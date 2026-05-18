Новини
Любопитно »
Торино и Пашата влизат в „Капана“ с продукция на световно ниво (ВИДЕО)

Торино и Пашата влизат в „Капана“ с продукция на световно ниво (ВИДЕО)

18 Май, 2026 11:14 1 084 10

  • торино и пашата-
  • капана-
  • нова песен-
  • продукция

Над 100 души участват в заснемането на мащабния мини филм към новата песен

Торино и Пашата влизат в „Капана“ с продукция на световно ниво (ВИДЕО) - 1
Снимка: DirectoAgency
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Определят КАПАНА за една от най-впечатляващите български продукции на последното десетилетие.

С над 100 души екип, мащабни снимачни локации и визия, която спокойно може да бъде объркана с кадър от кино продукция, Торино и Пашата представиха най-новия си проект „Капана“. Още с първите часове след премиерата стана ясно, че това не е просто поредният музикален видеоклип, а амбициозен мини филм, който вдига летвата за българската музикална сцена.

„Капана“ впечатлява не само със силното си звучене в характерния почерк на дуото, но и с продукция, каквато българската публика рядко е виждала през последното десетилетие. Зад реализацията стоят десетки професионалисти, които превръщат проекта в истински аудио-визуален спектакъл.

Още от първите кадри видеото създава усещането за световен стандарт. Динамичният монтаж, кинематографичните сцени, напрежението, сюжетът и атмосферата излизат далеч извън рамките на традиционния музикален клип. Именно затова феновете вече определят „Капана“ като един от най-силните български видео проекти в последните години.

Вместо да разчитат единствено на ефектни кадри и луксозен декор, Торино и Пашата залагат на история, емоция и усещане за мащаб. А това е и причината продукцията да бъде сравнявана с модерните международни музикални мини филми, които доминират глобалните платформи.

С „Капана“ Торино и Пашата представиха поредната своя нова песен, със силна демонстрация, за това как в България може да се създава музикално съдържание на световно ниво: смело, кинематографично и без компромис в детайла.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    9 0 Отговор
    Пак реклама,пфу... тук сте като в Ало.Бг.
    Минавам само за да им тегля една ,на всичките им редактори,редакторки,и т.н.т.Пфу...

    11:17 18.05.2026

  • 2 Сила

    3 2 Отговор
    А Златко и Баце ...?!? В Софийския ....?!?

    11:18 18.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хах

    5 0 Отговор
    Пффф

    11:20 18.05.2026

  • 5 Една

    6 0 Отговор
    Тъпня!

    11:20 18.05.2026

  • 6 честен ционист

    6 1 Отговор
    Хах, явно имам добър музикален слух, та от раз уцелих, от кой са краднали.

    11:21 18.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 НовобългaринНаШоpошa

    8 0 Отговор
    Какво е тоа "КАРАNА? На анадолски език ли е, че не е на родния ми английски?

    Коментиран от #10

    11:24 18.05.2026

  • 10 честен ционист

    0 3 Отговор

    До коментар #9 от "НовобългaринНаШоpошa":

    На руски.

    11:27 18.05.2026