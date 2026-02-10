Катрин Тасева отново е бременна, този път очаква момиче

Бившата национална състезателка по художествена гимнастика Катрин Тасева очаква второто си дете. През уикенда се е провело baby shower парти, организирано в тесен кръг от близки приятели, споделят читатели на Plovdiv24.bg.
По последния момент Тасева и партньорът ѝ бизнесменът Станислав Сивков не са знаели какъв ще е полът на бъдещия им наследник.
Заедно с първородното им момченце Николай те са отворили бял гардероб, пълен с бебешки розови дрешки по време на т.нар. gender reveal изненада.
Празненството е било запазено в пълна дискретност, а емоционалният момент е разкрил, че семейството очаква момиче.
До този момент в публичното пространство няма информация за втората бременност на Катрин Тасева, което прави новината ексклузивна.
Бившата гимнастичка, която след края на спортната си кариера се отдаде на семейството и личните си проекти, рядко споделя детайли от личния си живот.
Тя ревностно криеше първата си бременност.
1 кой му дреме
13:16 10.02.2026
2 Кирил
Коментиран от #6
13:17 10.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Евроатлантик
Коментиран от #7
13:23 10.02.2026
6 Банкомат
До коментар #2 от "Кирил":Така е...
Вкарваш картата в горният отвор.
за теглене..ама кинтите в долният за ...,,зареждане" дорде ти ги...поеме...
13:36 10.02.2026
7 Сила
До коментар #5 от "Евроатлантик":Тая много е падала на глава ...отделно наркомана Щерев я ползваше за боксова круша дълги години ...мислиш ли , че такива трябва да се размножават ??!
13:41 10.02.2026
8 Кой ?
14:35 10.02.2026
9 ВЪХ!ВЪХ, ВЪХ!!!!!
14:36 10.02.2026
10 Тази
15:15 10.02.2026