Новини
Любопитно »
Михаела Маринова представя първата песен от нова трилогия (ВИДЕО)

Михаела Маринова представя първата песен от нова трилогия (ВИДЕО)

18 Май, 2026 11:44 712 7

  • михаела маринова-
  • нова песен-
  • трилогия-
  • медал-
  • концерт

Песента е озаглавена „Медал“ и открива предстоящия й мини албум

Михаела Маринова представя първата песен от нова трилогия (ВИДЕО) - 1
Снимка: The Trackers
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Броени дни след като обяви самостоятелен концерт в Зала 1 на НДК, Михаела Маринова представя нов сингъл с видео и започва да подсказва на феновете си какво да очакват на голямата сцена. Песента е озаглавена „Медал“ и открива предстоящия ѝ мини албум.

„Медал“ не е песен за победата в класическия ѝ смисъл, това е песен за отказа от празните думи, от изкуствените взаимоотношения и за умението да прескачаш постоянната нужда от външно одобрение. Тази идея преминава и във видеото към „Медал“. С екстравагантен, скулптурен стайлинг от дуото The Trackers, Михаела постепенно „съблича“ външния блясък и така достига до себе си.

Музиката и текстът на песента са дело на самата Михаела Маринова и на дългогодишния ѝ творчески партньор и приятел Павел Николов (Pavell). Режисьор на официалния видеоклип е Николай Драганов, с когото Михаела работи и по видеото на хита ѝ „Герой“.

Паралелно с новия сингъл, Михаела Маринова вече гледа и към следващото си постижение – първия си самостоятелен концерт в Зала 1 на НДК, който ще се състои на 28 ноември 2026 г.

Билетите вече са в продажба на bilet.bg и билетния център на НДК.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    10 0 Отговор
    Ето кой ще ни представлява догодина на Евровизията. Така и така няма да има пресявка на полуфиналите, Мишето ще я наредят.

    11:46 18.05.2026

  • 2 Новичок

    7 0 Отговор
    Отново реклама,пфу...

    11:51 18.05.2026

  • 3 РЕСТО

    7 3 Отговор
    Поздравления за Михаелка...
    Дано повтори и надмине успеха на Дара.
    И Дано да няма украинско ресто, давайки 0 /нула/ точки на Дара

    11:53 18.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Въй, въй

    0 0 Отговор
    Как да не избягаш след такова любовно обяснение?

    14:03 18.05.2026