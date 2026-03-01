Рецепта на деня: Тюрлюгювеч с пилешко месо

Необходими продукти:
- пилешки месо - 500 г;
- картофи - 5 - 6 бр.;
- лук - 1 глава;
- червена чушка - 1 бр.;
- зелена чушка - 1 бр.;
- тиквичка - 1/2 бр.;
- моркови - 1 бр.;
- домати - 3 бр.;
- грах - 1/2 ч.ч.;
- бамя - 5 - 6 бр.;
- сол;
- червен пипер 1/2 с.л.;
- олио - 5 с.л.;
- бахар - 2 - 3 зърна.
Начин на приготвяне:
Картофите се обелват и нарязват на едро, лукът на полумесеци, чушките на дребно, морковът на колелца, а тиквичката на кубчета.
Зеленчуците се слагат в дълбока тава. Към тях се прибавят грах и бамя.
Единият домат се настъргва, а другите нарязват на едро.
Слага се сол на вкус, червен пипер, бахар, дафинов лист и олио.
Всичко се разбърква, а най отгоре се нареждат парчетата пилешко месо, предварително овкусени със сол и червен пипер.
Налива се вода до средата на продуктите, след което тавата се поставя във фурната.
Тюрлюгювечът се пече на 200 градуса за около 80 минути. Сервира се поръсен с пресен магданоз, пише gotvach.bg.
