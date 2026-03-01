Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Бащата на Сияна Николай Попов влиза в политиката

Бащата на Сияна Николай Попов влиза в политиката

1 Март, 2026

  • сияна-
  • николай попов-
  • избори

Попов обясни, че искат да имат представителство, за да могат отвътре да променят системата

Бащата на Сияна Николай Попов влиза в политиката - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Николай Попов, баща на загиналата в катастрофа 12-годишна Сияна, ще участва в предсрочните избори на 19 април. Създаденото от него гражданско движение "Сияние" ще участва във вота в коалиция с партии, съобщи БНТ.

"Партиите ще бъдат на заден план, те ни дават възможност да реализираме нашите цели и нашата кауза", заяви той в "Денят започва с Георги Любенов".

Той обаче заяви, че няма да прави партия.

"Единствените, които се съгласиха да приемат нашите искания, това са "Волт" и "Общество за нова България". Тези хора не поставиха никакви искания, напротив, казаха, че ще се отдръпнат назад и ще дадат думата и политическия инструмент в ръцете на гражданите", обясни той.

В листите ще има и политически представители на тези партии, за да могат и те да носят отговорност, обясни Попов. Но лисите ще бъдат подредени основно на граждански принцип.

"В листите ще бъде дадено предимство на неправителствени организации, като "Ангели на пътя", които са наши партньори. Ще бъде даден път на нови лица, на млади хора, които не са обременени от системата", каза той.

"Листите ще бъдат основно на граждански принцип. Ще видите една представителна извадка на обществото в това движение, не хора, които ги свързва политиката, а хора, които ги свързва каузата - за спасяване на човешки живот, за правосъдие и за една трайна и видима промяна."

Попов обясни, че искат да имат представителство, за да могат отвътре да променят системата.

"Ние не се стремим към властта. Искаме да имаме представителство, искаме да имаме парламентарна трибуна и да можем отвътре да променяме системата", заяви Николай Попов.

Той декларира още, че след като прецени, че е свършил работата си, той ще излезе от политиката.

"Аз ще вляза в парламента, ще си свърша работата и когато видя, че това е успешно и е наложено, ще изляза оттам. Нямам намерение да се превръщам в поредния омразен политик", каза той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Скъсан шeкелджия от жълтия пaваж

    96 12 Отговор
    И тоя ГРОБаджия осребри загубата в шекели и левро.

    10:01 01.03.2026

  • 2 Този човек има повече шансове

    21 78 Отговор
    от прокремълските партии в България

    Коментиран от #14, #118

    10:03 01.03.2026

  • 3 4321

    74 10 Отговор
    Позор

    10:03 01.03.2026

  • 4 Пожелание

    40 3 Отговор
    Ще има ли разлика между хората и нашите хора.

    10:06 01.03.2026

  • 5 един от народа

    82 11 Отговор
    Да има изненадани след като от година тук се говори за истинската цел на "опечаления бАЩА", за медийните му прояви, която е с цел да се добере до Парламента – до големите пари на алчната му същност.

    10:06 01.03.2026

  • 6 Същият ,

    52 3 Отговор
    който часове след катастрофата каза , че детето му , мир на душата му , каза , че се е возило на задната седалка и въпреки , че вече е голямо , било в детско столче със затегнат колан . Честен.....

    10:08 01.03.2026

  • 7 Шокирано тролче на Оземпика

    35 16 Отговор
    Вече втори ден няма новини за нашия любим Зеленко! Превзе ли вече Масквата?

    Коментиран от #28

    10:08 01.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Трагедия за продан...

    60 7 Отговор
    (1+1=3)
    За тези ,... никога няма да гласувам!

    10:10 01.03.2026

  • 10 Евала

    65 11 Отговор
    Така се прави. Смърта на детето ,оказва се носела дивиденти. Гнусна постъпка.

    10:10 01.03.2026

  • 11 Ура,,Ура

    58 9 Отговор
    Този човек зарязва светлата памет на детето си, за да влезе в калта и покварата на политиката.

    10:10 01.03.2026

  • 12 КОЛЬО ПАРЪМА

    43 7 Отговор
    Нещастник

    10:10 01.03.2026

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    52 7 Отговор
    Беше ясно че драпа за парламента

    10:12 01.03.2026

  • 14 земен

    10 11 Отговор

    До коментар #2 от "Този човек има повече шансове":

    За собствената си безопасност като виден атлантик бягай на Запад, защото ако тази война прерасне в световна, атлантическата пета колона в България няма да оцелее до последния терорист.
    Това не е шега и подготовката за това е от години за нацисти и терористи като вас.

    Коментиран от #115

    10:12 01.03.2026

  • 15 жалък паляк

    41 8 Отговор
    ама то това беше ясно защо си мислете че се буташе по всички телевизии за да го запомнят хората ! използва смътта на детето си за политическа кариера…

    Коментиран от #38

    10:13 01.03.2026

  • 16 Към

    3 24 Отговор
    проекта на Радев!

    10:14 01.03.2026

  • 17 млък , бе

    1 12 Отговор
    Е, сега ще видите какво става.

    10:15 01.03.2026

  • 18 Анонимен

    38 7 Отговор
    Той се казва Бащата на Сияна,толкова е против.ен че няма собствено име

    10:15 01.03.2026

  • 19 Фори

    15 25 Отговор
    Поне не е агент на КГБ като Радев!

    Коментиран от #27, #44

    10:20 01.03.2026

  • 20 007 лиценз ту кил

    28 4 Отговор
    Точно с Волт и Настимирчо ли? Гнусно.

    Коментиран от #52, #55

    10:20 01.03.2026

  • 21 шаа

    36 6 Отговор
    "Нямам намерение да се превръщам в поредния омразен политик", каза той.

    няма ли кой да му подшушне, че вече е омразен и без да е политик.

    10:20 01.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Факти

    22 3 Отговор
    Разбираемо е … В политиката са властта и големите пари .

    Коментиран от #103

    10:21 01.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Дик диверсанта

    5 11 Отговор
    Този е руски трол

    10:21 01.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Дик диверсанта

    4 6 Отговор

    До коментар #19 от "Фори":

    Но е руски трол.

    10:22 01.03.2026

  • 28 дядо поп

    12 5 Отговор

    До коментар #7 от "Шокирано тролче на Оземпика":

    Вече си имаме други любимци , Нетаняху и Тръмп , смели борци против нищо не подозиращия Иран.

    10:23 01.03.2026

  • 29 Удряй добро камионче

    21 8 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    10:24 01.03.2026

  • 30 Щом копейките му наскачаха,

    6 20 Отговор
    значи човекът е свестен.

    Коментиран от #34

    10:24 01.03.2026

  • 31 Долен Герберунг

    26 5 Отговор
    Какво падение на съвестта и духа е да използваш кончината
    на детенцето си за собствен просперитет.кариера и облагодетелстване!
    На това са способни само Герберунгите!

    10:24 01.03.2026

  • 32 Кротко си лежи в Бояна

    17 7 Отговор
    Някаква Саяна, а бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    10:24 01.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 всъщност

    4 8 Отговор

    До коментар #30 от "Щом копейките му наскачаха,":

    една копейка с десет коментара

    10:26 01.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Народът на Бг

    25 6 Отговор
    Тоя като го видя все едно, че виждам Крадеца от ГЕРБ Боко.

    10:26 01.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този

    17 9 Отговор

    До коментар #15 от "жалък паляк":

    Този е виден гарбаджия и не се бута по телевизиите щото с бутане не става.Готвят го отдавна като го бутат и се плаща.Сега го пускат да отвлича гласове.Докога ще ви моткат по един и същи начин.Не ви ли стига Славито,Величие,Меч и пр.руски проксита които сега ще ви закарат при руския Радев.

    10:27 01.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Копейките са бесни

    6 10 Отговор
    и много им личи.

    10:29 01.03.2026

  • 41 Така де!

    13 3 Отговор
    За какво толкова дълго време загрява на тъч линията?

    10:30 01.03.2026

  • 42 Бай Данчо

    22 4 Отговор
    Писах още лятото че този се цели в политическо място!

    10:31 01.03.2026

  • 43 Народът на Бг

    7 13 Отговор
    Като вид Фатмака и Коцето, националните предатели, ги подминавам с безразличие, защото злобата към инакомислещите е присъща само на копейки.

    Коментиран от #46

    10:32 01.03.2026

  • 44 ха,

    9 1 Отговор

    До коментар #19 от "Фори":

    нали беше агент на ЦРУ?!?

    10:32 01.03.2026

  • 45 добре,

    15 2 Отговор
    но аз няма да бъда негов гласоподавател

    10:33 01.03.2026

  • 46 Че то

    6 7 Отговор

    До коментар #43 от "Народът на Бг":

    копейките нямат никаква причина да злобеят против Н. Попов, защото той не е кремльовец и няма да им дръпне избиратели. Единственият, който ще прибере електората на прокремълските нацисти, е Радев!

    10:38 01.03.2026

  • 47 А защо ...

    13 3 Отговор
    Защо това движение не се казва "БАЩАТА НА СИЯНА"

    10:38 01.03.2026

  • 48 Георгиев

    10 2 Отговор
    Ще те видим, ако успееш. Декларации всички правят, а после? По вероятно е да гониш минаване на бариерата за субсидия 1 лев за глас. И тогава ще се оправдаваш, че ще е за захранване на фондацията. Жалкото е, че в дъното стой смъртта на една незабравима красавица! Мир на праха й.

    10:38 01.03.2026

  • 49 ВЪН €вро-дж€н дърит€!

    6 4 Отговор
    Грозни ком€нтари! НЕ ПОЗНАВАМЕ ЧОВЕКА ,НО ГО ПЛЮЕМ ОТ СЪРЦЕ-ТИПИЧНО ПО ГАНЬОВСКИ!
    НЕ ПОЖЕЛАВАМ НА НИКОГО НЕГОВОТО НЕЩАСТИЕ!
    ГОСПОДИНЪТ ИМА КАУЗА И АЗ БИХ ГО ПОДКРЕПИЛ!
    P.S.
    НА МОЙ БЛИЗЪК СМАЧКАХА И УБИХА МАЙКА МУ(ЛЕКА И ПРЪСТ НА ЖЕНАТА), И ДВЕ ГОДИНИ ЗАРАДИ НЕВЪЗМОЖНА "€к$п€ртиза" ДЕЛОТО НЕ МОЖА ДА ЗАПОЧНЕ!!!!
    НА МЕН МИ СМАЧКА ЕДИН ДЖИГИТ КУЧЕНЦЕТО ДО ДЕТСКАТА ПЛОЩАДКА И ИЗБЯГА, ВЕЧЕ ГОДИНА И ПОЛОВИНА милицион€рит€ И "прокуратурата" МЪЛЧАТ, ВЪПРЕКИ ,ЧЕ САМ ИЗДИРИХ АВТОМОБИЛА НА УБИЕЦА И ИМ ГО ПРЕДОСТАВИХ!
    ИМА ЛИ НУЖДА НЕЩО ДА СЕ ПРОМЕНИ, ИЛИ ДА ПРОДЪЛЖАВАТ БЕЗНАКАЗАНИТЕ УБИЙСТВА ПО ПЪТИЩАТА?!?!?!

    10:40 01.03.2026

  • 50 Бащата

    5 2 Отговор
    Що не си миеш колите на Пушкин. И да не се занимаваш с това което не разбираш. От мутренските години остана това да си политик

    10:43 01.03.2026

  • 51 Не ме касае

    2 4 Отговор
    Аз съм фотоловец на глави.Не си поставям далечни цели. Близката ми цел е утре да късам качулки на маскирани бъзливи възрожденци и да им снимам лицата, за да подам сигнал за национални предатели, които само ходят да осиRат пейзажите, но после не си чистят л.йната

    10:43 01.03.2026

  • 52 ВЪН €вро-дж€н дърит€!

    5 3 Отговор

    До коментар #20 от "007 лиценз ту кил":

    КАТО СИ КАЗАЛ "А", КАЖИ И ПО-НАТАТЪКА..., КАКВО ПРОТИВ ИМАШ НАСТЕМИР АНАНИЕВ,
    кои лид€ри $а ПО-ДОБРИТ€, разбойкУ, р"ум€н" П€Д€рад€в, ши-ши, ат. атан$ов, ПП-ДБ ли,dogan, ИЛИ внукът на КД$- кр"ум" заркOFF?

    10:44 01.03.2026

  • 53 Въобще не ме интересува

    7 3 Отговор
    Тоя пендеурунгел къде иска да влиза!
    Жалко е, че играе със смъртта на детето си!
    Къюе беше преди инцидента, бе мазноч проскубан?
    Защо тогава не прояви гражданската си отговорност? Борец бил!
    Я марш на м… та си!

    Коментиран от #59

    10:44 01.03.2026

  • 54 Безпристрастен

    9 3 Отговор
    Падна ми в очите за минута.Докато беше превърнал в кауза,загубата на наистина ангелска душица,бях мислено с него.За пътищата- убийци,неграмотни и нагли водачи, употребили алкохол и нароктици.Но да използваш такава неизлечима загуба( да пази Господ всеки родител) за да влезеш в политическото блато,не го одобрявам.Създай мощно гражданско движение,но на тази тема.Ще те подкрепят десетки хиляди.Със него,през улицата,можеш много повече да постигнеш,за законодателни промени,при всяко бъдещо управление.

    Коментиран от #66

    10:46 01.03.2026

  • 55 ВЪН €вро-дж€н дърит€!

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "007 лиценз ту кил":

    ПРОЩАВАЙТЕ ВСИЧКИ, ОБЪРКАЛ СЪМ МАЛКО ИМЕТО: НАС ТИ МИР

    10:47 01.03.2026

  • 56 Едва

    3 2 Отговор
    ли имаш големи шансове чак пък да влезеш в парламента ако имаш 2 до 3 процента ще е успех

    Коментиран от #60

    10:48 01.03.2026

  • 57 гост

    6 3 Отговор
    изгори тенджерата този “баща”….а манджата я пресоли отдавна…жалко за детето и не само неговото

    10:49 01.03.2026

  • 58 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    9 2 Отговор
    ПОЯВИ СЕ ГЕРБ - 2.
    Жалка работа

    Коментиран от #61, #64

    10:50 01.03.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 А теб какво те касае,

    1 2 Отговор

    До коментар #56 от "Едва":

    не е от вашия електорат я!

    10:52 01.03.2026

  • 61 Е, ти си по-жалък, защото си никой,

    1 4 Отговор

    До коментар #58 от "ДАСКАЛ ГЕНЧО":

    и какво от това? Не ми пречиш. Лай си безсилно.

    10:54 01.03.2026

  • 62 Твърдо заставам зад :

    2 7 Отговор
    Този смел мъж !!!! Нека да покаже ,над всички пристанище тук, че в него има смелост , мъжество и доблест !!!! Тук всички ,които го подиграват са едни кухи и позорно същества !!!! НЕКА ТОЗИ ЧОВЕК УСПЕЕ В СВОЕТО И ПОБЕДИ ДОЛНИТЕ ПРЕДАТЕЛИ

    10:54 01.03.2026

  • 63 Твърдо заставам зад :

    3 6 Отговор
    Този смел мъж !!!! Нека да покаже на всички простаци тук, че в него има смелост , мъжество и доблест !!!! Тук всички ,които го подиграват са едни кухи и позорно същества !!!! НЕКА ТОЗИ ЧОВЕК УСПЕЕ В СВОЕТО И ПОБЕДИ ДОЛНИТЕ ПРЕДАТЕЛИ

    Коментиран от #71

    10:56 01.03.2026

  • 64 Копей Радевски,

    1 6 Отговор

    До коментар #58 от "ДАСКАЛ ГЕНЧО":

    този не е ГЕРБ.Не си измисляй врагове. Ако съм на него, щете съдя за клевета. Не се мисли за анонимен. Няма такъв.

    Коментиран от #74, #78

    10:57 01.03.2026

  • 65 И защо трябва

    5 1 Отговор
    Да ме интересува този Петрохански активист?
    Само ни разваляте хубавия празник!

    10:57 01.03.2026

  • 66 маке

    7 0 Отговор

    До коментар #54 от "Безпристрастен":

    Абсолютно си прав, бог да прости това ангелче, отишло си без време. Не трябваше да се захваща с политика, оставам с впечатлението, че търси друго, освен справедливост за мъката

    10:58 01.03.2026

  • 67 АЗ СЪМ ЗАД ТОЗИ ЧОВЕК ТВЪРДО!!!

    1 10 Отговор
    СПРЕТЕ ДОЛНИ ПРЕДАТЕЛИ ДА ГО ОПЛЮВАТЕ !!! УТРЕ МОЖЕ И ВАС ДА ВИ СПОЛЕТИ НЕГОВАТА СЪДБА !!! ДОЛНИ ДОЛНИ БОКЛУЦИ СТЕ!!!

    Коментиран от #87

    10:59 01.03.2026

  • 68 Мутата

    6 0 Отговор
    Този е идиот

    10:59 01.03.2026

  • 69 КОЙ?!

    7 0 Отговор
    КОЙ стои зад него?
    КОЙ ще използва поредната трагедия за лични облаги?
    КОЙ ще го "купи" и ще се снима под герба ни!
    Сам човек чета не прави!
    Нищо не може да промени!

    11:00 01.03.2026

  • 70 ха ха

    3 0 Отговор
    аман от такива с медени приказки , а на практика ни заливат със злоба и омраза

    11:01 01.03.2026

  • 71 Ееееее, спри се бе

    6 0 Отговор

    До коментар #63 от "Твърдо заставам зад :":

    Ще се подхлъзнеш от толкова лиги, които проточи!
    Тоя наглец, тепърва ще има да пати заради ареста и необосновано дългото задържане на шофьора!

    11:02 01.03.2026

  • 72 Някой

    3 0 Отговор
    Да обявят предварително списък с предизборни обещания от поне три точки, ще се борим за това, това и това.

    Мен лично ме интересува следните неща:

    1. Правосъдие - съдиите и главния прокурор - да се избират и назтачанат пряко мажоритарно от гражданите/или ако не това, то 50% от Весшите съдебен и прокупорски съвети да се избират пряко мажолитарно от гражданите. Въвеждане изискване за уседналост за избирателите, а не някой ми живее в Москва, Вашингтон, Париж ... да ми назтачава съдия или прокуров във Варна/. С 5 годишен мандат и ограничение до най-много 2 мандата за висшите длъжности. Чрез общи избори, така както избироме кметове, а не като сега да се назначават от партиите. Да не може човек да се задържа в ареста за повече от 72 часа без съдебна заповед.

    2. Осигурително-данъчта система - въвеждане необлагаем минимум от примерно 500 евро месечно/но не по-малко от 300 евро/. Въвеждане на прогресивни данъчни ставки примерно: първа ставка 20%, втора ставка 33%, трета ставка 45%. Въвеждане 20% данък наследство за наследство над 0,5 млн евро на получател/вече толкова струва един апартамент в София/. Въвеждане на по-ниска 10% ДДС ставка за основни храни, лекарства, медицински изделия, например протези, инвалидни колички ... , хранетелни добавки, бутилирана вода. За луксозни храни и луксозни бутилирани води да си остане 20% ДДС. Въвеждане на 20% или 25% данък лукс за луксозни стоки като: бижута, скъпи автомобили/с цена над 80 000 евро/, яхти над 20 ме

    Коментиран от #73

    11:02 01.03.2026

  • 73 Някой

    3 0 Отговор

    До коментар #72 от "Някой":

    3. Заплата се плаща на всеки 2 седмици, срок за пращане на заплата 1 седмица.

    4. Намалявате броя на бг депутатите примерно до 160 - колкото са били преди 1944 г.. (или 120 депутати колкото са в Нидерландия, където населението е 10 млн.). Половината депутати се избират мажоригарно, другата половина пропорционално. Незабавно въвеждане на избирателен район Чужбина или дори забрана на живеещите в чужбина да гласуват.

    5. Премахване на двойното гражданство.

    11:04 01.03.2026

  • 74 Напротив!

    4 1 Отговор

    До коментар #64 от "Копей Радевски,":

    ГЕРБ беше споменавана в контекста на бащата на Сияна — Николай Попов — самият той заяви, че е бил член на ГЕРБ и след това е напуснал партията поради разочарование. Това се появи в публикации и интервюта през 1 март 2026 г., когато Попов коментира връзката си с ГЕРБ и каза, че вече не е част от партията.
    Сега и той като ИТН и Възраждане ще се преструва на опозиция.

    Коментиран от #89

    11:05 01.03.2026

  • 75 Много мазен с изпилени вежди

    11 1 Отговор
    Рядко противен и нелицеприятен тип!

    11:05 01.03.2026

  • 76 Иван

    8 1 Отговор
    И този власта го влече!Жалко за детето!

    11:06 01.03.2026

  • 77 Питам само?!

    7 1 Отговор
    Името му "Бащата на Сияна" ли е?

    11:07 01.03.2026

  • 78 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    9 1 Отговор

    До коментар #64 от "Копей Радевски,":

    Слушай младеж, когато на 30години съм погребал дете на 4години не ми философствай.Това нещо съм го преживял и го нося със себе си до смъртта си. Но не съм парадирал със смърта на детето ми. Разбра ли бе "демократе"

    Коментиран от #83

    11:07 01.03.2026

  • 79 А И ДАНО

    3 1 Отговор
    ""ПОМОГНЕШ"" НА СВОЯ МЕНТОР ПЪТНИЯТ СТРОИТЕЛ. СЪС 13 ГОДИШЕН ОПИТ НО ПО УСВОЯВАНЕ И РАЗДАВАНЕ НА НАРОДНА ПАРА ДА НЕ ВЛЕЗНЕ У ЗАТВОРА.

    11:08 01.03.2026

  • 80 Мнение

    6 1 Отговор
    Поредният лапач на държавти пари и субсидии, с които да се издържа, щото не му се работи!
    Време е да осребри популярността си на гърба на загиналото си детенце, мир на праха му, то е невинна душичка!

    11:09 01.03.2026

  • 81 Мдааа

    6 1 Отговор
    Този баща на Сиана беше от партия ГЕРБ, сега се преструва на опозиция като Тошковци, Балабановци и Трифоновци преди, дето уж щяха да "чагъртат" ГЕРБ.

    Коментиран от #99

    11:12 01.03.2026

  • 82 Питам само?!

    4 1 Отговор
    Какво ли са му обещали за да използват популярността, която набра от смъртта на детенцето си - да почива в мир душичката му.

    11:13 01.03.2026

  • 83 Значи това ти е мъката:

    2 3 Отговор

    До коментар #78 от "ДАСКАЛ ГЕНЧО":

    че тогава е имало само една партия БКП и не можело да направиш своя. И че не са те издигнали до партиен секретар. Вместо да му влезеш в положението, ти му завиждаш и му измисляш партийна принадлежност. Пфу! Не си ми убедителен. За протокола: аз съм безпартиен, ядец!

    11:14 01.03.2026

  • 84 Майстора

    5 1 Отговор
    Много е гадно да изкарваш пари и дивиденти от трагедията с детето.Но и такива ги има.Пъстър свят.

    11:14 01.03.2026

  • 85 телиш

    5 1 Отговор
    Всичко лъсна! Този бивш шеф на пазари Юг) как се става такъв/ иска власт! Недостойно,но и нищо ново!
    ГЕРБ отдавна ползва близки на починали при ПТП,за депутати.
    Дори не може да измисли нещо оригинално!

    11:14 01.03.2026

  • 86 Ограничения

    3 1 Отговор
    Не е член на голяма партия с власт и ресурси, така че влиянието му ще е по-скоро тематично и символично, освен ако не успее да привлече широки съмишленици.
    Промяната в законодателство и институции е бавен процес, и няма гаранция, че личната му кауза ще получи приоритет.

    11:15 01.03.2026

  • 87 Големи букви

    6 1 Отговор

    До коментар #67 от "АЗ СЪМ ЗАД ТОЗИ ЧОВЕК ТВЪРДО!!!":

    Малко, жалко човече!
    Жмульо, колко родители са почернени, но никой не се впусна да се показва пред камерите, да се заканва на съдии и прокурори, да се подиграва с други човешки животи о да укрива истинския виновник за смъртта на дете му, да ползва сини лампи, подписки, изложби и всичко това под светлината на прожекторите!
    Засрамете се !

    11:16 01.03.2026

  • 88 Рисков вариант

    4 0 Отговор
    Ако политическата му активност се интерпретира като търсене на лична власт или финансови облаги, може да се появят критики за „осребряване на трагедията“. Българската публика често е чувствителна към подобен тип експлоатация на лична трагедия.

    11:16 01.03.2026

  • 89 Ами щом не е от ГЕРБ,

    2 4 Отговор

    До коментар #74 от "Напротив!":

    защо го наричаш гербер? Коцето Копейкин беше в 4 партии по-рано, ама не го наричаш бесепар или атакист, а?

    Коментиран от #98

    11:17 01.03.2026

  • 90 Р Г В

    3 0 Отговор
    Няма нищо по цинично от израза ще променя отвътре системата. Повече от 35 г. десетки знайни и незнайни " капацитети " в областа на политиката се опитваха да я променят а се оказа че единственото им желание е да се докопат до Парламента с цел лични облаги .
    Този образ ненагледен е следващия фалшив герой който и след изборите ще ни досажда с писанията си като др. К.Н. , М. М. Т. Д., г-дата Р.П, Г. П., прос....Кир .... И. К. , и т.н.

    11:17 01.03.2026

  • 91 падна ми в очите

    6 0 Отговор
    буквално

    11:17 01.03.2026

  • 92 Ивелин Михайлов

    4 2 Отговор
    Новата гербава патерица.. затова го въртят 24/7 тоя да му помпат политически рейтинга

    11:17 01.03.2026

  • 93 Мнение

    3 1 Отговор
    Поредното мюре на мафията. ИТН са пътници, трябва да се мисли за нещо ново.

    11:18 01.03.2026

  • 94 то беше ясно от самото начало

    4 2 Отговор
    Никой друг почернен родител не е през ден по всичките български медии.

    Коментиран от #107

    11:19 01.03.2026

  • 95 Хммм,

    3 2 Отговор
    Ами крайно време е гражданските движения да се множат, да излъчват кандидати от гражданското общество, а не от партийните централи, да си ги избират и да изтласкат поне в някаква степен партиите от политиката, че те достатъчно много се взеха на сериозно и по всякакъв начин се мъчат да принудят народа да служи на тях, а не те на него. Докато СДС не беше партия, а съюз и твърдяха, че нямат за сел да стават партия и на по късен етап сами ще се разтурят, доста неща се случиха в държавата, но партиите бяха закъсали и на Иван Костов беше поставено поръчение да регстрира съюза като партия за да не изпадне съвсем партиното присъствие в политиката. След този момент партийните мафиоти се настаниха трайно във властта и мародерстват народа до днес.

    11:19 01.03.2026

  • 96 Мнение

    2 2 Отговор
    Негово право!

    11:19 01.03.2026

  • 97 Дзак

    1 0 Отговор
    Дано да успее. Най-вече да бъдат определени рискови участъци с малка видимост, в гъсто населени райони, с концентрация на ПТП, където да има контрол.

    11:19 01.03.2026

  • 98 Парадокс БГ

    2 1 Отговор

    До коментар #89 от "Ами щом не е от ГЕРБ,":

    Той може пак да е, но да играе роля на опозиция.

    Коментиран от #101

    11:20 01.03.2026

  • 99 Забрави да спомбееш Радев,

    1 1 Отговор

    До коментар #81 от "Мдааа":

    че е бил от БКП, после от БСП. Безпартиен военен летец е нямало. Шо така бе, Миме? А Костя колко партии обиколи. Срам ме е да ги спомена.

    11:21 01.03.2026

  • 100 Мирослав Германов убиват ме

    0 1 Отговор
    Нямам достъп до правосъдие в България от полицейски произвол и терор ,Пернишка полиция и брадата им ме измъчват,а Прокуратурата ги защитава ,корумпираният съдия Гошев мачка жертви по същия случай! Мирослав Германов

    11:22 01.03.2026

  • 101 А Коцето какъв го играе след

    1 1 Отговор

    До коментар #98 от "Парадокс БГ":

    обиколки на кви ли не партии? А ти? Коя партия поред ти е тази?

    11:24 01.03.2026

  • 102 Важни са първите 3 партии!

    1 1 Отговор
    Другото е загуба на гласове и фрагменгиран и блокиран Парламент! Блокаж!!! Ей такива разпиляват безмислено гласовете в България!
    Бащата на Сияна може да работи за подобряване на безопасността по пътищата и без да е член на парламента, като използва различни алтернативни канали, напр. Сътрудничество с депутати – Може да работи като експерт или консултант за депутати, които вече са в парламента, за да подготвя законопроекти, препоръки и анализи.

    Коментиран от #110

    11:24 01.03.2026

  • 103 Някой

    2 3 Отговор

    До коментар #23 от "Факти":

    В политиката освен властта и големите пари е и НАШЕТО БЪДЕЩЕ. По-добре БЪДЕЩЕТО НИ да е нещо различно каго Николай Попов бащата на Сияна. От НАСТОЯЩЕТО: червените, сините, шопарите, чалгарите, рубраджиите, путинфилите, льотчиците ...

    Николай Попов ми е 1000 пъти по симпатичен от ген Атанас Атанасов, Радан Кънев, Тошко Йорданов, Статислав Балабанов, Кирил Добрев, Атанас Зафиров, Гуцанов, Мая Манолова, Татяна Дончева, Ваня Григорова, Рая Назарян, Бойко Борисов, Делян Пеевски, Румен Радев, Гълъб Донев, Костадин Косгадинов, Борислав Сарафафов, Иван Гешев, Сотир Цацаров ...

    Коментиран от #106

    11:24 01.03.2026

  • 104 Към бащата на Сияна:

    1 1 Отговор
    Членството в парламента не е единственият начин за законодателно влияние; експертен авторитет, обществен натиск и добре аргументирани инициативи могат да имат реално въздействие.

    11:25 01.03.2026

  • 105 Петиции и граждански инициативи

    1 0 Отговор
    Може да организира петиции или граждански инициативи, които законодателството в България позволява, за да предложи конкретни промени.

    11:26 01.03.2026

  • 106 Ами омъжи се

    1 1 Отговор

    До коментар #103 от "Някой":

    За него!
    Ще ви венчаем в хижата на Петрохан!

    Коментиран от #109

    11:26 01.03.2026

  • 107 Лъжеш!

    1 1 Отговор

    До коментар #94 от "то беше ясно от самото начало":

    Почернени родители постоянно протестират и са в новините. Този човек им е говорител . Не може стотици да се гъчкат в студиата. Снимат ги на улицата.

    11:26 01.03.2026

  • 108 Обществени кампании и медийни инициативи

    1 1 Отговор
    Може да използва социални мрежи, медии и публични събития, за да привлича вниманието на обществото и институциите към проблемите и нуждата от промяна.

    Коментиран от #111

    11:27 01.03.2026

  • 109 Той да не бисексуал

    1 1 Отговор

    До коментар #106 от "Ами омъжи се":

    като Коцето и Цончо бре! Първо ти, щом те влече темата.

    Коментиран от #117

    11:28 01.03.2026

  • 110 Някой

    2 0 Отговор

    До коментар #102 от "Важни са първите 3 партии!":

    Важното е: партии като БСП=БКП, ДПС, ГЕРБ, ИТН, "Възпаждане" ... и личности като Бойко Борисов, Делян Пеевски, Костадин Костадинов, Рая Назарян, Кирил Добпев, Гуцанов ... да са извън бг парламента.

    Коментиран от #113

    11:28 01.03.2026

  • 111 Ами,

    1 0 Отговор

    До коментар #108 от "Обществени кампании и медийни инициативи":

    прави го, но явно не е достатъчно, щом не си разбрал за тази му дейност. Ти го забеляза, чак след като ти бръкна в здравето като евентуален конкурент. Значи е на прав път.

    11:31 01.03.2026

  • 112 А бе

    3 1 Отговор
    Аман вече от тоя.

    Коментиран от #114

    11:32 01.03.2026

  • 113 Съгласен,

    1 1 Отговор

    До коментар #110 от "Някой":

    само ако и Радев Резидента е извън.

    11:33 01.03.2026

  • 114 И аз казвам:

    1 2 Отговор

    До коментар #112 от "А бе":

    аман от теб, тролския, но не се махаш.

    11:34 01.03.2026

  • 115 САМО ПИТАМ ❓

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "земен":



    Руснаците не спасиха Мадуро и Хаменей, ти говориш за родните руски шпиони и проксита?


    ?

    11:36 01.03.2026

  • 116 007

    0 0 Отговор
    Добре монетизира смъртта на дъщеря си.

    11:39 01.03.2026

  • 117 Е как да небе

    0 0 Отговор

    До коментар #109 от "Той да не бисексуал":

    От далече му личи.
    От месния гей клуб ли си?
    Кой козметичен салон посещавате?

    11:41 01.03.2026

  • 118 Горда копейка

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Този човек има повече шансове":

    За това Радев е с 20% пред вожда ти Винету.

    11:41 01.03.2026

  • 119 Севда

    0 0 Отговор
    Патерица на ГЕРБ . Човек ненаучил си урока.

    11:42 01.03.2026

