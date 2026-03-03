Русата Златка и Светлана отпразнуваха националния празник с децата в Банско

Златка Райкова и Светлана Василева избраха Банско за своята празнична ваканция около националния празник, пише hotarena.net.
Двете красавици грабнаха ските, но и не пропуснаха да вземат най-важното - децата си. Между спусканията по пистите Златка и Светлана се отдадоха на луксозно спа, релакс и заслужена почивка.
Снимка: Инстаграм
Дните им минават под звуците на музика, танци и много смях в компанията на малчуганите.
Снимка: Инстаграм
