Магърдич Халваджиян не продава покани за финала на "Като две капки вода"

3 Март, 2026 16:53 957 10

"Хора, нямам покани“, възкликна продуцентът

Магърдич Халваджиян не продава покани за финала на "Като две капки вода" - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg
Продуцентът на "Капките“ Магърдич Халваджиян обяви, че финалът на 14-ия сезон на шоуто ще се проведе в "Арена София“ вместо в студиото, където обикновено се снимат епизодите. Причината е, че студиото не може да побере всички поканени звезди, роднини и екип, пише plovdiv24.bg.

Във Facebook Халваджиян публикува колаж, на който държи десетки покани в едната си ръка, а други излизат от малка черна чанта, преметната през рамото му. Публикацията включва и факсимилета на писма и съобщения, изпратени от зрители, които мечтаят да присъстват на живо.

"Хора, нямам покани“, възкликна продуцентът, като сподели многобройните молби на фенове:

"Искам да Ви попитам как можем да намерим покани за ‘Като две капки вода’? Много искаме с моята приятелка да го посетим!“

"Семейството ми е голям фен на предаването и бих искал да изненадам съпругата си, като присъстваме на лайва на 27 април.“

"Ще бъде удоволствие и чест да бъда част от атмосферата на шоуто като зрител.“



Въпреки желанието на многобройни фенове, поканите не се продават и не са били пускани на свободния пазар. Те се раздават единствено на участници, гостуващи звезди и членовете на екипа, които могат да поканят свои близки.

Затова за 14 сезона зрителите не са имали възможност да гледат шоуто на живо, въпреки големия интерес. За първи път обаче финалът беше преместен в голяма зала - през 2024 г. в "Арена София“ и през 2025 г. на Националния стадион "Васил Левски“.

Тази година, на 18 май, финалът отново ще се проведе в "Арена София“, като според Халваджиян логистиката за националния стадион е твърде сложна за предаване на живо по телевизията.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Данко Харсъзина

    15 0 Отговор
    Хитрия арменец е способен на халваджия халва да продаде.

    16:55 03.03.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    10 1 Отговор
    14-ти сезон? Бааа, колко много (не) съм пропуснал.🤣

    16:56 03.03.2026

  • 3 Е ми..

    9 0 Отговор
    Който иска, ще се бръкне дълбоко и ще си купи билети! Логично! За финала ще съберат толкова колкото за цял сезон!

    16:57 03.03.2026

  • 4 хитлер

    10 3 Отговор
    Поне да се беше изкъпал миризливия арменец.

    16:57 03.03.2026

  • 5 Браво

    3 2 Отговор
    на Халвата !

    17:15 03.03.2026

  • 6 въпросче

    4 0 Отговор
    И какво,като не продава покани?

    17:21 03.03.2026

  • 7 Маг Гърдич

    5 0 Отговор
    Покани нема, даваме ги само на наши хора, за да сме сигурни че ще ръкопляскат бурно на глупостите на хРачков и Геро.

    17:27 03.03.2026

  • 8 Новичок

    2 0 Отговор
    Пак реклама,пфу... тук сте като в Ало.Бг.
    Б-О-Й-К-О-Т.

    17:29 03.03.2026

  • 9 Пародия на предаване

    6 0 Отговор
    пошло та и повече

    17:36 03.03.2026

  • 10 непротестиращ

    3 0 Отговор
    Дори не ги и гледам по телевизията! Дреме ми за "великия" арменец! Халтура! И кой каквото и даговори, всичко е за пари!

    17:38 03.03.2026