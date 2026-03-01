Новини
Любопитно »
Мая на Магапаса се раздели с дългогодишния си партньор

Мая на Магапаса се раздели с дългогодишния си партньор

1 Март, 2026 09:42 591 9

  • мая-
  • магапаса-
  • раздяла-
  • снежина

Причината е единствената й голяма любов, на която тя реши да се посвети изцяло - музиката

Мая на Магапаса се раздели с дългогодишния си партньор - 1
Кадър: NOVA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Легендарната фолкзвезда Мая, популярна от дуета с бившия си мъж Магапаса, е приключила и втората си дългогодишна връзка, обяви самата тя. Близки до обкръжението ѝ споделят, че решението за раздялата е било нейна лична инициатива, пише hotarena.net.

Певицата е осъзнала, че компромисите в личен план са започнали да пречат на творческия ѝ устрем. "Има моменти в живота, в които трябва да избереш между това да бъдеш удобен за някого или да бъдеш верен на себе си. Избрах себе си и музиката“, споделя тя в кратък, но емоционален коментар за новия си път. През последните години феновете на Мая не спираха да се питат къде е изчезнала любимата им звезда.

Днес певицата официално потвърждава, че е сложила край на дългогодишната си връзка. Оказва се, че причината е единствената ѝ голяма любов, на която тя реши да се посвети изцяло - музиката.

Една от обсъжданите теми в бранша напоследък е съвместният проект на Мая с нейната колежка Снежина. Въпреки че феновете очакваха мащабен видеоклип, такъв на този етап няма да се появи. Това не е провал, а част от хитра стратегия. Вместо стандартно видео, двете изпълнителки подготвят специална изненада, която ще бъде представена непосредствено преди официалната поява на следващия самостоятелен сингъл на Мая. Източници загатват за иновативен формат, който ще покаже добрите отношения между двете певици по начин, по който не сме ги виждали досега.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    4 1 Отговор
    Реално - не мисля да се женя за нея, затова не ме товарете с излишна информация!

    09:45 01.03.2026

  • 2 Въй

    3 1 Отговор
    ...иновативен формат, който ще покаже двете певици по начин, по който не сме ги виждали досега-една върху друга без бельо.По Ц и по П.

    09:46 01.03.2026

  • 3 Вярно ли е че

    4 1 Отговор
    Асан Василев пепе-раса се е разделил с дългогодишния си партньор културиста-бензинджия?

    09:48 01.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Рон

    0 3 Отговор
    Това беше най хубавото тяло в попфолка. Беше.

    09:49 01.03.2026

  • 6 баста на чалгата

    2 0 Отговор
    Не познавам никой от споменатите в материалчето а и не ме интересуват.

    09:50 01.03.2026

  • 7 Нормален

    2 0 Отговор
    Коя е тая, кой е Могапаса? Не правете прости хора известни!

    09:51 01.03.2026

  • 8 Факт

    1 0 Отговор
    И да трийте и да не трийте... не става...

    09:51 01.03.2026

  • 9 На петдесет

    0 0 Отговор
    и кусур години се била осъзнала , че музиката била единствената ѝ любов....

    09:52 01.03.2026