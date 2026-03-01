Марин Петков блесна с първи гол за Ал-Таавон в Саудитската лига

Българският национал Марин Петков записа името си сред голмайсторите на Ал-Таавон, след като реализира първото си попадение за тима в оспорван двубой срещу Ал-Кадисия. Срещата от 24-ия кръг на елитното първенство на Саудитска Арабия завърши при резултат 1:1, като и двата отбора демонстрираха борбен дух и футболна класа.

Петков, който изигра пълни 90 минути, даде преднина на своя отбор още в 17-ата минута, когато с хладнокръвен удар разпечата вратата на съперника.

Радостта на домакините обаче бе кратка – в самия край на първата част, след спорна ситуация и отсъдена дузпа, италианският нападател Матео Ретеги възстанови равенството. „

Българинът вече има четири мача с жълто-синия екип, като в три от тях започна като титуляр. Любопитен факт е, че още в дебютния си двубой той успя да се разпише, но тогава голът му бе отменен след намеса на ВАР. Във втория си мач Петков се отличи с асистенция, макар и тимът му да отстъпи с 1:2 на Дамак.

След равенството Ал-Таавон заема шеста позиция във временното класиране с актив от 41 точки, докато Ал-Кадисия се намира на четвърто място с 54 точки – цели 13 повече от отбора на българския национал.