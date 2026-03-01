Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Вики от „Ергенът“ влиза без спирачки в спорта: захапа Биляниш, намеси млад футболист и призна за Георги Йомов

1 Март, 2026 08:38 1 201 9

Голове, отношения и прогнози: „На неин терен“ стартира онлайн и вкарва жените в играта

Вики от „Ергенът“ влиза без спирачки в спорта: захапа Биляниш, намеси млад футболист и призна за Георги Йомов - 1
Кадър: Youtube
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Виктория Асенова, позната като Вики от „Ергенът“, вече е в нова роля, но със същия заряд за скандал. Тя е водеща в „На неин терен“ – продукция на „Централата“, където заедно с дъщерята на Тодор Янчев - Виктория Стойкова, влиза директно в света на футбола. Всичко се случва без задръжки и без филтър.

Още в първия епизод Вики разпали социалните мрежи с коментар за връзките между певици и футболисти, като недвусмислено намеси Биляниш и младия Кристиян Лазаров. Репликата ѝ „дано това не му съсипе кариерата на млада надежда“ предизвика вълна от реакции, а намекът, че футболистът може да бъде „въртян на малкия пръст“, бе разчетен като директна атака. Темата за влиянието на подобни връзки върху кариерата на млади играчи очевидно ще продължи да се разгръща.

Вики не спря дотук. В ефир тя открито призна, че харесва Георги Йомов - изказване, което веднага привлече вниманието. Личните предпочитания се превръщат в част от разговора, а границата между спортен анализ и лайфстайл коментар умишлено се размива.

Допълнителна интрига внася и тайнствената Футболина, която гледа на карти таро. Освен че досега познава развоя на мачовете, тя ще „разкрива“ и клюки от спортния свят, включително за връзки на футболисти. Форматът ясно заявява, че ще говори не само за голове, а и за отношенията зад кулисите.

„На неин терен“ дава заявка да дава хляб на медиите и показва, че жените в спорта няма да стоят встрани от най-парливите теми. А с Вики от „Ергенът“ в центъра на събитията, скандалният елемент изглежда не просто търсен, а гарантиран.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Кремък

    7 0 Отговор
    Кой е сценаристът на тази измишльотина?

    Коментиран от #5

    08:48 01.03.2026

  • 2 инж.Христов

    8 0 Отговор
    Прости същесва са джукесите.

    08:51 01.03.2026

  • 3 Новичок

    4 0 Отговор
    Дъно,пфу..
    До авторката ,вземи и се ... Почивните дни са ти дадени да си стоиш вкъщи, за да си починат хората от теб...

    08:56 01.03.2026

  • 4 Интересно

    3 0 Отговор
    Тази реклама на евтини tytkи докога ще се търпи?

    09:02 01.03.2026

  • 5 Рон Джеръми

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кремък":

    Аз и Пиер Удман.

    09:03 01.03.2026

  • 6 Въргозуняк

    1 0 Отговор
    Този крокозъбъл отново се опитва да плаши децата.

    09:23 01.03.2026

  • 7 Пич

    2 0 Отговор
    Ако някой ме види с такава жена до мен, му разрешавам да ме шамаросва на място! Аз ще търпя и няма да отвръщам!

    09:29 01.03.2026

  • 8 абе,

    1 0 Отговор
    Изключително злобно и клюкарско същество без реална самооценка. Нелицеприятна въпреки ринопластиката, душевно прогнила.Игнорирам всичко в което я мерна.

    09:38 01.03.2026

  • 9 имаджин

    0 0 Отговор
    И аз искам да захапя нежно,с устни цоцинките на Билянишката!

    09:53 01.03.2026