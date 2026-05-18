Столичната община ще празнува победата на Дара в „Евровизия" с парти в центъра на София

18 Май, 2026 12:02 1 289 51

Това ще се случи във вторник от 18:00 часа на площад „Княз Александър Първи“

Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Столичната община организира специално музикално събитие, с което ще бъде отбелязана победата на българската представителка Дара в песенния конкурс „Евровизия", съобщават от местната администрация в профила си във Фейсбук. То ще се състои от 18:00 часа на 19 май, вторник, на площад „Княз Александър Първи“.

Очаква ни специално музикално парти с DJ, настроение под открито небе и една вечер, в която да покажем колко любов може да дадем на любимата ни Дара, се казва в съобщението на Столичната община.

При завръщането ѝ от Виена кметът на София Васил Терзиев поздрави Дара за успеха. Изключително съм щастлив, каза той в ефира на Нова телевизия. Терзиев отбеляза, че столицата се готви да посрещне победителката Дара с червен килим.

Според правилата на „Евровизия" България ще бъде домакин на конкурса през 2027 г. Ще се справим с всички предизвикателства, ако бъде гласувано доверие на София следващото издание на „Евровизия" да бъде тук - нещо, за което ще се борим, каза още кметът Терзиев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    15 1 Отговор
    Що? Имат някакво отношение към резултата ли?

    12:03 18.05.2026

  • 2 честен ционист

    19 6 Отговор
    Тази година Васик ще провежда 2 прайда в Софето. Красава!

    12:04 18.05.2026

  • 3 ами,

    24 7 Отговор
    Столична община се занимава само с глупости за отвличане на вниманието от проблемите на София.

    Коментиран от #8, #37

    12:05 18.05.2026

  • 4 Факт

    17 5 Отговор
    Нема нужда

    12:05 18.05.2026

  • 5 Коко

    21 5 Отговор
    Шарени знаменца ще има ли?

    12:06 18.05.2026

  • 6 Емили с Тротинетката

    21 5 Отговор
    София Прайд подрани.

    12:06 18.05.2026

  • 7 Само питам

    26 2 Отговор
    Дара се представи по-добре от всички държави . Но какво общо има "столична община" ? Украйна ни даде най-ниска оценка , а тези от общината си бяха закичило украински байряка на фасадата .

    Коментиран от #38

    12:08 18.05.2026

  • 8 трагично е

    14 2 Отговор

    До коментар #3 от "ами,":

    Не само , цялата държава вмомента е отвлечена , потресен съм и от големи зрели хора кефили са на музика 🤦

    Коментиран от #35

    12:10 18.05.2026

  • 9 хер Флиг

    15 2 Отговор
    А пациентите от Амстердамската клиника за душевно болни ще бъдат ли поканени

    12:12 18.05.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    16 2 Отговор
    Тотална дефекация

    12:12 18.05.2026

  • 11 И тая година

    17 3 Отговор
    гейпародирането подрани

    12:13 18.05.2026

  • 12 СОС

    19 4 Отговор
    А ще премахнат ли украинския флаг от общината, защото тия и една точка не дадоха за България!

    Коментиран от #31, #34

    12:13 18.05.2026

  • 13 хах

    19 2 Отговор
    Може да пускат песента като психотронно оръжие

    12:14 18.05.2026

  • 14 Шокиран шекелджия на Оземпика

    11 4 Отговор
    Укрите я плюят, рашките я хвалят... И ся кво? Да викаме ли още за безdаrа?

    12:14 18.05.2026

  • 15 Малко е жалко и ...

    9 1 Отговор
    Направо си простее много яко цялото това увиване покрай успеха на хората от екипа. Толкова превъзнасяне, дано не мислим за всички неможета на общината. Какво им е в ред? Аааа, пеенето с Дара ще оправи цялата работа!

    12:15 18.05.2026

  • 16 Мария Антоанета

    22 4 Отговор
    Дайте на българските плебей хляб и зрелища - Джиро и Евровизия и той ще бъде щастив.Държавата му е пред фалит, цените растат до небесата, теглят се милиярди заеми които поколения ще трябва да връщат, но българина гордо ще похарчи 70-80 милиона за да организира Евровизия догодина. Като нямате хляб - яжте пасти...

    Коментиран от #20, #24

    12:15 18.05.2026

  • 17 Aлфа Вълкът

    18 4 Отговор
    Тази нали беше от Варна, що не си празнува там?

    12:15 18.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Aлфа Вълкът

    11 1 Отговор

    До коментар #16 от "Мария Антоанета":

    Няма къде да мърдаш имаш и 30млрд да плащаш на американците за АЕЦ, аз вече забравих левове ли беше, долари ли, евро ли. Би мана му, пиши там на тефтера, пък инфлацията ще ги изяде, ако не, ще чакаме да ни ги опростят като на гърците.

    Коментиран от #33

    12:19 18.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Мнение

    13 4 Отговор
    Столична община да бъде преименувана на "сатано-община"!

    НЕ МОЖЕ "БАНГА РАНГА" ДА ПРЕДСТАВЛЯВА БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД!!!
    ПРОСТО НЯМА КАК ДА СТАНЕ!
    А НАГЛАСЕНАТА ВИЗИЯ, С МАНИПУЛИРАНАТА ДАРА, БЯХА АБСОЛЮТНО ПРЕДВАРИТЕЛНО НАТЪКМЕНИ С ОПРЕДЕЛЕНА ЗЛОВЕЩА ЦЕЛ!!!
    САМО СИ СПОМНЕТЕ КАКВИ ИНДИВИДИ (КАТО "КОНЧИТА ВУРСТ") "ПЕЧЕЛЕХА" ВЪПРОСНАТА "ВИЗИЯ" ПРЕЗ ГОДИНИТЕ И САМИ ЩЕ СИ ОТГОВОРИТЕ ЗА КВО ИДЕ РЕЧ!!!
    ...

    Коментиран от #25, #27

    12:20 18.05.2026

  • 23 Някой

    5 2 Отговор
    Направо издоихте момичето.

    12:21 18.05.2026

  • 24 В случая му взеха хляба

    7 3 Отговор

    До коментар #16 от "Мария Антоанета":

    и го оставиха само на просташки зрелища, но явно и това му стига.

    12:22 18.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Джабаджанга дуруданга

    6 3 Отговор
    "една вечер, в която да покажем колко любов може да дадем на любимата ни Dara". А любовта как ще и я подават? Кметя ли ще е първи? И на площада ли директно? Дано поне не пускате децата да гледат

    12:23 18.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Мнение

    5 8 Отговор
    ...
    ЛГБТ-ДЯВОЛО-ЕПЩАЙНИЗМЪТ НЯМАТ МЯСТО В БЪЛГАРИЯ!!!
    ЗАПОМНЕТЕ ГО ДОБРЕ!!!
    РАНО ИЛИ КЪСНО СПРАВЕДЛИВОСТТА И ИСТИНАТА ЩЕ ВЪЗТЪРЖЕСТВУВАТ!
    И ЗЛИНИ КАТО ТАЯ "ПЕСЕН", ЩЕ СПРАТ ДА СА ЕЖЕДНЕВИЕ В НАШАТА СТРАНА!!!

    П.П.: факти, благодаря ви за автоматичното филтриране!
    Един ден и вашето мнение ще бъде филтрирано автоматично!!!

    12:24 18.05.2026

  • 29 Кореняк Софиянец

    10 6 Отговор
    Този бездарен петроханец Терзииски само празненства може да прави ! Не искам празненства ! Искам чиста и осветена столица, с редовен градски транспорт. Искам град без черни мигранти и мърсотия ! Искам зелени паркове и градинки и край на застрояването ! Аман от Дара !!!

    12:24 18.05.2026

  • 30 Бангам ви рангата

    10 1 Отговор
    Докато са б@нгвате в центъра на софия , бойко открадна 4 милярда от пътното за подръжка на пътищата

    Коментиран от #36

    12:25 18.05.2026

  • 31 честен ционист

    6 5 Отговор

    До коментар #12 от "СОС":

    До него ще се вее и това на дъгата.

    12:25 18.05.2026

  • 32 Сталин

    7 7 Отговор
    Хайде чфутите пак ще откраднат още милиони бюджета на София

    12:29 18.05.2026

  • 33 Сталин

    4 7 Отговор

    До коментар #20 от "Aлфа Вълкът":

    На краварите ще плащаме 50 милиарда със всички анекси към договора за два счупени реактора които никога няма да бъдат построени и никога няма да тръгнат

    12:31 18.05.2026

  • 34 СВО 1 544 дни РЕЗИЛ

    10 1 Отговор

    До коментар #12 от "СОС":

    Това не трябва да учудва никого. Преди няколко дни 36 държави и Европейският съюз подкрепиха създаването на специален трибунал за руската агресия срещу Украйна, а България се направи на малко разсеяна и отказа подкрепа.

    12:32 18.05.2026

  • 35 ами,

    7 4 Отговор

    До коментар #8 от "трагично е":

    Лично аз не се кефя на Евровизия защото това не е моята визия нито за обединена Европа нито за това жалко подобие на конкурс които демонстрина духовното падение на няколко европейски/и не европейски държави.И Дара не представлява България,Дара представи единствено себе си и наложен и продукт.

    12:32 18.05.2026

  • 36 Мнение

    6 9 Отговор

    До коментар #30 от "Бангам ви рангата":

    Докато се радват на сатанински песни като тая "бангаранга", БЪЛГАРСКИЯТ ВАЛУТЕН БОРД, НА СТОЙНОСТ КЪМ 40МЛРД, СЕ ИЗПАРИ ЯКО ДИМ, А БЪЛГАРИЯ ВЕЧЕ Е ПЪРВА В ЕС ПО ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ НА ГОДИШНА БАЗА!!!

    СИГУРЕН СЪМ, ЧЕ МНОЗИНСТВОТО ОТ НАШИЯТ НАРОД НЕ ОДОБРЯВА ТАЯ ГНСОТИЯ, НО ЕДНА ОГРОМНА ЧАСТ У СОФЕТО (ОСНОВНО), ПРОМИТА И ДОБРЕ ПЛАТЕНА ОТ ДЕМОНА ШОРОШ, Я ПОДКРЕПЯ НЕИСТОВО!!!

    ВРЕМЕ Е НАШИЯТ НАРОД ДА СЕ ОТЪРСИ ОТ САТАНИЗМА И ОТ ЗЛОТО! ТОВА РАЗБИРА СЕ НЯМА ДА Е ЛЕК ПРОЦЕС, НО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ СЛУЧИ, АКО ИСКАМЕ БЪЛГАРИЯ ДА СЪЩЕСТВУВА И СЛЕД 10 И ПОВЕЧЕ ГОДИНИ!!!

    Коментиран от #39

    12:33 18.05.2026

  • 37 Минка

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "ами,":

    Е айде един ден да сме с отвлечено внимание, нищо нЕма да ти стане🤣🤣

    12:36 18.05.2026

  • 38 Гост

    4 7 Отговор

    До коментар #7 от "Само питам":

    Украйна не ни даде нито една точка, а ние я подкрепяме.

    Коментиран от #40

    12:36 18.05.2026

  • 39 СВО 1 544 дни РЕЗИЛ

    9 0 Отговор

    До коментар #36 от "Мнение":

    Само чалга, независимо, "ЧЕ МНОЗИНСТВОТО ОТ НАШИЯТ НАРОД НЕ ОДОБРЯВА ТАЯ ГНСОТИЯ"

    12:38 18.05.2026

  • 40 СВО 1 544 дни РЕЗИЛ

    11 5 Отговор

    До коментар #38 от "Гост":

    Ние също не я подкрепихме, когато преди няколко дни 36 държави и Европейският съюз подкрепиха създаването на специален трибунал за руската агресия срещу Украйна.

    Коментиран от #42

    12:40 18.05.2026

  • 41 Вече

    5 5 Отговор
    взе да идва в повече !

    12:41 18.05.2026

  • 42 Така е

    0 9 Отговор

    До коментар #40 от "СВО 1 544 дни РЕЗИЛ":

    и правилно !

    12:42 18.05.2026

  • 43 Не се печели често евровизия

    7 3 Отговор
    Отпуснете се и се позабавлявайте

    12:50 18.05.2026

  • 44 НИЩО МУ НЯМА

    0 1 Отговор
    СЛАВИЯ ШАМПИОН
    И НОСИТЕЛ НА КНК И ШАМП.ЛИГА☝

    12:51 18.05.2026

  • 45 Оптичист

    10 1 Отговор
    Добре че спечели.Като се сетя че Софка можеше да печели!

    12:54 18.05.2026

  • 46 ШЕФА

    3 2 Отговор
    Лудниците в Карлуково и на четвърти километъ официално обявиха че ще лекуват болните с тазе песен ако може въобще да се нарече така.

    14:02 18.05.2026

  • 47 Варна

    3 3 Отговор
    Василка ПП педоф...... е най щастлива от това унижение за България.Догодина ще открадне милиони от организирането на Евросоросоидия и ще има два Прайда в София.

    14:05 18.05.2026

  • 48 Цвете

    1 0 Отговор
    ПРЕКРАСНА ИДЕЯ. ЕСТЕСТВЕНО ,ЧЕ СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА " ЕВРОВИЗИЯ " ТРЯБВА ДА Е В СОФИЯ. МАЛКАТА БЪЛГАРИЯ С ШИРОКО ОТВЕРЕНО СЪРЦЕ ЗА ВСИЧКИ ОТ СВЕТА ,КОИТО ЩЕ УЧАСТВАТ ПРЕЗ 2027 ГОДИНА, СА ДОБРЕ ДОШЛИ. 👏❤️🇧🇬🎉✈️🇧🇬❤️

    15:45 18.05.2026

  • 50 Цвете

    1 0 Отговор
    ДО 29 НОМЕР. НЕЗНАМ ДА ИМА " КОРЕНЯЦИ " СОФИЯНЦИ, ИЗПРОСТРЯЛИ ДО ЕНТА СТЕПЕН. ЕЛИТА НА БЪЛГАРИТЕ Е КОГАТО ПИШАТ, ДА НЕ ОБИЖДАТ.ДЕЙСТВАЙ РАЗУМНО, ЗА ДА ПОЛУЧИШ ОТ СЪЩОТО. 👍💯🤔

    15:53 18.05.2026

