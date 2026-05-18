Новини
Любопитно »
Словенският музикант Роберт Готер счупи световния рекорд за най-дълго непрекъснато свирене на акордеон (ВИДЕО)

Словенският музикант Роберт Готер счупи световния рекорд за най-дълго непрекъснато свирене на акордеон (ВИДЕО)

18 Май, 2026 12:46 558 1

  • роберт готер-
  • музикант-
  • словения-
  • акордеон-
  • рекорд-
  • гинес

Постижението му вече е напът да бъде вписано в Книгата на рекордите на Гинес

Словенският музикант Роберт Готер счупи световния рекорд за най-дълго непрекъснато свирене на акордеон (ВИДЕО) - 1
Кадър: Youtube
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Словенският музикант Роберт Готер счупи световния рекорд за най-дълго непрекъснато свирене на акордеон, свирейки 81 часа. Постижението му вече е напът да бъде вписано в Книгата на рекордите на Гинес, според портала Siol.

Музикантът се изяви на сцена в град Веление, започвайки изпълнението си в сряда. За него беше поставена специална палатка, която да го предпазва от лошо време, и изолирана с газови горелки. Събитието беше излъчено онлайн.

Готер отпразнува победата си с изпълнение на популярна народна песен.

Предишният рекорд на Гинес за непрекъснато свирене на акордеон принадлежеше на френски гражданин, който свири над 80 часа. Това постижение е регистрирано през 2024 г. Готер е професионален музикант от 1994 г. Той открива собствено училище за акордеон.

Акордеонът е най-популярният инструмент за съпровод на народни песни в Словения. За първи път става популярен в страната през втората половина на 19 век. От средата на 20 век музикантите, свирещи на акордеон, се превръщат в класическа характеристика на сватби, фестивали и други празнични събития, особено в селските райони.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ме боли осветителното тяло

    4 1 Отговор
    И нас кво ни грее тва?

    13:03 18.05.2026