Гениалният ход на Мъск или защо Луната се превърна в най-практичния му залог

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Само допреди няколко месеца Илон Мъск беше напълно обсебен от Марс. Милиардерът и основател на SpaceX непрекъснато повтаряше, че червената планета е бъдещият дом на човечеството и беше съвсем сериозен по въпроса. Той дори нарече нашата Луна "разсейване", пише Wion.

Наскоро обаче се случи нещо интересно. Изневиделица Мъск направи шокиращо съобщение в своята социална мрежа X, че SpaceX вече дава приоритет на заселването на Луната, преди да отиде на Марс. Ето защо се случва тази драматична промяна, в която, честно казано, има много смисъл.

Истината е, че Мъск никога не е мразел Луната. Планът винаги е бил някъде там на заден план. Но това, което се промени, е времевата линия и практическото мислене. Казано по-просто, да стигнеш до Марс е като да планираш сватба, чиято подготовка отнема 20 години. Проблемът е, че Земята и Марс се подравняват перфектно само веднъж на 26 месеца, а самото пътуване отнема шест месеца. Така че периодът на чакане става изключително дълъг. Но Луната? Не, тя е съвсем различна. Можем да стартираме мисии на всеки десет дни, а достигането до там отнема само два дни. Това е като разликата между квартален магазин и отдалечен търговски център.

Вълшебната дума тук е "тестване". Мъск осъзна нещо много важно: ако SpaceX иска да усъвършенства технологията за космическо заселване, трябва да го направи по-бързо. При Луната те могат да изстрелват мисии многократно, да правят грешки, да се учат от тях и да подобряват всичко само за месеци. При Марс това може да отнеме десетилетия, за да се разбере какво се е объркало, защото трябва да се изчака следващият прозорец за изстрелване. Това всъщност е много разумно мислене. Все едно да се научиш да шофираш, като първо практикуваш на празни пътища, вместо да скачаш директно в трафика на магистралата.

А сега ето и интересната част за ресурсите. Луната си стои там с огромно съкровище, заключено в недрата ѝ. Става въпрос за воден лед, замръзнал в дълбоки кратери, редкоземни минерали, метали като желязо и титан и нещо, наречено хелий-3, което струва милиарди. Наскоро една компания се съгласи да купува хелий-3 от Луната за около 300 милиона долара годишно. Това не е някаква фантастична история - това е истински бизнес, който се случва в момента. Луната се превърна в истинска икономическа възможност, а не просто в дестинация за приключения.

Нека ви разкажем за този електромагнитен двигател на масата, за който говори Мъск. Представете си гигантска магнитна ракета-носител на Луната, като космически катапулт, който използва магнитна сила вместо ракетно гориво. Тъй като Луната има слаба гравитация и няма плътна атмосфера, оттам можете да изстрелвате тежки предмети в космоса много по-лесно. Идеята е да се построят фабрики на Луната, да се използват лунни материали за производство на спътници и след това да се изстрелват в дълбокия космос с помощта на тази магнитна ракета-носител. По този начин няма да се налага да харчите пари, за да доставяте всичко от Земята. Все едно да отворите магазин насред пазар, вместо да доставяте продукти отдалеч.

Ето нещо изумително, което Мъск спомена. Ако това производство, базирано на Луната, работи перфектно, човечеството би могло да изпраща в космоса спътници, задвижвани от изкуствен интелект, с мощност от 500 до 1000 теравата всяка година. Какво означава това? Има нещо, наречено скала на Кардашев, която измерва колко напреднала е една цивилизация въз основа на това колко енергия може да контролира. В момента човечеството не е достигнало дори ниво едно по тази скала. Но с лунното производство бихме могли да се насочим към нещо, което би ни направило наистина напреднали като цивилизация. Бихме могли да започнем да използваме значителни части от енергията на самото Слънце. Това е огромно.

Има обаче и друга причина, поради която в момента Мъск е разтревожен за Марс. Наскоро той каза нещо, което показва истинска загриженост: Ами ако има природно бедствие или война, които спират пристигането на космически кораби от Земята? Ако колонията на Марс е напълно зависима от Земята за доставки и те престанат, всички там умират. Но колонията на Луната би могла да се саморазвива и да бъде независима много по-бързо, защото можем да изпращаме спасителни мисии или доставки на всеки десет дни, ако е необходимо. Вече не става въпрос само за амбиция - става въпрос за оцеляване и за това да се гарантира, че човечеството не слага всичките си яйца в една кошница.

Мъск не се е отказал от Марс. Той казва, че работата по проекта за червената планета ще започне след 5 или 6 години и дори прогнозира пилотирана мисия до Марс до 2031 г. Луната обаче е на първо място. Тя е трамплинът, тренировъчната площадка, икономическата основа.

Истината е, че това преориентиране от Марс към Луната всъщност е най-практичното решение, което Мъск е взимал от дълго време. То е по-бързо, по-безопасно, по-достъпно и отваря реални бизнес възможности. Луната вече не е разсейващ фактор - това е най-разумната първа стъпка към това човечеството наистина да се впусне в космически пътешествия. И честно казано, това е планиране на гениално ниво.