Магърдич Халваджиян не продава покани за финала на "Като две капки вода"

Във Facebook Халваджиян публикува колаж, на който държи десетки покани в едната си ръка, а други излизат от малка черна чанта, преметната през рамото му. Публикацията включва и факсимилета на писма и съобщения, изпратени от зрители, които мечтаят да присъстват на живо.
"Хора, нямам покани“, възкликна продуцентът, като сподели многобройните молби на фенове:
"Искам да Ви попитам как можем да намерим покани за ‘Като две капки вода’? Много искаме с моята приятелка да го посетим!“
"Семейството ми е голям фен на предаването и бих искал да изненадам съпругата си, като присъстваме на лайва на 27 април.“
"Ще бъде удоволствие и чест да бъда част от атмосферата на шоуто като зрител.“
Въпреки желанието на многобройни фенове, поканите не се продават и не са били пускани на свободния пазар. Те се раздават единствено на участници, гостуващи звезди и членовете на екипа, които могат да поканят свои близки.
Затова за 14 сезона зрителите не са имали възможност да гледат шоуто на живо, въпреки големия интерес. За първи път обаче финалът беше преместен в голяма зала - през 2024 г. в "Арена София“ и през 2025 г. на Националния стадион "Васил Левски“.
Тази година, на 18 май, финалът отново ще се проведе в "Арена София“, като според Халваджиян логистиката за националния стадион е твърде сложна за предаване на живо по телевизията.
