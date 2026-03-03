Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Мадлен Алгафари редовно ходи на психотерапевт

3 Март, 2026 16:21 1 235 15

  • мадлен алгафари-
  • психотерапевт

"Защото човешката душа е най-важната и за нея най-много трябва да се грижим!", убедена е Мадлен Алгафари

Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

"Аз редовно посещавам психотерапевт!". Това откровение направи пред "България днес" психоложката с над 30-годишен стаж Мадлен Алгафари.

"В личен план, разбира се, че съм падала духом, губила съм мотивация и съм търсила помощ от свой колега. Това е задължително, ние непрекъснато трябва да ходим на терапия и трябва да имаме супервизия и лична терапия. Не очаквайте, че ние - терапевтите сме някакво измислено създание, ние страдаме, ние се радваме, ние се страхуваме", откровена е Мадлен Алгафари.

По нейни думи съвременните хора живеем в толкова самотен век, в който: "Има повече алиенация и психотерапевтът не може да запълни всички липси, въпреки че си има своите силни начини да помага и да подкрепя, обаче не може да замести партньор, нито пък приятелския кръг. И ако питате фетуролозите, са две професиите на бъдещето - психотерапията и киберсигурността".

Мадлен Алгафари лекува своите пациенти с шум от поточе на вода, природни звуци, дихателни практики и много други техники, с които атакува болката в душата. "Доказано е, че тези инструментариуми дори променят хормоналното състояние в човешкия организъм", обяснява Мадлен Алгафари и продължава: "Докосването е много важно, не говоря за еротика и секс, а за най-обикновен човешки телесен контакт и човешка физическа близост, говоря за обикновената приятелска прегръдка", обяснява психоложката. По нейни думи позитивните емоции, чувството за смисъл, забавлението и също помагат. "Тези неща, ние хората, чисто интуитивно ги знаем и е тъжно, че се налага терапевт да припомня на пациента си такива простички терапии", споделя психоложката, която има 30-годишен стаж, а през практиката ѝ са минали стотици хиляди хора, като най-малките ѝ пациенти са били на 2-3 годинки.

"Имала съм не един, а много пациенти, с които не съм успявала да се справя", откровена е психоложката и разказва, че няма терапевт, който да има успеваемост с всеки пациент. "Разбира се, че ние не можем да работим със всеки, ако е обратното - то би било притеснително. И това е правилното, нормалното", казва още психоложката. В такива случаи тя насочва пациента си към колеги, види ли че у него има мотивация да лекува душата си. "Защото човешката душа е най-важната и за нея най-много трябва да се грижим!", убедена е Мадлен Алгафари.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Като

    20 1 Отговор
    я гледам,няма резултат!

    16:27 03.03.2026

  • 2 в личен план, разбира се, че съм падала

    9 3 Отговор
    по леглата на напористи зрели господа без дъх
    но после егото расте веднага щом поредните шарани фърлят хайвера

    16:27 03.03.2026

  • 3 Евгени от Алфапласт

    14 1 Отговор
    Пари на вятъра. Ефект - нула.

    16:28 03.03.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    7 2 Отговор
    Гергана я знавам от студентските ми години. Беше яка мацка, но още тогава яко буташе масло.

    16:32 03.03.2026

  • 5 УдоМача

    11 3 Отговор
    Като не ходи на черква ще ходи на терапевт......

    16:34 03.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гошо

    7 1 Отговор
    Нормално
    Да си излее душата
    Но не казва за кого е била готова да се жени навремето
    И какъв скрит шпионон е...
    Мъжът и не знае дори
    Но сигурно си го мисли
    Нали и той е арабин

    16:36 03.03.2026

  • 8 Ех Мадлен

    8 1 Отговор
    ти не разбра ли, че където Господ удари медицината е безпомощна.

    Коментиран от #10, #11

    16:42 03.03.2026

  • 9 Цвете

    8 2 Отговор
    ПРИЯТНА ЖЕНА. ДАЛИ ПОМАГА НА НИДАЛ, ЩОТО ТОЙ ИМА СИЛНА НУЖДА ОТ ПОМОЩ. 🥴ИЛИ ГО ВЛЕЧЕ ПОВЕЧЕ ПОЛИТИКАТА ОТ КАКТО СИНА ИМ Е В " РЕДИЦИТЕ " НА ГЕРБ. 🤔🙄😉

    16:50 03.03.2026

  • 10 градски

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ех Мадлен":

    От тази двойка НЯМА синя кръв/единия полу цигане другия от коняр и невярна съпруга/

    16:51 03.03.2026

  • 11 Не е така

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ех Мадлен":

    Той никога не удря!Има причинно следствена връзка- т.е.всичко се случва по причина и едното води до другото. Животът- това са изборите, които прави всеки.И ако сам не се измъкнеш- никой и нищо не е в състояние да го направи.Истинският психолог трябва да има усет за тези неща.

    17:00 03.03.2026

  • 12 Дред

    4 0 Отговор
    Да оди на бик

    17:02 03.03.2026

  • 13 Стръв

    7 0 Отговор
    за балъци ! Фалшиви цялото семейство !

    17:11 03.03.2026

  • 14 Физиотерапевт

    1 0 Отговор
    По нашите ширини просто се напиваме с приятели и като се оплачем ни минава всичко."Ромон от поточе.."-дрън,дрън.И накрая 250 евро...направо се отпускам,значи.

    17:26 03.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.