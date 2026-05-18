Световната преса за победата на DARA на Евровизия: Историческо завръщане, изненадваща победа, хит!

Победата на певицата DARA на 70-ото издание на песенния конкурс "Евровизия" предизвика широк отзвук в европейски и световни медии. Те я определиха като исторически пробив за България и едно от големите изненадващи събития в тазгодишното издание. В публикациите се отбелязва, че българската изпълнителка не е била сред основните фаворити в началото на седмицата, но с енергичното изпълнение на хита "Bangaranga" постепенно е спечелила вниманието на журитата, зрителите и букмейкърите.

Медиите в редица страни поставят акцент върху първата победа на България в историята на конкурса, завръщането ѝ на сцената след няколкогодишно отсъствие и правото ѝ да бъде домакин на следващото издание, предава БТА.

В общия тон на отразяването "Bangaranga" е представена като заразителна, празнична и добре хореографирана песен, която е успяла да обедини сценична енергия, силно изпълнение и послание за свобода, вътрешна сила и преодоляване на страха.

Австралия

Австралийската участничка Делта Гудрем остана четвърта на "Евровизия" с песента "Еклипс", въпреки че беше сред любимките на публиката, предаде Ей Би Си. Победител стана България – за първи път в историята си – след като Дара получи над 500 точки за "Бангаранга". Австралия даде на българското изпълнение максималните 24 точки – по 12 от журито и от зрителите.

Австрия

Това не беше очаквана победа, а внезапно излизане от сянката на фаворитите, пише австрийската новинарска агенция АПА по повод първото място, което зае българската певица Дара на 70-ото издание на песенния конкурс "Евровизия". Двайсет и седем годишната изпълнителка на купонджийската песен "Бангаранга" първоначално оставаше по-назад във временните класации на най-голямото музикално състезание в света. Но това се промени на втория полуфинал в четвъртък. От този момент изпълнителката започна да променя залозите за финала, атакувайки върха от задни позиции, добавя австрийската агенция. Тя получи максимален актив от 12 точки от зрителите в Австрия.

Белгия

Медиите в Белгия съобщават подробно за победата на Дара на песенния конкурс "Евровизия" снощи, като отбелязват, че това е историческо събитие за нашата страна. Дара потвърди очакванията и се наложи във вечер, пълна с обрати, се отбелязва в публикациите. Припомня се, че през 2017 г. нашата страна остана втора в състезанието. За песента "Бангаранга" медиите отчитат, че вдъхва усещане за празника и свобода. Допълва се, че песента е накарала снощи цялата концертна зала във Виена да танцува.

Великобритания

България снощи спечели песенния конкурс "Евровизия" за първи път след финал, помрачен от бойкота на пет страни участнички заради ивицата Газа, и спечели драматична победа въпреки пореден силен вот на публиката за Израел, който спечели второто място, предаде Ройтерс. Българската песен "Бангаранга" на певицата Дара, енергичен танцов хит, който се хареса на публиката, изобщо не засегна политиката и вместо това се съсредоточи върху теми като откриването на силата в себе си и отдаването на нощта, посочи британската агенция. Дара получи 22 от 24 точки от Обединеното кралство, включително максимална оценка от 12 точки от зрителите.

Германия

Дара спечели за България песенния конкурс "Евровизия" през 2026 г. в Австрия с песента Бангаранга, предаде ДПА. Дара донесе на България първата ѝ победа на "Евровизия" с 516 точки. На второ място с 343 точки остана представителят на Израел Ноам Бетан с песента Michelle, следван от румънката Александра Капитанеску с Choke Me – 296 точки. Финландия, която беше сред изявените фаворити в залозите и сред феновете с песента Liekinheitin ("Огнехвъргачка") на дуета Линда Лампениус и Пете Парконен – съчетаваща класическа цигулка и пулсиращи поп елементи в сценично изпълнение с огнени струи – завърши на шесто място с 279 точки.

Грузия

България спечели тазгодишното издание на песенния конкурс "Евровизия", предаде грузинската обществена медия ГБП. Изпълнителката Дара с песента "Бангаранга" спечели 516 точки от гласовете на журито и публиката. Така България си осигури правото да бъде домакин на "Евровизия" догодина.

Дания

България не беше участвала в "Евровизия" от 2022 г. Сега страната направи историческо завръщане и спечели изданието през 2026 г. на най-големия музикален конкурс в света, докато Дания зае седмо място – най-добрия датски резултат от 2013 г., съобщи Датското радио. "Това е едно от най-невероятните неща, които съм преживявал през годините си в "Евровизия". От Кончита Вурст през 2014 г. насам не е имало песен, която да не е била трайно сред първите три при букмейкърите и въпреки това да спечели "Евровизия", заяви експертът по "Евровизия" Симон Фалк. В началото на седмицата на Дара и "Бангаранга" се предвиждаше скромното 16-о място, но след всяка репетиция тя се изкачваше все по-нагоре в класациите на букмейкърите. Едва в деня на финала тя се промъкна в топ 3 при букмейкърите, посочи Датското радио. Дания е една от страните, дали най-максимален брой точки на България - 24.

Израел

Песента победител на песенния конкурс "Евровизия" беше "Бангаранга" на българската изпълнителка Дара, пише израелският вестник "Джерузалем пост". Израелската публика оцени изпълнението на Дара с максималните 12 точки, а израелското жури ѝ даде 8 точки, което прави Израел една от страните с най-голяма подкрепа за българската изпълнителка. Ноам Бетан крачеше уверено на сцената на 70-ото издание на песенния конкурс "Евровизия" снощи след година, в която Израел се изправи пред безпрецедентна кампания за отстраняването му от конкурса. Бетан изпълни блестящо песента "Мишел", като очарова публиката, която пееше заедно с него, и финишира втори.

Испания

България поднесе изненадата тази събота, като спечели за първи път песенния конкурс "Евровизия" с "Бангаранга" – купонджийска песен, изпълнена от Дара, с която балканската страна се завърна в конкурса след тригодишно отсъствие заради финансови проблеми, съобщи испанската агенция ЕФЕ. Самата Дара обобщи смисъла на песента си така: да си в хармония със себе си е ключът към това "да бъдеш какъвто искаш и към това всичко да е възможно". Изпълнението ѝ беше и почит към кукерите – персонажи от българския фолклор, които обикалят улиците със звънци, за да прогонват злите духове.

Италия

Седемдесетото издание на песенния конкурс "Евровизия" беше едно от най-гледаните зрелища в света, пише италианската агенция АНСА. На форума, излъчен по Rai 1 и спечелен от България благодарение на триумфа на Дара, представителят на Италия Сал Да Винчи зае отличното пето място. Снощи конкурсът беше проследен от над 5 милиона зрители – 5 милиона и 33 хиляди души, като постигна 36% дял от аудиторията и доминира над всички останали телевизионни предавания.

Литва

Литовското жури даде най-много точки на България, а именно 12, както и на Полша и Израел, които получиха съответно по 10 и 8 точки, съобщи Литовското радио и телевизия (ЛРТ). Представителят на Литва Лайън Сика се класира на 22-ро място на песенния конкурс "Евровизия" в австрийската столица Виена с песента Solo quiero mas, докато българската изпълнителка Дара спечели състезанието с песента "Бангаранга".

Малта

Българската певица Дара спечели снощното седемдесето издание на песенния конкурс "Евровизия", побеждавайки 24 други страни, за да грабне короната на най-голямото излъчвано на живо музикално шоу в света, пише в. "Таймс ъв Малта". Дара, която бе обявена за победителка рано тази сутрин, не бе сред фаворитите преди началото на надпреварата, но набра популярност през седмицата преди началото на тазгодишното издание на "Евровизия" с енергичния си и отлично хореографиран танц по време на изпълнението на запомнящия се хит "Бангаранга". Малта е една от страните, дали висока оценка на българката (20 от 24), като журито ѝ присъди максималните 12 точки, а зрителите - 8.

Полша

Полша остана на дванадесето място на песенния конкурс "Евровизия", след като впечатляващото изпълнение на певицата Алиция Шемплинска спечели похвали от журитата в цяла Европа, а България написа история с първата си победа в надпреварата, предаде полската обществена телевизия Те Фау Пе.

И докато Полша продължава да търси своята победа на "Евровизия", България празнува исторически пробив, след като представителката ѝ Дара, която изпълни енергичния танцов хит "Бангаранга", спечели короната на надпреварата за първи път в историята на страната.

САЩ

Българската певица Дара спечели 70-ия песенен конкурс "Евровизия" със своя заразителен парти химн "Бангаранга", като донесе на югоизточноевропейската страна първата ѝ победа в конкурса, съобщи Асошиейтед Прес. Дара победи още 24-ма участници на големия финал снощи на бляскавия поп конкурс. Заразителните ритми на песента и стегнатата хореография се оказаха успешни както сред националните журита в участващите страни, така и сред зрителите по света, чиито гласове заедно определят победителя. 27-годишната изпълнителка е утвърдено име в родината си, но не беше сред фаворитите за победа. Въпреки това "Бангаранга" е именно от типа хитове, в които "Евровизия" е толкова силна, със своя неустоим призив: "Предай се на ослепителните светлини. Никой няма да спи тази нощ", допълни американската агенция.

Украйна

България спечели на песенния конкурс "Евровизия 2026", докато Украйна финишира на девето място в тазгодишната надпревара, пише украинската новинарска агенция Укринформ. Българската певица Дара си осигури победата с песента "Бангаранга", получавайки най-високия общ резултат от гласовете на журито и на зрителите – общо 516 точки.

Франция

Двадесет и седем годишната Дара успя да очарова както националните журита, така и международната публика с песента си "Бангаранга", химн, посветен на празника и еманципацията, който събра общо 516 точки и спечели конкурса "Евровизия", съобщи Франс Прес. Заглавието на песента ѝ в превод от ямайски диалект означава "бунт", а цялата зала танцуваше в такт с прецизната ѝ хореография като част от постановка, която дава свобода на движенията на тялото. Родната ѝ балканска страна, която през изминалите три години не участва в "Евровизия" поради финансови причини, ще приеме представители от цяла Европа следващата година благодарение на нея.