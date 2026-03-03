„Фермата“ се завръща с уникален юбилеен сезон „Кръвта вода не става“

Най-българското риалити "Фермата" се завръща тази есен по bTV със своя десети сезон. Юбилейното издание носи името „Кръвта вода не става“ и за първи път предизвиква участници с роднинска връзка да се състезават заедно, пише marica.bg.
Тази година форматът търси близки роднини – братя и сестри, родители и деца, съпрузи, годеници, близнаци, тъстове и свекърви, както и други роднини, готови да защитят честта на фамилията си.
„В битките ще оцелеят не най-силните, а най-единните“, споделят продуцентите. Желаещите могат да се запишат за кастинг на сайта на bTV – btv.bg.
Фермата връща участниците назад във времето, далеч от пътища, градове, електричество и течаща вода. Те ще живеят на изолирана ферма, където всичко, което ядат, трябва да бъде произведено от тях самите.
Участниците ще се грижат за земята и животните, преживявайки живота на миналото с всичките му трудности и романтика.
Сезонът съчетава романтика и напрежение. Всяка седмица след зрелищни дуели един участник напуска фермата, а най-достойният печели голямата награда.
Форматът е доказан с успех в над 50 държави по света, като оригиналността и автентичността му са сред ключовите причини за популярността му.
1 Хаха
13:34 03.03.2026
2 мъъъкааа
13:36 03.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Винкело
14:02 03.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Хахаха
14:09 03.03.2026
7 ....
14:10 03.03.2026
8 Сусу Манарата
14:39 03.03.2026