Гаф: Манджа с косъм на старта на „Моята кухня е номер едно"

Дъщерята на Никола Гюзелев стартира с голям гаф още в първия епизод на кулинарното риалити „Моята кухня е номер едно", пише bgdnes.bg. Голямото готвене за 75 000 евро започна, а с него дойдоха и първите непредвидени ситуации.

Още с поднасянето на първото си предястие, Ади и нейната партньорка Нона, които са сред състезателните двойки в първата група готвачи, потънаха от срам. Двете жени поднесоха на своите гости предястие от сладък картоф, кисели краставички и... дълъг бял косъм. Драмата се разигра пред очите на конкуренцията и съдиите - шеф Владимир Тодоров и шеф Любомир Тодоров.

На косъм беше да успеят да замажат положението и гафът да остане незабелязан, но, уви. Докато сервираше храната, Адриана видя стърчащия враг в едно от ястията и с дискретно пощипване го отстрани от играта без да привлича внимание. За жалост обаче окосмените чинии се оказаха повече, отколкото Ади и Нона предполагаха. Александра и Пейчо от конкуренцията в групата също започнаха да оглеждат нервно купчинката от недобре сварени сладки картофи.

„Когато сервираха моето предястие се оказа, че вътре има нещо, което не става за ядене", с погнуса разказа Александра, която също откри нашественик в храната си.

Адриана и Нона се опитаха да избягат от отговорност с оправданието, че нямат идея „откъде се е взело това", но все пак съдиите ги заставиха да подменят порцията. Малко по-късно в шоуто косъмът някак си се оказа „дебело конопено бяло влакно" или поне Нона обясни така големия гаф.

Със сигурност „влакното" не беше единственият проблем на кулинарното дуо по време на дългоочакваната премиера. Макар че влязоха в шоуто със завидна увереност, някои от ястията на Ади и Нона бяха оценени с 3 и 4 от възможните 10 точки при гласуването на шеф Владимир Тодоров и шеф Любомир Тодоров. Двете приятелки завършиха с по-нисък резултат от конкурентите в групата - Ралина и Иван Димитрови, които се вихриха първи в кухнята на шоуто.

Телевизионната премиера по bTV стартира в 20:00 ч. в събота, когато младото семейство заложи на някои традиционни български рецепти, непретенциозна презентация на чиниите и човешко отношение към останалите участници, които се оказаха и по-добра стратегия от демонстрирането на превъзходство над останалите.