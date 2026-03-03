Новини
Синът на Том Ханкс попадна в ролята на баща си от филма "Терминалът" в реалния живот

3 Март, 2026 16:14 1 197 4

„Нямам американски паспорт, така че буквално съм заседнал в Колумбия.", сподели синът на актьора

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Синът на Том Ханкс, Чет, се оплака в Instagram, че е „заседнал“ в Колумбия без американски паспорт.

Ханкс-младши каза, че е пътувал до Колумбия след пътуване до Пуерто Рико. Използвал е гръцкия си паспорт, защото американският му паспорт изтичал. Той уточни, че не е взел втория си паспорт със себе си.

Преди да отлети за Съединените щати, на сина на актьора му е било казано, че му е необходима зелена карта, за да се върне в страната. Ханкс подчерта, че няма зелена карта, защото е гражданин на САЩ.

„Нямам американски паспорт, така че буквално съм заседнал в Колумбия. Заседнал съм в Меделин. Разбира се, има и по-лоши места. Но нямам представа какво да правя“, отбеляза синът на актьора.


Според Ханкс-младши единственото посолство, където може да реши този проблем, е в Богота, на около час полет от Меделин. Той призна, че не иска да прави толкова дълъг полет.

В коментарите потребителите отбелязаха, че ситуацията е подобна на сюжета на филма „Терминалът“ с участието на Том Ханкс.


  • 1 Евгени от Алфапласт

    8 1 Отговор
    Пиши на лично на Каракачанката. Ще ти уреди тескерето. И диплом за висше, бонус от централата на ГЕПИ и ЮЗУ.

    16:34 03.03.2026

  • 2 Идън

    4 1 Отговор
    ,, Телевизор!Как да засили звука?Как да засвири звука?,,- обичам го този Том Ханкс-във всичките му филми...

    16:41 03.03.2026

  • 3 яница

    1 0 Отговор
    ирония на съдбата 🙁 а също така същността за адаптацията, бюрокрацията и човешката издържливост ❗

    16:44 03.03.2026

  • 4 665

    5 0 Отговор
    Прав е, може и по лошо, сега скучае и си шмърка на корем топ качество, за 10на долара грама.

    16:51 03.03.2026