Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Гаф: Манджа с косъм на старта на „Моята кухня е номер едно"

Гаф: Манджа с косъм на старта на „Моята кухня е номер едно"

1 Март, 2026 08:16 1 102 13

  • гаф-
  • манджа-
  • косъм-
  • моята кухня е номер едно

Дъщерята на Никола Гюзелев сервира манджа с косъм още на старта на шоуто

Гаф: Манджа с косъм на старта на „Моята кухня е номер едно" - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Дъщерята на Никола Гюзелев стартира с голям гаф още в първия епизод на кулинарното риалити „Моята кухня е номер едно", пише bgdnes.bg. Голямото готвене за 75 000 евро започна, а с него дойдоха и първите непредвидени ситуации.

Още с поднасянето на първото си предястие, Ади и нейната партньорка Нона, които са сред състезателните двойки в първата група готвачи, потънаха от срам. Двете жени поднесоха на своите гости предястие от сладък картоф, кисели краставички и... дълъг бял косъм. Драмата се разигра пред очите на конкуренцията и съдиите - шеф Владимир Тодоров и шеф Любомир Тодоров.

На косъм беше да успеят да замажат положението и гафът да остане незабелязан, но, уви. Докато сервираше храната, Адриана видя стърчащия враг в едно от ястията и с дискретно пощипване го отстрани от играта без да привлича внимание. За жалост обаче окосмените чинии се оказаха повече, отколкото Ади и Нона предполагаха. Александра и Пейчо от конкуренцията в групата също започнаха да оглеждат нервно купчинката от недобре сварени сладки картофи.

„Когато сервираха моето предястие се оказа, че вътре има нещо, което не става за ядене", с погнуса разказа Александра, която също откри нашественик в храната си.

Адриана и Нона се опитаха да избягат от отговорност с оправданието, че нямат идея „откъде се е взело това", но все пак съдиите ги заставиха да подменят порцията. Малко по-късно в шоуто косъмът някак си се оказа „дебело конопено бяло влакно" или поне Нона обясни така големия гаф.

Със сигурност „влакното" не беше единственият проблем на кулинарното дуо по време на дългоочакваната премиера. Макар че влязоха в шоуто със завидна увереност, някои от ястията на Ади и Нона бяха оценени с 3 и 4 от възможните 10 точки при гласуването на шеф Владимир Тодоров и шеф Любомир Тодоров. Двете приятелки завършиха с по-нисък резултат от конкурентите в групата - Ралина и Иван Димитрови, които се вихриха първи в кухнята на шоуто.

Телевизионната премиера по bTV стартира в 20:00 ч. в събота, когато младото семейство заложи на някои традиционни български рецепти, непретенциозна презентация на чиниите и човешко отношение към останалите участници, които се оказаха и по-добра стратегия от демонстрирането на превъзходство над останалите.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    11 2 Отговор
    Тези предавания освен да отвращават, друго не могат!

    08:18 01.03.2026

  • 2 Въпросче

    13 0 Отговор
    Косъмът от неощавен пyбис ли е?

    Коментиран от #6

    08:24 01.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тая

    5 0 Отговор
    Що лапа до каламбаците? Поне за ефира можеше да не го прави докрая...

    08:34 01.03.2026

  • 6 ПО ТОЧНО

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Въпросче":

    ОТ "НОЖИЧКИТЕ" НА ДВЕТЕ КАКИ Е

    08:35 01.03.2026

  • 7 ЯСНО!

    2 4 Отговор
    Конкуренцията е пъхнала тайно косъма,в храната...

    08:36 01.03.2026

  • 8 Христо

    9 0 Отговор
    Около 2000 година бях в една "бира-скара" в Харманли след голям запой. Поръчах си шкембе и 2 кебапчета. Когато разчупих едното и гледам вътре един дълъг, червен косъм. Извиках сервитьора и той се извини и отнесе чинията. След малко се връща и гледам разчупеното кебапче седи. Викам "Какво е това!?", а той отговаря "Ама аз махнах косъма"..

    08:49 01.03.2026

  • 9 Милчо Лаков

    2 1 Отговор
    Да ли са гаджета?

    09:16 01.03.2026

  • 10 Мария

    0 1 Отговор
    По интересно е от Рачков и Геро , или поне не е толкова лигаво и пошло

    09:30 01.03.2026

  • 11 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Преди шоуто са си подкастрили слифките

    09:39 01.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Унижение за духовната ни същност

    2 0 Отговор
    Това е унищожаване на творческото
    вдъхновение и развитие на човешкия дух
    и принизяването му до животинското - уста / ан.с!
    Правят го сатаните, които налазиха и българската нация
    давай пари на няколко индивида за да лъжат останалите,
    типично УПАДЪЧНА ДЕСТРУКТИВНА стратегия
    за опростачване и изтъпяване и оглупяване на
    природно-интелигентната българска нация.
    И заради едната службица - защото затвориха предприятията ни,
    изклаха животните ни, и от глад - ще се опростачваме ли?!
    Безсрамните чужди собственици на двете телевизии
    не им пука за българската нация, факт.
    То и националните обществени медии - същото.
    Вижте "бабуинската песен" на небългарката дара...

    09:50 01.03.2026