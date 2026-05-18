Словенският музикант Роберт Готер счупи световния рекорд за най-дълго непрекъснато свирене на акордеон (ВИДЕО)

Словенският музикант Роберт Готер счупи световния рекорд за най-дълго непрекъснато свирене на акордеон, свирейки 81 часа. Постижението му вече е напът да бъде вписано в Книгата на рекордите на Гинес, според портала Siol.

Музикантът се изяви на сцена в град Веление, започвайки изпълнението си в сряда. За него беше поставена специална палатка, която да го предпазва от лошо време, и изолирана с газови горелки. Събитието беше излъчено онлайн.

Готер отпразнува победата си с изпълнение на популярна народна песен.

Предишният рекорд на Гинес за непрекъснато свирене на акордеон принадлежеше на френски гражданин, който свири над 80 часа. Това постижение е регистрирано през 2024 г. Готер е професионален музикант от 1994 г. Той открива собствено училище за акордеон.

Акордеонът е най-популярният инструмент за съпровод на народни песни в Словения. За първи път става популярен в страната през втората половина на 19 век. От средата на 20 век музикантите, свирещи на акордеон, се превръщат в класическа характеристика на сватби, фестивали и други празнични събития, особено в селските райони.