Разследват служителите по сигурността на замъка Уиндзор по подозрения, че са спали на смяна

18 Май, 2026 10:41 1 035 7

Те също така са заподозрени, че не са били на смяна в работно време

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Лондонската полиция разследва служителите по сигурността на замъка Уиндзор по подозрения, че са спали на смяна, съобщава The Sun.

Разследването засяга приблизително 30 членове на звеното на Скотланд Ярд, работещи в резиденцията на крал Чарлз III. Те също така са заподозрени, че не са били на смяна в работно време, обяснява изданието.

„Основната работа на охраната е да поддържа периметъра на замъка сигурен по всяко време и това може да бъде досадно за дълги часове, но е обезпокоително, ако стандартите се понижават“, се казва в статията. Таблоидът добавя, че кралското семейство е запознато с разследването. След като то приключи, Скотланд Ярд ще реши дали да отстрани служителите от смяна в двореца.

В края на декември миналата година мъж, носещ „тежка раница“, два пъти влезе в двореца Кенсингтън, резиденцията на принц Уилям, наследник на британския трон, и съпругата му Кейт Мидълтън. Той беше задържан в градината от охранители и полицаи. Явявайки се пред съдията след втория инцидент, мъжът отправи поток от ругатни и се опита да счупи стъклената преграда на подсъдимата скамейка.


  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    Ама спали ли са или са "спали"😉❗

    10:43 18.05.2026

  • 2 Пич

    5 1 Отговор
    Спали са, но с кой?! Ако са шляпали Кейт, добре, но ако са изгърбили Камила, направо са за пандиза...

    Коментиран от #4

    10:56 18.05.2026

  • 3 С кой са спали

    3 1 Отговор
    С Катето ли

    11:00 18.05.2026

  • 4 Защо така, колега

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Изправили са й гърбицата.
    Добро са сторили!

    Коментиран от #5

    11:02 18.05.2026

  • 5 Пич

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Защо така, колега":

    Нц...... Напротив! Защото много са се старали, и от едногърба са я изгърбили в двугърба!!! Точно па на Камила ли, това престъпно старание...

    11:07 18.05.2026

  • 6 Пантагрюел

    2 0 Отговор
    Винаги съм смятал , че личният пример на българските депутати ще доведе до големи проблеми в службата по сигурност на замъка Уиндзор.

    11:27 18.05.2026

  • 7 Ме боли осветителното тяло

    5 0 Отговор
    И нас кво ни грее тва?

    11:33 18.05.2026