Торино и Пашата влизат в „Капана“ с продукция на световно ниво (ВИДЕО)

Определят КАПАНА за една от най-впечатляващите български продукции на последното десетилетие.

С над 100 души екип, мащабни снимачни локации и визия, която спокойно може да бъде объркана с кадър от кино продукция, Торино и Пашата представиха най-новия си проект „Капана“. Още с първите часове след премиерата стана ясно, че това не е просто поредният музикален видеоклип, а амбициозен мини филм, който вдига летвата за българската музикална сцена.

„Капана“ впечатлява не само със силното си звучене в характерния почерк на дуото, но и с продукция, каквато българската публика рядко е виждала през последното десетилетие. Зад реализацията стоят десетки професионалисти, които превръщат проекта в истински аудио-визуален спектакъл.

Още от първите кадри видеото създава усещането за световен стандарт. Динамичният монтаж, кинематографичните сцени, напрежението, сюжетът и атмосферата излизат далеч извън рамките на традиционния музикален клип. Именно затова феновете вече определят „Капана“ като един от най-силните български видео проекти в последните години.

Вместо да разчитат единствено на ефектни кадри и луксозен декор, Торино и Пашата залагат на история, емоция и усещане за мащаб. А това е и причината продукцията да бъде сравнявана с модерните международни музикални мини филми, които доминират глобалните платформи.

С „Капана“ Торино и Пашата представиха поредната своя нова песен, със силна демонстрация, за това как в България може да се създава музикално съдържание на световно ниво: смело, кинематографично и без компромис в детайла.