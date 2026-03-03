Новини
Любопитно »
Професионална имитаторката на Риана дойде в София, танцува цяла нощ в центъра (СНИМКА+ВИДЕО)

Професионална имитаторката на Риана дойде в София, танцува цяла нощ в центъра (СНИМКА+ВИДЕО)

3 Март, 2026 15:24 779 9

  • роуз коен-
  • риана-
  • имитаторка-
  • двойничка-
  • софия

Роуз Коен не залага само на визуална прилика, но и на професионални сценични изпълнения

Професионална имитаторката на Риана дойде в София, танцува цяла нощ в центъра (СНИМКА+ВИДЕО) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Професионалната имитаторка на Риана — апетитната бразилка Роуз Коен, дойде в България, за да покаже своите умения в танците и купона.

В личния си профил в Инстаграм, където я следват над 720 000 човека от цял свят, тя сподели видео от столичен хотел, където е била настанена в центъра на София. Двойничката на Риана, която у нас наричат Рейхана, показва стаята, в която е била настанена, хвали всичко по организацията и престоя ѝ у нас, както и се показва на огледалото, пише „Телеграф“.

Професионална имитаторката на Риана дойде в София, танцува цяла нощ в центъра (СНИМКА+ВИДЕО)
Снимка: Инстаграм

Сред кадрите има и такива на гледки към София, а приликата с красавицата от Барбадос, която в момента се грижи за децата си и е замразила активната кариера, е голяма.

Роуз Коен започва кариерата си като имитатор през 2009 г., след като e забелязана от бразилска агенция заради невероятната си прилика с певицата. Роуз живее в Испания и прави турнета в Европа, Южна Америка и Близкия изток. Тя е изнасяла концерти в държави като Италия, Обединените арабски емирства и дори в родината на Риана – Барбадос. За разлика от други двойнички, Роуз не залага само на визуална прилика, но и на професионални сценични изпълнения с хореография и костюми, имитиращи оригиналните концерти на звездата.



Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    8 0 Отговор
    абе к0рви и фалшиви ора колкот щеш !

    Коментиран от #3

    15:27 03.03.2026

  • 2 Кирил

    2 1 Отговор
    ти ли си тя ли си ще ти викам то.

    15:34 03.03.2026

  • 3 Новичок

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "кой му дреме":

    А Благой Георгиев добре ли е ?

    15:35 03.03.2026

  • 4 От кой

    3 0 Отговор
    катун е знае ли се ?

    15:40 03.03.2026

  • 5 некъв

    3 0 Отговор
    смугъл тpaверc

    15:43 03.03.2026

  • 6 Ха,ха

    3 0 Отговор
    Слабо ни вълнува тая.

    15:49 03.03.2026

  • 7 Минчето

    3 0 Отговор
    Къде тръгнала тая, ние си имаме бангаранга.

    15:50 03.03.2026

  • 8 ,,,,,,

    2 0 Отговор
    Па у Факултето кви имаме, тая за ква се взе.

    15:51 03.03.2026

  • 9 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Кви пари?

    16:10 03.03.2026