0 0 Отговор
    тюрлюгювеч с айранци

    11:17 01.03.2026