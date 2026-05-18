Столичната община ще празнува победата на Дара в „Евровизия" с парти в центъра на София

Столичната община организира специално музикално събитие, с което ще бъде отбелязана победата на българската представителка Дара в песенния конкурс „Евровизия", съобщават от местната администрация в профила си във Фейсбук. То ще се състои от 18:00 часа на 19 май, вторник, на площад „Княз Александър Първи“.

Очаква ни специално музикално парти с DJ, настроение под открито небе и една вечер, в която да покажем колко любов може да дадем на любимата ни Дара, се казва в съобщението на Столичната община.

При завръщането ѝ от Виена кметът на София Васил Терзиев поздрави Дара за успеха. Изключително съм щастлив, каза той в ефира на Нова телевизия. Терзиев отбеляза, че столицата се готви да посрещне победителката Дара с червен килим.

Според правилата на „Евровизия" България ще бъде домакин на конкурса през 2027 г. Ще се справим с всички предизвикателства, ако бъде гласувано доверие на София следващото издание на „Евровизия" да бъде тук - нещо, за което ще се борим, каза още кметът Терзиев.