Рецепта на деня: Тюрлюгювеч с пилешко месо

Необходими продукти:

пилешки месо - 500 г;

картофи - 5 - 6 бр.;

лук - 1 глава;

червена чушка - 1 бр.;

зелена чушка - 1 бр.;

тиквичка - 1/2 бр.;

моркови - 1 бр.;

домати - 3 бр.;

грах - 1/2 ч.ч.;

бамя - 5 - 6 бр.;

сол;

червен пипер 1/2 с.л.;

олио - 5 с.л.;

бахар - 2 - 3 зърна.

Начин на приготвяне:

Картофите се обелват и нарязват на едро, лукът на полумесеци, чушките на дребно, морковът на колелца, а тиквичката на кубчета.

Зеленчуците се слагат в дълбока тава. Към тях се прибавят грах и бамя.

Единият домат се настъргва, а другите нарязват на едро.

Слага се сол на вкус, червен пипер, бахар, дафинов лист и олио.

Всичко се разбърква, а най отгоре се нареждат парчетата пилешко месо, предварително овкусени със сол и червен пипер.

Налива се вода до средата на продуктите, след което тавата се поставя във фурната.

Тюрлюгювечът се пече на 200 градуса за около 80 минути. Сервира се поръсен с пресен магданоз, пише gotvach.bg.