Професионална имитаторката на Риана дойде в София, танцува цяла нощ в центъра (СНИМКА+ВИДЕО)

Професионалната имитаторка на Риана — апетитната бразилка Роуз Коен, дойде в България, за да покаже своите умения в танците и купона.
В личния си профил в Инстаграм, където я следват над 720 000 човека от цял свят, тя сподели видео от столичен хотел, където е била настанена в центъра на София. Двойничката на Риана, която у нас наричат Рейхана, показва стаята, в която е била настанена, хвали всичко по организацията и престоя ѝ у нас, както и се показва на огледалото, пише „Телеграф“.
Сред кадрите има и такива на гледки към София, а приликата с красавицата от Барбадос, която в момента се грижи за децата си и е замразила активната кариера, е голяма.
Роуз Коен започва кариерата си като имитатор през 2009 г., след като e забелязана от бразилска агенция заради невероятната си прилика с певицата. Роуз живее в Испания и прави турнета в Европа, Южна Америка и Близкия изток. Тя е изнасяла концерти в държави като Италия, Обединените арабски емирства и дори в родината на Риана – Барбадос. За разлика от други двойнички, Роуз не залага само на визуална прилика, но и на професионални сценични изпълнения с хореография и костюми, имитиращи оригиналните концерти на звездата.
До коментар #1 от "кой му дреме":А Благой Георгиев добре ли е ?
