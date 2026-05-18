Стоян се завръща за Илияна на финала на "Ергенът" тази седмица?

18 Май, 2026 12:58

На финалната права Илияна осъзна, че е влюбена в Стоян, но ще се завърне ли той за нея?

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Последна седмица, последни избори и чувства, които трябва да намерят своята посока. След последната и доста драматична церемония на розата в историята на „Ергенът“, имението на любовта е изправено пред своя финален етап, а въпросите пред участниците стават все по-важни и съдбовни.

Само часове след като Илияна призна, че е осъзнала любовта си към Стоян и му изпрати емоционално видео послание с молба да се върне, всички в имението очакват отговор на въпроса – ще се върне ли Стоян за жената, която сама го отпрати… и чак след това разбра, че е влюбена в него?

Във вторник вечер зрителите ще видят една напълно различна Илияна. След дни, изпълнени със сълзи, колебания и вътрешни битки, тя най-после изглежда спокойна и истински щастлива. За първи път от началото на приключението тя се събужда с усещане за свобода и лекота, а според думите ѝ най-важното е, че е успяла да бъде честна със себе си и да разчете чувствата си. Дали това ще бъде достатъчно, за да върне Стоян обратно в Шри Ланка, предстои да стане ясно.

Докато Илияна очаква развръзката, за останалите участници започва най-важната част от приключението – т.нар. „dream dates“. Марин, Михаела и Любомира, Георги Гатев и Румяна ще се изправят пред 24-часови срещи далеч от имението, а в някакъв момент и от камерите. За първи път двойките ще останат насаме за едно цяло денонощие, в което ще трябва да разберат дали между тях наистина има потенциал за любов извън романтичния свят на формата.

За Гатев и Румяна предстои романтично бягство в луксозна вила на брега на океана. След бурните събития около Илияна, операторът ще признае, че се чувства спокоен и дори късметлия, че истината е излязла наяве навреме. Фокусът му вече е изцяло върху Румяна, която според него не е спряла да му показва колко силно го иска. Двамата ще имат възможност да останат насаме, далеч от напрежението в имението, а срещата им може да се окаже решаваща за бъдещето им като двойка.

Ситуацията при Марин обаче остава далеч по-сложна. Той е единственият ерген, достигнал до финалната седмица с две дами – Михаела и Любомира. Именно заради това зрителите ще станат свидетели на напълно различен финал, какъвто досега не е имало в българската версия на формата. След двете 24-часови срещи Марин няма да направи своя окончателен избор пред камерите. Вместо това той ще запише името на жената, с която вижда бъдеще извън формата, на лист хартия, който ще бъде заключен в специална кутия. Какъв е изборът му ще остане тайна чак до финалния епизод в България, който ще се излъчи на 21 май от 20 часа по bTV.

И докато едни търсят любовта насаме, в имението ще остане напрежението около най-чаканото решение тази седмица. Ще прекрачи ли Стоян отново прага на имението заради Илияна? Или любовта им е дошла твърде късно? Отговорите предстоят в последната седмица на Ергенът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Това не го разбрах

    7 0 Отговор
    Защо да се върне като тя може да си дойде в София ??? А той може или неможе да си избере
    Какво е това шери нанка толкова път такива ще ти дам няма да ти дам има колко искаш. Миналия път ергенът хи отсвири всичките.

    13:06 18.05.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    6 0 Отговор
    що ни занимавате с тея арменски бози

    13:06 18.05.2026

  • 3 Мхммм

    6 0 Отговор
    Тя видя, че ромчето е голям егоист и не обича, да го командват, за това реши Стоян . Стоян си е малко шантав и трябваше да се ориентира към една руса участничка (забравих ѝ името), тя също е леко шантава.

    13:21 18.05.2026

  • 4 Ме боли осветителното тяло

    4 0 Отговор
    И нас кво ни грее тва?

    13:49 18.05.2026

  • 5 ДЕБИТ

    3 1 Отговор
    Този има някаквио мераци но са малко от към Анадола :)

    14:20 18.05.2026