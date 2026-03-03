Новини
Любопитно »
Русата Златка и Светлана отпразнуваха националния празник с децата в Банско

Русата Златка и Светлана отпразнуваха националния празник с децата в Банско

3 Март, 2026 17:33 649 8

  • златка райкова-
  • светлана василева-
  • деца-
  • банско

Дните им минават под звуците на музика, танци и много смях в компанията на малчуганите

Русата Златка и Светлана отпразнуваха националния празник с децата в Банско - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Златка Райкова и Светлана Василева избраха Банско за своята празнична ваканция около националния празник, пише hotarena.net.

Двете красавици грабнаха ските, но и не пропуснаха да вземат най-важното - децата си. Между спусканията по пистите Златка и Светлана се отдадоха на луксозно спа, релакс и заслужена почивка.

Русата Златка и Светлана отпразнуваха националния празник с децата в Банско
Снимка: Инстаграм

Дните им минават под звуците на музика, танци и много смях в компанията на малчуганите.

Русата Златка и Светлана отпразнуваха националния празник с децата в Банско
Снимка: Инстаграм


Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оффффф

    12 0 Отговор
    Такива хубави цветущи български думи мога да използвам но ще ме изтрият

    17:35 03.03.2026

  • 2 отпразнуваха националния празник

    8 0 Отговор
    или кифленски шербети

    17:36 03.03.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    12 0 Отговор
    Браво! Вземайте пример, това са новите образцови майки!

    17:37 03.03.2026

  • 4 Евгени от Алфапласт

    10 0 Отговор
    Все едно изпод един скалпел са излезнали.

    17:37 03.03.2026

  • 5 Мимч

    9 0 Отговор
    Това ли е най важно сега,да пишете къде са тия откачалки и как са прекарали в гуляи..

    17:40 03.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 хихихи

    2 0 Отговор
    Клуб на паррясницата - Банско.

    17:57 03.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.