Как да перем правилно дрехи с ципове и копчета

Циповете и копчетата изглеждат безобидни, но при пране могат да надраскат барабана, да закачат тъкани или да се счупят. Неправилното им третиране често води до раздърпани дрехи или повредена машина, дори ако програмата е подходяща. Добрата новина е, че има прости правила, които предпазват и дрехите, и уреда, пише actualno.com.

Ето как да перете правилно дрехите от различните материи, за да ги предпазите от увреждане

Правилното пране започва още преди дрехите да попаднат в пералнята. Циповете и копчетата трябва да бъдат проверени – дали са здрави, дали липсват елементи или има разхлабени части. Ако ципът заяжда, добре е да се смазва леко с графит от молив или сапун, за да работи гладко и да не се задържа върху тъканите.

Копчетата, особено тези на ризите, трябва да се огледат и при нужда да се закрепят. Подготовката включва и разделяне на дрехите по вид материя – дрехи с твърди детайли е най-добре да се перат отделно от най-фините тъкани, за да не ги увредят. Колкото по-добре подготвите дрехите, толкова по-малък е рискът от повреди.

Циповете са едни от най-рисковите елементи при пране. Те могат да се отворят, да закачат други дрехи или да повредят барабана. Затова основното правило е всички ципове да бъдат напълно закопчани. Когато са затворени, движението им е ограничено и не действат като „куки“. За още по-добра защита дрехите с по-груб или метален цип трябва да се поставят в перилен торбичка. Така ципът остава отделен от останалите дрехи и не може да ги нарани. Важно е дрехата да се обърне наопаки – това предпазва както тъканта, така и самия цип от износване. Ако ципът е повреден, по-добре е да се поправи преди пране, защото може да се разплете напълно в пералнята.

Копчетата изглеждат по-безопасни от циповете, но също изискват внимание. За разлика от ципа, копчетата не трябва да се закопчават, особено при ризи – закопчаната риза се опъва под натоварването в пералнята и това увеличава риска шевовете да се разтегнат. Оставянето на копчетата незакопчани позволява на тъканта да се движи свободно и равномерно.

Изключение са дрехите с едно-единствено голямо копче, което може да се заплете – тогава е по-добре да се закопчае. Металните копчета могат да надраскат други дрехи и затова е добре също да се обръща дрехата наопаки. Ако копчето е хлабаво, поправете го предварително, за да не падне и да не попадне в пералнята.

Когато перете дрехи с ципове и копчета, изберете програма с по-нежни движения – например синтетика, деликатни или програма за ежедневни дрехи. Агресивните цикли с бързо въртене могат да предизвикат удари на металните елементи в барабана. Температурата също има значение: прекалено горещата вода може да разхлаби конците на копчетата или да изкриви пластмасовите детайли. Най-сигурният диапазон е 30–40°C за повечето материи. Ако дрехата е от по-здрава тъкан като деним, може да се използва и по-висока температура, но циповете трябва да бъдат много добре защитени. Центрофугата е най-добре да бъде на умерени обороти, за да не се създава излишно напрежение в шевовете.

Освен правилното закопчаване и избор на програма, има още няколко малки трика, които значително удължават живота на дрехите. Перилните торбички са най-добрият приятел при дрехи с метални елементи – те задържат твърдите части и предпазват останалите материи.

Прането на дрехите наопаки намалява триенето върху повърхността им и ги запазва по-нови за по-дълго. Препоръчително е и да избягвате пране на големи, тежки дрехи заедно с по-леки – тежките могат да притиснат и деформират по-фините. След края на програмата дрехите трябва да се извадят веднага, защото металните детайли могат да ръждясат, ако останат влажни за дълго.

Правилното пране на дрехи с ципове и копчета не е сложно, но изисква внимание към няколко дребни детайла. Когато подготвите дрехите предварително, защитите металните елементи и изберете подходяща програма, тъканите се запазват значително по-дълго. Малките навици – като обръщането наопаки и използването на торбички – правят голяма разлика и предотвратяват повреди както по дрехите, така и по пералнята.