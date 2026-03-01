Бащата на Сияна Николай Попов влиза в политиката

Николай Попов, баща на загиналата в катастрофа 12-годишна Сияна, ще участва в предсрочните избори на 19 април. Създаденото от него гражданско движение "Сияние" ще участва във вота в коалиция с партии, съобщи БНТ.
"Партиите ще бъдат на заден план, те ни дават възможност да реализираме нашите цели и нашата кауза", заяви той в "Денят започва с Георги Любенов".
Той обаче заяви, че няма да прави партия.
"Единствените, които се съгласиха да приемат нашите искания, това са "Волт" и "Общество за нова България". Тези хора не поставиха никакви искания, напротив, казаха, че ще се отдръпнат назад и ще дадат думата и политическия инструмент в ръцете на гражданите", обясни той.
В листите ще има и политически представители на тези партии, за да могат и те да носят отговорност, обясни Попов. Но лисите ще бъдат подредени основно на граждански принцип.
"В листите ще бъде дадено предимство на неправителствени организации, като "Ангели на пътя", които са наши партньори. Ще бъде даден път на нови лица, на млади хора, които не са обременени от системата", каза той.
"Листите ще бъдат основно на граждански принцип. Ще видите една представителна извадка на обществото в това движение, не хора, които ги свързва политиката, а хора, които ги свързва каузата - за спасяване на човешки живот, за правосъдие и за една трайна и видима промяна."
Попов обясни, че искат да имат представителство, за да могат отвътре да променят системата.
"Ние не се стремим към властта. Искаме да имаме представителство, искаме да имаме парламентарна трибуна и да можем отвътре да променяме системата", заяви Николай Попов.
Той декларира още, че след като прецени, че е свършил работата си, той ще излезе от политиката.
"Аз ще вляза в парламента, ще си свърша работата и когато видя, че това е успешно и е наложено, ще изляза оттам. Нямам намерение да се превръщам в поредния омразен политик", каза той.
1 Скъсан шeкелджия от жълтия пaваж
10:01 01.03.2026
2 Този човек има повече шансове
Коментиран от #14, #118
10:03 01.03.2026
3 4321
10:03 01.03.2026
4 Пожелание
10:06 01.03.2026
5 един от народа
10:06 01.03.2026
6 Същият ,
10:08 01.03.2026
7 Шокирано тролче на Оземпика
Коментиран от #28
10:08 01.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Трагедия за продан...
За тези ,... никога няма да гласувам!
10:10 01.03.2026
10 Евала
10:10 01.03.2026
11 Ура,,Ура
10:10 01.03.2026
12 КОЛЬО ПАРЪМА
10:10 01.03.2026
13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
10:12 01.03.2026
14 земен
До коментар #2 от "Този човек има повече шансове":За собствената си безопасност като виден атлантик бягай на Запад, защото ако тази война прерасне в световна, атлантическата пета колона в България няма да оцелее до последния терорист.
Това не е шега и подготовката за това е от години за нацисти и терористи като вас.
Коментиран от #115
10:12 01.03.2026
15 жалък паляк
Коментиран от #38
10:13 01.03.2026
16 Към
10:14 01.03.2026
17 млък , бе
10:15 01.03.2026
18 Анонимен
10:15 01.03.2026
19 Фори
Коментиран от #27, #44
10:20 01.03.2026
20 007 лиценз ту кил
Коментиран от #52, #55
10:20 01.03.2026
21 шаа
няма ли кой да му подшушне, че вече е омразен и без да е политик.
10:20 01.03.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Факти
Коментиран от #103
10:21 01.03.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Дик диверсанта
10:21 01.03.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Дик диверсанта
До коментар #19 от "Фори":Но е руски трол.
10:22 01.03.2026
28 дядо поп
До коментар #7 от "Шокирано тролче на Оземпика":Вече си имаме други любимци , Нетаняху и Тръмп , смели борци против нищо не подозиращия Иран.
10:23 01.03.2026
29 Удряй добро камионче
10:24 01.03.2026
30 Щом копейките му наскачаха,
Коментиран от #34
10:24 01.03.2026
31 Долен Герберунг
на детенцето си за собствен просперитет.кариера и облагодетелстване!
На това са способни само Герберунгите!
10:24 01.03.2026
32 Кротко си лежи в Бояна
10:24 01.03.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 всъщност
До коментар #30 от "Щом копейките му наскачаха,":една копейка с десет коментара
10:26 01.03.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Народът на Бг
10:26 01.03.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този
До коментар #15 от "жалък паляк":Този е виден гарбаджия и не се бута по телевизиите щото с бутане не става.Готвят го отдавна като го бутат и се плаща.Сега го пускат да отвлича гласове.Докога ще ви моткат по един и същи начин.Не ви ли стига Славито,Величие,Меч и пр.руски проксита които сега ще ви закарат при руския Радев.
10:27 01.03.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Копейките са бесни
10:29 01.03.2026
41 Така де!
10:30 01.03.2026
42 Бай Данчо
10:31 01.03.2026
43 Народът на Бг
Коментиран от #46
10:32 01.03.2026
44 ха,
До коментар #19 от "Фори":нали беше агент на ЦРУ?!?
10:32 01.03.2026
45 добре,
10:33 01.03.2026
46 Че то
До коментар #43 от "Народът на Бг":копейките нямат никаква причина да злобеят против Н. Попов, защото той не е кремльовец и няма да им дръпне избиратели. Единственият, който ще прибере електората на прокремълските нацисти, е Радев!
10:38 01.03.2026
47 А защо ...
10:38 01.03.2026
48 Георгиев
10:38 01.03.2026
49 ВЪН €вро-дж€н дърит€!
НЕ ПОЖЕЛАВАМ НА НИКОГО НЕГОВОТО НЕЩАСТИЕ!
ГОСПОДИНЪТ ИМА КАУЗА И АЗ БИХ ГО ПОДКРЕПИЛ!
P.S.
НА МОЙ БЛИЗЪК СМАЧКАХА И УБИХА МАЙКА МУ(ЛЕКА И ПРЪСТ НА ЖЕНАТА), И ДВЕ ГОДИНИ ЗАРАДИ НЕВЪЗМОЖНА "€к$п€ртиза" ДЕЛОТО НЕ МОЖА ДА ЗАПОЧНЕ!!!!
НА МЕН МИ СМАЧКА ЕДИН ДЖИГИТ КУЧЕНЦЕТО ДО ДЕТСКАТА ПЛОЩАДКА И ИЗБЯГА, ВЕЧЕ ГОДИНА И ПОЛОВИНА милицион€рит€ И "прокуратурата" МЪЛЧАТ, ВЪПРЕКИ ,ЧЕ САМ ИЗДИРИХ АВТОМОБИЛА НА УБИЕЦА И ИМ ГО ПРЕДОСТАВИХ!
ИМА ЛИ НУЖДА НЕЩО ДА СЕ ПРОМЕНИ, ИЛИ ДА ПРОДЪЛЖАВАТ БЕЗНАКАЗАНИТЕ УБИЙСТВА ПО ПЪТИЩАТА?!?!?!
10:40 01.03.2026
50 Бащата
10:43 01.03.2026
51 Не ме касае
10:43 01.03.2026
52 ВЪН €вро-дж€н дърит€!
До коментар #20 от "007 лиценз ту кил":КАТО СИ КАЗАЛ "А", КАЖИ И ПО-НАТАТЪКА..., КАКВО ПРОТИВ ИМАШ НАСТЕМИР АНАНИЕВ,
кои лид€ри $а ПО-ДОБРИТ€, разбойкУ, р"ум€н" П€Д€рад€в, ши-ши, ат. атан$ов, ПП-ДБ ли,dogan, ИЛИ внукът на КД$- кр"ум" заркOFF?
10:44 01.03.2026
53 Въобще не ме интересува
Жалко е, че играе със смъртта на детето си!
Къюе беше преди инцидента, бе мазноч проскубан?
Защо тогава не прояви гражданската си отговорност? Борец бил!
Я марш на м… та си!
Коментиран от #59
10:44 01.03.2026
54 Безпристрастен
Коментиран от #66
10:46 01.03.2026
55 ВЪН €вро-дж€н дърит€!
До коментар #20 от "007 лиценз ту кил":ПРОЩАВАЙТЕ ВСИЧКИ, ОБЪРКАЛ СЪМ МАЛКО ИМЕТО: НАС ТИ МИР
10:47 01.03.2026
56 Едва
Коментиран от #60
10:48 01.03.2026
57 гост
10:49 01.03.2026
58 ДАСКАЛ ГЕНЧО
Жалка работа
Коментиран от #61, #64
10:50 01.03.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 А теб какво те касае,
До коментар #56 от "Едва":не е от вашия електорат я!
10:52 01.03.2026
61 Е, ти си по-жалък, защото си никой,
До коментар #58 от "ДАСКАЛ ГЕНЧО":и какво от това? Не ми пречиш. Лай си безсилно.
10:54 01.03.2026
62 Твърдо заставам зад :
10:54 01.03.2026
63 Твърдо заставам зад :
Коментиран от #71
10:56 01.03.2026
64 Копей Радевски,
До коментар #58 от "ДАСКАЛ ГЕНЧО":този не е ГЕРБ.Не си измисляй врагове. Ако съм на него, щете съдя за клевета. Не се мисли за анонимен. Няма такъв.
Коментиран от #74, #78
10:57 01.03.2026
65 И защо трябва
Само ни разваляте хубавия празник!
10:57 01.03.2026
66 маке
До коментар #54 от "Безпристрастен":Абсолютно си прав, бог да прости това ангелче, отишло си без време. Не трябваше да се захваща с политика, оставам с впечатлението, че търси друго, освен справедливост за мъката
10:58 01.03.2026
67 АЗ СЪМ ЗАД ТОЗИ ЧОВЕК ТВЪРДО!!!
Коментиран от #87
10:59 01.03.2026
68 Мутата
10:59 01.03.2026
69 КОЙ?!
КОЙ ще използва поредната трагедия за лични облаги?
КОЙ ще го "купи" и ще се снима под герба ни!
Сам човек чета не прави!
Нищо не може да промени!
11:00 01.03.2026
70 ха ха
11:01 01.03.2026
71 Ееееее, спри се бе
До коментар #63 от "Твърдо заставам зад :":Ще се подхлъзнеш от толкова лиги, които проточи!
Тоя наглец, тепърва ще има да пати заради ареста и необосновано дългото задържане на шофьора!
11:02 01.03.2026
72 Някой
Мен лично ме интересува следните неща:
1. Правосъдие - съдиите и главния прокурор - да се избират и назтачанат пряко мажоритарно от гражданите/или ако не това, то 50% от Весшите съдебен и прокупорски съвети да се избират пряко мажолитарно от гражданите. Въвеждане изискване за уседналост за избирателите, а не някой ми живее в Москва, Вашингтон, Париж ... да ми назтачава съдия или прокуров във Варна/. С 5 годишен мандат и ограничение до най-много 2 мандата за висшите длъжности. Чрез общи избори, така както избироме кметове, а не като сега да се назначават от партиите. Да не може човек да се задържа в ареста за повече от 72 часа без съдебна заповед.
2. Осигурително-данъчта система - въвеждане необлагаем минимум от примерно 500 евро месечно/но не по-малко от 300 евро/. Въвеждане на прогресивни данъчни ставки примерно: първа ставка 20%, втора ставка 33%, трета ставка 45%. Въвеждане 20% данък наследство за наследство над 0,5 млн евро на получател/вече толкова струва един апартамент в София/. Въвеждане на по-ниска 10% ДДС ставка за основни храни, лекарства, медицински изделия, например протези, инвалидни колички ... , хранетелни добавки, бутилирана вода. За луксозни храни и луксозни бутилирани води да си остане 20% ДДС. Въвеждане на 20% или 25% данък лукс за луксозни стоки като: бижута, скъпи автомобили/с цена над 80 000 евро/, яхти над 20 ме
Коментиран от #73
11:02 01.03.2026
73 Някой
До коментар #72 от "Някой":3. Заплата се плаща на всеки 2 седмици, срок за пращане на заплата 1 седмица.
4. Намалявате броя на бг депутатите примерно до 160 - колкото са били преди 1944 г.. (или 120 депутати колкото са в Нидерландия, където населението е 10 млн.). Половината депутати се избират мажоригарно, другата половина пропорционално. Незабавно въвеждане на избирателен район Чужбина или дори забрана на живеещите в чужбина да гласуват.
5. Премахване на двойното гражданство.
11:04 01.03.2026
74 Напротив!
До коментар #64 от "Копей Радевски,":ГЕРБ беше споменавана в контекста на бащата на Сияна — Николай Попов — самият той заяви, че е бил член на ГЕРБ и след това е напуснал партията поради разочарование. Това се появи в публикации и интервюта през 1 март 2026 г., когато Попов коментира връзката си с ГЕРБ и каза, че вече не е част от партията.
Сега и той като ИТН и Възраждане ще се преструва на опозиция.
Коментиран от #89
11:05 01.03.2026
75 Много мазен с изпилени вежди
11:05 01.03.2026
76 Иван
11:06 01.03.2026
77 Питам само?!
11:07 01.03.2026
78 ДАСКАЛ ГЕНЧО
До коментар #64 от "Копей Радевски,":Слушай младеж, когато на 30години съм погребал дете на 4години не ми философствай.Това нещо съм го преживял и го нося със себе си до смъртта си. Но не съм парадирал със смърта на детето ми. Разбра ли бе "демократе"
Коментиран от #83
11:07 01.03.2026
79 А И ДАНО
11:08 01.03.2026
80 Мнение
Време е да осребри популярността си на гърба на загиналото си детенце, мир на праха му, то е невинна душичка!
11:09 01.03.2026
81 Мдааа
Коментиран от #99
11:12 01.03.2026
82 Питам само?!
11:13 01.03.2026
83 Значи това ти е мъката:
До коментар #78 от "ДАСКАЛ ГЕНЧО":че тогава е имало само една партия БКП и не можело да направиш своя. И че не са те издигнали до партиен секретар. Вместо да му влезеш в положението, ти му завиждаш и му измисляш партийна принадлежност. Пфу! Не си ми убедителен. За протокола: аз съм безпартиен, ядец!
11:14 01.03.2026
84 Майстора
11:14 01.03.2026
85 телиш
ГЕРБ отдавна ползва близки на починали при ПТП,за депутати.
Дори не може да измисли нещо оригинално!
11:14 01.03.2026
86 Ограничения
Промяната в законодателство и институции е бавен процес, и няма гаранция, че личната му кауза ще получи приоритет.
11:15 01.03.2026
87 Големи букви
До коментар #67 от "АЗ СЪМ ЗАД ТОЗИ ЧОВЕК ТВЪРДО!!!":Малко, жалко човече!
Жмульо, колко родители са почернени, но никой не се впусна да се показва пред камерите, да се заканва на съдии и прокурори, да се подиграва с други човешки животи о да укрива истинския виновник за смъртта на дете му, да ползва сини лампи, подписки, изложби и всичко това под светлината на прожекторите!
Засрамете се !
11:16 01.03.2026
88 Рисков вариант
11:16 01.03.2026
89 Ами щом не е от ГЕРБ,
До коментар #74 от "Напротив!":защо го наричаш гербер? Коцето Копейкин беше в 4 партии по-рано, ама не го наричаш бесепар или атакист, а?
Коментиран от #98
11:17 01.03.2026
90 Р Г В
Този образ ненагледен е следващия фалшив герой който и след изборите ще ни досажда с писанията си като др. К.Н. , М. М. Т. Д., г-дата Р.П, Г. П., прос....Кир .... И. К. , и т.н.
11:17 01.03.2026
91 падна ми в очите
11:17 01.03.2026
92 Ивелин Михайлов
11:17 01.03.2026
93 Мнение
11:18 01.03.2026
94 то беше ясно от самото начало
Коментиран от #107
11:19 01.03.2026
95 Хммм,
11:19 01.03.2026
96 Мнение
11:19 01.03.2026
97 Дзак
11:19 01.03.2026
98 Парадокс БГ
До коментар #89 от "Ами щом не е от ГЕРБ,":Той може пак да е, но да играе роля на опозиция.
Коментиран от #101
11:20 01.03.2026
99 Забрави да спомбееш Радев,
До коментар #81 от "Мдааа":че е бил от БКП, после от БСП. Безпартиен военен летец е нямало. Шо така бе, Миме? А Костя колко партии обиколи. Срам ме е да ги спомена.
11:21 01.03.2026
100 Мирослав Германов убиват ме
11:22 01.03.2026
101 А Коцето какъв го играе след
До коментар #98 от "Парадокс БГ":обиколки на кви ли не партии? А ти? Коя партия поред ти е тази?
11:24 01.03.2026
102 Важни са първите 3 партии!
Бащата на Сияна може да работи за подобряване на безопасността по пътищата и без да е член на парламента, като използва различни алтернативни канали, напр. Сътрудничество с депутати – Може да работи като експерт или консултант за депутати, които вече са в парламента, за да подготвя законопроекти, препоръки и анализи.
Коментиран от #110
11:24 01.03.2026
103 Някой
До коментар #23 от "Факти":В политиката освен властта и големите пари е и НАШЕТО БЪДЕЩЕ. По-добре БЪДЕЩЕТО НИ да е нещо различно каго Николай Попов бащата на Сияна. От НАСТОЯЩЕТО: червените, сините, шопарите, чалгарите, рубраджиите, путинфилите, льотчиците ...
Николай Попов ми е 1000 пъти по симпатичен от ген Атанас Атанасов, Радан Кънев, Тошко Йорданов, Статислав Балабанов, Кирил Добрев, Атанас Зафиров, Гуцанов, Мая Манолова, Татяна Дончева, Ваня Григорова, Рая Назарян, Бойко Борисов, Делян Пеевски, Румен Радев, Гълъб Донев, Костадин Косгадинов, Борислав Сарафафов, Иван Гешев, Сотир Цацаров ...
Коментиран от #106
11:24 01.03.2026
104 Към бащата на Сияна:
11:25 01.03.2026
105 Петиции и граждански инициативи
11:26 01.03.2026
106 Ами омъжи се
До коментар #103 от "Някой":За него!
Ще ви венчаем в хижата на Петрохан!
Коментиран от #109
11:26 01.03.2026
107 Лъжеш!
До коментар #94 от "то беше ясно от самото начало":Почернени родители постоянно протестират и са в новините. Този човек им е говорител . Не може стотици да се гъчкат в студиата. Снимат ги на улицата.
11:26 01.03.2026
108 Обществени кампании и медийни инициативи
Коментиран от #111
11:27 01.03.2026
109 Той да не бисексуал
До коментар #106 от "Ами омъжи се":като Коцето и Цончо бре! Първо ти, щом те влече темата.
Коментиран от #117
11:28 01.03.2026
110 Някой
До коментар #102 от "Важни са първите 3 партии!":Важното е: партии като БСП=БКП, ДПС, ГЕРБ, ИТН, "Възпаждане" ... и личности като Бойко Борисов, Делян Пеевски, Костадин Костадинов, Рая Назарян, Кирил Добпев, Гуцанов ... да са извън бг парламента.
Коментиран от #113
11:28 01.03.2026
111 Ами,
До коментар #108 от "Обществени кампании и медийни инициативи":прави го, но явно не е достатъчно, щом не си разбрал за тази му дейност. Ти го забеляза, чак след като ти бръкна в здравето като евентуален конкурент. Значи е на прав път.
11:31 01.03.2026
112 А бе
Коментиран от #114
11:32 01.03.2026
113 Съгласен,
До коментар #110 от "Някой":само ако и Радев Резидента е извън.
11:33 01.03.2026
114 И аз казвам:
До коментар #112 от "А бе":аман от теб, тролския, но не се махаш.
11:34 01.03.2026
115 САМО ПИТАМ ❓
До коментар #14 от "земен":
Руснаците не спасиха Мадуро и Хаменей, ти говориш за родните руски шпиони и проксита?
?
11:36 01.03.2026
116 007
11:39 01.03.2026
117 Е как да небе
До коментар #109 от "Той да не бисексуал":От далече му личи.
От месния гей клуб ли си?
Кой козметичен салон посещавате?
11:41 01.03.2026
118 Горда копейка
До коментар #2 от "Този човек има повече шансове":За това Радев е с 20% пред вожда ти Винету.
11:41 01.03.2026
119 Севда
11:42 01.03.2026